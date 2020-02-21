Турция и Россия на грани столкновения

«У нас нет намерения противостоять России», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью CNN Turk на вопрос «сразятся ли российские и турецкие солдаты?». По словам министра, Турция делает все возможное, чтобы предотвратить конфликт, однако нужно, чтобы на территории Сирии соблюдался режим прекращения огня, прекратились нападения, резня, преследования, что позволит предотвратить «радикализацию и миграцию».

Накануне 20 февраля, два турецких солдата были убиты в результате авиаудара на северо-западе Сирии, пишет Associated Press. Всего за последний месяц в результате наступления армии сирийского правительства и их союзников, погибли 15 турецких солдат. Продвижение сил Башара Асада также привело к самому массовому за всю историю конфликта исходу беженцев: почти 1 млн человек переместились к турецкой границе.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал начать операцию, если будет ранен еще один из его военнослужащих. После событий четверга, ситуация может перерасти в полномасштабный конфликт между Турцией и Сирией. Все началось с атаки сирийской оппозиции по правительственным войскам в районе деревни Найраб, которую силы Асада захватили еще 3 февраля. Российские военные заявили, что действия боевиков «поддерживались огнем турецкой артиллерии» и в результате турецкого обстрела были ранены четверо сирийских солдат. По просьбе сирийских военных российские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по объектам оппозиции. Однако не ясно, были ли эти бомбардировки причиной гибели двух турецких солдат и ранения еще пятерых. Анкара заявляет, что атака осуществлялась сирийскими правительственными силами.

Британская Сирийская обсерватория по правам человека, военный наблюдатель Сирии, заявила, что в результате столкновений и обстрелов в Найрабе и его окрестностях погибли два турецких солдата, а также погибли 14 повстанцев и 11 проправительственных военных.

Министерство обороны Турции сообщило, что в результате их действий были убиты до 50 солдат армии Асада, уничтожено пять танков, два БТР и другое военное оборудование.

«Данный инцидент является нарушением российско-турецких договоренностей о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы, он рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ответ заявил, что у Анкары был прогресс по решению проблемы радикальных группировок в Идлибе, когда сирийское правительство начало наступление. Он также сказал, что турецкие военные подготовили «планы А, В и С» для возможного наступления в Идлибе.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в Идлибе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По сообщению Кремля коллеги Путина подчеркнули необходимость избегать «негативных гуманитарных последствий для гражданского населения». Франция о том же разговоре сообщает, что Меркель и Макрон «предупредили президента Путина о гуманитарной ситуации для гражданского населения в Идлибе» и призвали к немедленному прекращению боевых действий и прекращению блокирования гуманитарной помощи.