Турция готова закрыть для американцев свои военные базы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов закрыть военные базы для военнослужащих США в случае ввода Вашингтоном санкций из-за поставок российских систем ПВО С-400.

«Турция закроет авиабазу Инджирлик и Кюреджик при необходимости», — сказал он в интервью каналу «А-хабер», передает «Интерфакс».

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара может рассмотреть вопрос о выводе американских военных с авиабазы Инджирлик, если Вашингтон введет санкции против Турции за приобретение С-400. Авиабаза Инджирлик расположена близ одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.

Эрдоган также заявил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса США геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Эрдоган также призвал Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики».

Американский Сенат 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.