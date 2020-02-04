Обреченность путинского Потсдама

Фёдор Крашенинников.

В последнее время Владимир Путин несколько раз выступал с одной и той же идеей: провести саммит пяти держав победительниц 1945 года и на нем обсудить важнейшие вопросы современности. Придворная пропаганда преподносит эту идею как прорывную, и, возможно, самому Путину кажется, что она всем остальным лидерам государств понравится также, как и ему. Тем более, что он уже объявил 75-летие победы главным событием года, и в этой логике пересобрать потсдамскую конференцию было бы очень красиво и вроде бы даже логично. Но может ли из этой затеи выйти что-то путное? Играют ли эти самые пять стран-основательниц ООН такую же роль в мире, как играли в 1945 году?

Пятерка уже не та

Неприятная правда такова, что особые права пятерки стран-победительниц во Второй мировой войне в 2020 году выглядит не совсем адекватно современному миру, что, собственно говоря, и превращает основанную ими ООН и руководимый ими Совет Безопасности в бесконечную говорильню, в рамках которой ничего толком решить не получается и приходится постоянно придумывать новые форматы.

Легко убедиться, что со всеми пятью странами-победительницами, ну кроме разве что США (и то с большими оговорками!), с 1945 года прошли весьма существенные изменения.

СССР, как мы помним, развалился в 1991 году, завершив тем самым распад просоветского блока стран в Европе. Сколько бы здравиц и клятв в наследовании и верности несуществующей стране ни неслось со всех сторон внутри нашей страны, Россия все-таки далеко не СССР в смысле своего политического, военного и экономического влияния в мире, и уж тем более не СССР образца 1945 года.

Китай сейчас тоже совсем не тот, каким он был в 1945 и вошел в СБ ООН. По состоянию дел на конец Второй мировой войны и момент создания ООН единственным признанным правительством Китая являлось правительство Китайской республики, возглавляемое генералиссимусом Чан Кай-ши. Даже после победы китайских коммунистов во главе с Мао Цзе-дуном в гражданской войне, провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики и эвакуации остатков армии и правительства Китайской республики на остров Тайвань, именно оно до 1971 года было представлено в Совете безопасности ООН.

Только после нормализации отношений США и КНР и явно в пику СССР голос в СБ ООН получил Пекин. Про то, что экономическую и политическую мощь Китая в 1945 году неловко даже сравнивать с современным положением дел, не стоит и говорить.

Франция в 1945 году все еще была огромной колониальной империей, владевшей изрядным куском Африки, Индокитаем и еще рядом рядом территорий. Во много благодаря тому, что часть французских колоний не признали правительство Виши и стали базами для консолидации антигитлеровских сил, Франция в 1945 году и оказалась в числе стран-победителей. В мире образца 1945 года колонии были обычным делом, и европейская Франция была еще далеко не всей Францией, а потому в Ялте и Потсдаме представляла не только европейскую метрополию, но и изрядную часть остального мира, лишенную политической субъектности.

Индия, Бразилия, Канада, Нигерия, Индонезия и Австралия в 1945 году не попали в круг избранных по причинам тогдашнего колониального мироустройства. Но в 2020 году разговор о судьбах мира без них невозможен

С Великобританией дело обстоит точно также как с Францией, только контраст еще нагляднее. Если Франция и сейчас осталась весьма крупным и влиятельным европейским государством, помимо собственного веса так или иначе представляющее в СБ ООН еще и Европейский Союз, то Британия в 2020 году совсем не похожа на Британскую Империю 1945 года.

Если в 1945 году премьер-министр Великобритании представлял не только свой родной остров, но еще и полмира с Индией, Пакистаном, Канадой, Австралией и все той же Африкой, то сегодня Борис Джонсон не имеет даже близко такого влияния на страны Британского содружества наций, а королева Елизавета едва ли тот собеседник для обсуждения судеб мира, о котором мечтает Путин. А уж Индию она в любом случае никак не может представлять, хоть и является дочерью последнего индийского императора.

Вопрос о том, какой смысл имеет разговор о судьбах мира без участия такой страны, как Индия, вплотную подводит нас к ключевой проблеме всего путинского геополитического реконструкторства.

Многие крупные и даже великие державы современности в 1945 году или не существовали как отдельные политические единицы или не воспринимались как великие. И потому новый мировой порядок можно было пытаться учредить без их участия, не вызвав никакого особого неудовольствия с их стороны или без особых проблем проигнорировав его.

Например, почему огромная Бразилия в 2020 году — не великая держава и не представлена в СБ ООН? Потому что в 1945 году это казалось странной идеей? Но повод ли это игнорировать ее в 2020? Или Индонезия с населением почти в 300 миллионов человек — почему она не великая держава? Потому что в 1945 году она числилась колонией Нидерландов и никому в голову не приходило ее звать для участия в устроении мирового порядка?

Все эти «большие семерки» и «двадцатки» потому и возникли, что договариваться о чем-то в узком кругу победителей образца 1945 года и потом заставлять весь остальной мир подчиняться им, уже не получается

Между прочим, сейчас в одной Нигерии живет более 200 миллионов человек — разве хотя бы это не повод звать и ее на обсуждение судеб мира, даже если в 1945 году никакой Нигерии вовсе не было, и в войне с Гитлером напрямую она не участвовала?

Индия, Бразилия, Канада, Нигерия, Индонезия и Австралия в 1945 году не попали в круг избранных по причинам тогдашнего европоцентричного колониального мироустройства. Но в 2020 году собираться на разговор о судьбах мира без них как-то некрасиво и даже оскорбительно для сотен миллионов людей, в них живущих, и для многократно провозглашенных в последние годы идей равенства людей и стран.

По понятным причинам в 1945 году из числа великих держав были вычеркнуты Германия и Япония. Раны были совсем свежи, война в Европе только что закончилась оккупацией и разделом Германии, а к моменту создания ООН капитулировала и была оккупирована и Япония.

С тех пор прошло 75 лет, и возникает вопрос: а почему Германия и Япония в их современном виде и с их актуальным влиянием на мировую политику и экономику должны игнорироваться? ФРГ в своем нынешнем виде вообще создана в 1949 году и приобрела окончательный вид в 1990-м — но почему из-за развязанной Гитлером войны Германия все еще должна быть наказанной? Как долго за преступления своих давно сгинувших правителей должна отвечать современная Япония? Века, тысячелетия?

Тупик геополитического реконструкторства

Можно построить в Подмосковье макет Рейхстага и штурмовать его снова и снова, каждый раз радуясь давней победе как в первый раз, но также просто реконструировать международную политику образца 1945 года не получится — хотя бы потому, что никакого практической пользы для остальных участников во всем этом нет: ни одного голоса своих избирателей они не получат, участвуя в путинской исторической реконструкции.

Площадок же для переговоров в современном мире и так достаточно, а то, что Путина после событий последних лет не зовут на многие важные встречи, вовсе не значит, что без него там не о чем поговорить и нельзя решить ни один вопрос.

Но главное — все эти «большие семерки» и «двадцатки» потому и возникли, что договариваться о чем-то в узком кругу победителей образца 1945 года и потом заставлять весь остальной мир подчиняться им, уже не получается.

Вторая Мировая война — это не вершина человеческой истории, как некоторым хотелось бы думать, а печальный итог предыдущей фазы развития международных отношений, ставившей во главу угла военное соперничество и территориальную экспансию

Идея Путина проста и особо им не скрывается: в декорациях Ялты и Потсдама хотя бы символически и в глазах своих избирателей вернуть себя в первую лигу мировой политики. Но какие бы декорации ни строились в Москве, мир живет в 2020 году и далеко не всем в нем кажется, что правила игры образца 1945 года все еще хороши. Сама идея объявить оговоренный в Ялте и Потсдаме в 1945 году раздел мира вершиной и конечной точкой развития международных отношений и их «золотым стандартом» — это перечеркивание всего послевоенного развития человечества и желание подменить актуальные проблемы современности фестивалем исторической реконструкции.

Вторая Мировая война — это не вершина человеческой истории, как некоторым хотелось бы думать, а печальный итог предыдущей фазы развития международных отношений, ставившей во главу угла военное соперничество и территориальную экспансию. Эта фаза мучительно преодолена, и от нее в памяти человечества осталась память о совершенных преступления и урок на будущее — всеми силами избегать войн, по итогам которых проводятся конференции победителей.

Фото: spsg.de