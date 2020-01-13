Великая победа над живой памятью

Иван Давыдов.

Год предстоит тяжелый, потому что год юбилейный. Государство много сил потратило на выстраивание псевдорелигиозного культа Великой отечественной войны, а теперь вот появляется повод усилия утроить. Или удесятерить. Умножить на семьдесят пять.

Ветеран с большой буквы

Президент, поздравляя россиян с Новым годом, не забыл упомянуть про предстоящий юбилей Победы. Для чиновного мира — это что-то вроде отмашки. «На старт, внимание, марш!» — скомандовал начальник, соревнования чиновников всех калибров открыты. Нас ждет теперь поток безумных, пошлых, странных и нелепых инициатив, связанных с празднованием юбилея Победы. Да, собственно, будущее время здесь не очень-то и уместно. Поток уже бурлит. Самые сообразительные, самые исполнительные уже ринулись праздновать. Вот для начала — пара свежих идей — от федерального министра и от региональных, скажем так, хранителей исторической памяти.

В школах Челябинской области стартует проект «Тыловая вахта памяти» — конкурс школьных сочинений к столетию (!) Победы. Челябинские чиновники готовы победить время

Министр просвещения Ольга Васильева посетила Тверь, встретилась с тамошними школьниками, прочла лекцию — о Великой отечественной, естественно, о чем же еще, — и одобрила предложение кого-то из старшеклассников: законодательно закрепить новую языковую норму и слово «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой отечественной войны» отныне писать с большой буквы.

Ценную идею заметили, над Васильевой обильно издевались, и поделом. Затея челябинских чиновников привлекла меньше внимания, а жаль. Там тоже все интересно: в школах Челябинской области стартует проект «Тыловая вахта памяти» — конкурс школьных сочинений к столетию (все так, опечатки нет, именно к столетию) Победы. Участникам предлагается рассказать потомкам из 2045 года о подвиге предков в 1945-м.

Не зря говорят, что Челябинск — суровый город (кстати, бывал, подтверждаю, все правда — город суровый, а люди — обычные, хорошие люди). Челябинские чиновники мыслят масштабно. Челябинские чиновники готовы победить время.

Озвученная Васильевой идея породила в социальных сетях пусть издевательскую немного, но все-таки содержательную дискуссию, в ходе которой ставились довольно важные вопросы. Достаточно ли это уважительно — просто писать слово «Ветеран» с большой буквы? Может быть, правильнее было бы все буквы в этом святом для каждого россиянина слове сделать заглавными: «ВЕТЕРАН»? Но если так — не оскорбит ли память о Победе тот факт, что заглавные буквы мы используем и в словах, для всякого честного и патриотично настроенного россиянина гнусных и оскорбительных — «НАТО», допустим, или «США»?

Не исключено, что назрела масштабная реформа правописания. Не пора ли для слова «ВЕТЕРАН» ввести возвеличивающие буквы, раза в три больше обычных заглавных, а для мерзких иноземных аббревиатур — наоборот, унизительные буквы, раза в три меньше обычных строчных, чтобы каждый школьник на письме мог наглядно выразить степень нашего презрения к так называемым западным партнерам и жалким их проискам?

За предложением министра просвещения — вся государственная политика казенной памяти. Свести все к нелепому буквоедству, выстроить ритуал, и, разумеется, «зафиксировать законодательно новую норму»

Ну, и, пожалуй, главный вопрос: как быть, например, с новостным заголовком «В Саратове ВЕТЕРАН с осени живет в квартире без отопления»? Хватает ли размера букв, чтобы подчеркнуть степень восторга внуков перед подвигом дедов?

Это ведь все не только смешно (хотя, действительно, смешно). За предложением министра просвещения — вся государственная политика казенной памяти. Свести все к нелепому буквоедству, выстроить ритуал, и, разумеется, «зафиксировать законодательно новую норму». Важно еще про уголовную ответственность для тех, кто по старинке будет слово «ветеран» писать с маленькой буквы, не забыть, конечно. Сроки, штрафы, исправительные работы.

Затея челябинских чиновников даже богаче содержанием — в ней претензия на вечность. Речь ведь не о том, что столетний юбилей Победы тоже будет важным событием (да, разумеется, будет), речь здесь — об уверенности в том, что нынешний порядок вещей — навсегда. Что новый государственный культ никуда не денется, и что государство, которое его формирует, ни при каких условиях не будет меняться.

Это вам не просто конкурс школьных сочинений, это — по-настоящему сильное политическое высказывание.

Истребители памяти

Естественно, память о войне важна. От необходимости осмыслять опыт страшного нашего ХХ века никуда не деться, а Великая отечественная в нем — одно из ключевых событий. Память о войне жива, и лучшее тому доказательство — «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» был поначалу частной инициативой, придумали его не в столице, а в Томске, и придумали в противовес натужным чиновным «официальным мероприятиям». И даже теперь, когда государство его национализировало, превратив в часть военного парада, вовсе убить его все-таки не получилось.

Память о войне важна, вот только усилия государства тут ни при чем. Государство решает собственные проблемы, возможности честного осмысления трагического опыта пытается блокировать, идеализирует выдуманное прошлое (тут можно вспомнить про то, как министр культуры Владимир Мединский бьется за честь героев-панфиловцев, куда уж нагляднее), и тем самым уничтожает возможность дискуссии о будущем. Про это много раз говорилось, повторяться не хочется.

И попутно государство живую память убивает. Никакого другого итога у всего этого годами длящегося милитаристского карнавала абсурда и дурновкусия просто не может быть. Нет лучшего способа заставить человека с детства, со школьной скамьи возненавидеть все, связанное с историей войны, чем бесконечный ряд протокольных мероприятий, неостановимый вал всех этих конкурсов, «вахт памяти», и «строевых смотров». Все это уже было в Союзе, а наши чиновники только одно ведь умение и демонстрируют — умение воспроизводить с удивляющим рвением самую убогую часть советского опыта.

Хотя нет, воруют, конечно, с новым, в СССР невиданным размахом, но это другая тема.

Накануне 9 мая сотрудники одной из этих организаций похитили из офиса конкурентов заранее заготовленные для раздачи участникам шествия портреты ветеранов. Точней, страшней и не опишешь процесс истребления живой памяти

В прошлом, неюбилейном году произошла в Севастополе (что ни думай про Крым, а Севастополь — точно город русской славы, и если Александр Дейнека вам недостаточно убедительно про это рассказал, наведите справки у Льва Толстого) такая вот печальная история. «Бессмертный полк» теперь — дело государственное, проведением акции занимаются специальные уполномоченные организации, в Севастополе таких организаций оказалось аж две, и они конкурируют за бюджет, выделяемый на проведение шествия.

И накануне 9 мая сотрудники одной из этих организаций похитили из офиса конкурентов заранее заготовленные для раздачи участникам шествия портреты ветеранов. Смешно, конечно. Но еще и ужасно как-то совсем. Эти вот «заранее заготовленные портреты ветеранов». Точней, страшней и не опишешь процесс истребления живой памяти. Интересно, утверждается ли план по заготовкам портретов ветеранов в каких-нибудь высоких кабинетах? Наверняка утверждается, это ведь важная часть сметы.

Ой, то есть, извините, госпожа министр просвещения, «заранее заготовленные портреты ВЕТЕРАНОВ», конечно же.

И что тут поделаешь? Остается только продумывать гигиенические процедуры, чтобы собственную память обезопасить от общеобязательных государственных восторгов. Пытаться честно осмыслять страшный опыт ХХ века. Ну и готовиться — это все первые ручейки, а мутное цунами юбилейных инициатив еще даже толком не началось. Будет смешно и немного стыдно, посмотрим.

Фото: ic.pics.livejournal.com