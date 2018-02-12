Война по всем азимутам





Фото: Twitter / Минобороны России

Как и следовало ожидать, гражданская война в Сирии вовсе не завершилась после того, как российский президент объявил о победе над ИГИЛ* и выводе большей части военной группировки. Попытка достичь хоть какого-то намека на политическое урегулирование в ходе разрекламированного Конгресса сирийского народа в Сочи закончилась очевидной неудачей. И теперь, после того как ИГИЛ* потеряла подконтрольные территории, война с новой силой развернулась по всем азимутам — всех против всех.

Все против всех

Помимо постоянных боевых действий между армией Асада и вооруженной оппозицией (на днях сотни человек погибли в результате ударов правительственной авиации по пригородам Дамаска, сообщает AFP) обостряется конфронтация между другими участниками конфликта. Анкара ведет широкомасштабное наступление на силы курдов в Африне, департаменте, расположенном на турецко-сирийской границе. Кроме авиации задействованы артиллерия, танки и спецназ. Судя по сообщениям, наступление идет медленно, атакующие несут потери. В частности, курдам удается подбивать турецкие танки «Леопард», произведенные в ФРГ. 8 февраля был сбит турецкий вертолет. Впрочем, это не мешает турецким начальникам заявлять о том, что наступление может продлиться и дальше — на провинцию Идлиб.



Именно над этой провинцией 3 февраля был сбит российский штурмовик Су-25, чей пилот, майор Роман Филиппов, геройски погиб, подорвав себя гранатой. При этом совершенно непонятно, зачем пара штурмовиков совершала, по версии российского Минобороны, некий «облет» зоны деэскалации, то есть территории, где боевые действия вроде бы не идут. Ведь, если верить официальным сообщениям, получается, что наши штурмовики зачем-то выполняли функции разведывательных беспилотников.





Майор Роман Филиппов Фото: c-ib.ru

Пилотам израильского F-16, сбитого сирийской ПВО 10 февраля, повезло больше — они катапультировались над территорией своей страны и остались живы. Самолет участвовал в атаке на находящийся в Сирии иранский пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Один из них был ликвидирован над Израилем. Это и послужило основанием для удара ВВС. А после того как самолет был сбит, последовала новая атака — уже против 12 объектов в Сирии. Эксперты не исключают развертывания широкомасштабного противостояния между подконтрольными Ирану формированиями и израильскими Вооруженными силами в районе Голанских высот.

Таким образом, у большинства игроков — как «внутрисирийских», так и региональных, — есть вполне ясные (не рискнем сказать — справедливые) интересы, которые они и пытаются обеспечить с помощью оружия. Но вопрос, что там делают российские военные, за что они гибнут, остается открытым. После объявленной победы над ИГИЛ* участие наших военных в сирийской гражданской войне потеряло всякую легитимность. Роман Филиппов, окруженный врагами (которые, скорее всего, принадлежали к отрядам, подконтрольным Турции — вроде бы союзнику России), подрывая себя гранатой, прокричал «За пацанов!» Остается выяснить, за что именно гибнут российские пацаны на Ближнем Востоке.

РОМАН ФИЛИППОВ, ОКРУЖЕННЫЙ ВРАГАМИ (КОТОРЫЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИНАДЛЕЖАЛИ К ОТРЯДАМ, ПОДКОНТРОЛЬНЫМ ТУРЦИИ — ВРОДЕ БЫ СОЮЗНИКУ РОССИИ), ПОДРЫВАЯ СЕБЯ ГРАНАТОЙ, ПРОКРИЧАЛ «ЗА ПАЦАНОВ!» ОСТАЕТСЯ ВЫЯСНИТЬ, ЗА ЧТО ИМЕННО ГИБНУТ РОССИЙСКИЕ ПАЦАНЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ



За Вагнера? За Пригожина?

Намек на то, что в Кремле могут считать своими интересами, дает боестолкновение, произошедшее в ночь на 7 февраля неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Если верить официальным сообщениям как американского, так и российского военных ведомств, тактическая группа «проасадовских» сил была атакована Сирийскими демократическими силами (состоящими в основном из курдских формирований) и американской авиацией. Во всем остальном американская и российская версии решительно отличаются друг от друга.

События происходили вблизи Евфрата, который давно уже является линией разграничения между асадовско-российской зоной ответственности и зоной, подконтрольной силам возглавляемой США международной коалиции. На западном берегу — силы Асада, поддержку которых с воздуха обеспечивает российская авиация. На восточном — СДС, состоящие в основном из курдских отрядов, которые поддерживаются американцами. Как утверждают в Пентагоне, 7 февраля приблизительно батальон «проасадовских» сил (в американском военном ведомстве, несмотря на все усилия журналистов, решительно не желали уточнять, из кого конкретно состояла эта тактическая группа) при поддержке танков и артиллерии предпринял обстрел штаба, в котором кроме руководства СДС находились и американские спецназовцы. Американцам, по словам министра обороны Джеймса Мэттиса, ничего не оставалось, как воспользоваться своим правом на самооборону. Отряд «проасадовских» сил был подвергнут артиллерийскому обстрелу, по нему нанесли удары вертолеты (по другой версии, в атаке участвовали даже штурмовые самолеты АС-130, оснащенные 105-миллиметровыми орудиями). Официальный представитель Министерства обороны США Дана Уайт подчеркнула: возглавляемая США коалиция уведомила российскую сторону о своих планах нанести авиаудар. По ее словам, российские военные и представители коалиции вступали в контакт «до, во время и после атаки». В Пентагоне утверждают, что еще до начала операции получили заверения, что, во-первых, среди наступающих нет наших военнослужащих и, во-вторых, российская сторона не будет вмешиваться в этот бой. Американцы полагают, что в результате атаки были убиты больше сотни «проасадовских» солдат.





Один из жилых районов сирийского города Дейр-эз-Зор после минометного обстрела Фото: Ammar Safafjalani / Xinhua

Версия отечественного военного ведомства решительно отличается от американской. Согласно ей, отряд некоего ополчения проводил «в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода «Эль-Исба» операцию против «спящей» ячейки ИГ*». То есть чуть ли не случайно стал действовать в «американской зоне». В Минобороны посчитали нужным отметить, что «причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев». При этом, по мнению российских представителей, американцы защищали вовсе не штаб СДС и даже не своих военнослужащих: «Инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинная цель незаконного нахождения сил США на территории Сирии — уже не борьба с ИГ*, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике». Насколько можно понять, имелся в виду нефтеперерабатывающий завод, который курды отбили у ИГИЛ* в сентябре прошлого года. При этом, как следовало из интервью, которое курдские командиры дали тогда журналистам Wall Street Journal, они собирались контролировать и завод, и близлежащие нефтеносные участки, чтобы «не дать Асаду ресурсов, которые позволили бы ему сохранить власть».

Впрочем, если верить российским СМИ, уже в октябре 2017 года в результате переговоров этот завод при посредничестве Москвы якобы был передан под контроль правительства Сирии. Его взяли под охрану подразделения российской военной полиции. Российские фирмы даже приступили к восстановлению завода. Помимо военных полицейских на заводе действовали службы безопасности отечественных корпораций. Однако потом отношения России и курдов расстроились. И завод снова перешел под контроль последних. Поэтому предположение о том, что целью «проасадовских сил» и был завод, выглядит небезосновательным.

Уместно вспомнить, что, по сообщениям СМИ, летом прошлого года структуры, подконтрольные бизнесмену Евгению Пригожину, которого часто называют «поваром Путина», подписали контракт с правительством Асада на добычу четверти сирийской нефти. При условии, что районы нефтедобычи будут освобождены от ИГИЛ*. Сообщалось, что эта задача будет возложена на «группу Вагнера», неформальную частную военную кампанию, чьи бойцы воевали и на Донбассе, и в Сирии.

Показательно, что сразу же, как только были оглашены официальные версии инцидента, последовали и неофициальные, которые утверждали, что российские наемники находились в наступавшей группе. Бывший «министр обороны» самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) вдруг поведал в своих блогах: «По данным из надежного источника, «официальных российских военных» в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет. Однако «под видом сирийцев», потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых... ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения «Вагнера». Без тени скорби о погибших товарищах по оружию Гиркин пишет: «Два КАМАЗа трупов вывезли, по моим данным». Экс-депутат Виктор Алкснис разместил в Сети аудиозапись переговоров, предположительно, наемников, которые обсуждают разгром «группы Вагнера».

Еще хуже, если в операции участвовали бойцы из «группы Вагнера» и российские офицеры не предупредили их. Невозможно представить, что отвечающие за зону Дейр-эз-Зора военнослужащие России были бы «не в курсе», что там действуют наемники-соотечественники. Это уже очень походит на предательство



В то же время информация о российских наемниках, участвовавших в операции и погибших в ее ходе, появилась в блоге обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса. Он ссылается на беседу с одним из курдских «генералов», который командует отрядами в зоне, где произошел бой. По словам этого командира, который представился Хасаном, получив разведданные о готовившемся наступлении, он позвонил российскому офицеру связи и потребовал прекратить наступление. На что тот заявил, что никакого наступления не происходит вовсе. После того как удар был нанесен, тот же российский офицер, утверждает Хасан, сам вышел на связь и попросил остановить обстрел, чтобы собрать убитых и раненых.

Даже если взять за основу российскую версию и допустить, что под Дейр-эз-Зором на собственный страх и риск действовали не наемники Вагнера, а некие «ополченцы», ситуация выглядит более чем скверно. Еще недавно отечественные военные на каждом углу хвастали, что именно они занимаются всем планированием операций сирийской армии. Если иметь в виду масштабы боевых действий в Сирии, операция батальонной тактической группы при танковой и артиллерийской поддержке представляется стратегической. Если российские военные советники ничего не знали о такой операции, это означает, что после объявленного вывода группировки их влияние решительно упало. Упало до такой степени, что они даже не могли предупредить наступавшую тактическую группу, что она рискует попасть под обстрел.

Но, разумеется, дело во сто крат хуже, если в операции участвовали бойцы из «группы Вагнера» и российские офицеры не предупредили их. Невозможно представить, что отвечающие за зону Дейр-эз-Зора военнослужащие России были бы «не в курсе», что там действуют наемники-соотечественники. И если их не предупредили о грядущем американском ударе, это уже очень походит на предательство…

* Организация, запрещенная в России как террористическая