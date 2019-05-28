Африканская Русь

Андрей Колесников.

Африка врывается в российскую внешнеполитическую повестку дня, пыля песком Сахары, обдавая душным жаром своих джунглей и размахивая своими цветными, как революции флагами. Россия снова изображает из себя Советский Союз, словно бы поддерживая освободительную борьбу африканских народов с мировым империализмом.

Полный «Конкорд»

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, встречаясь на днях с Владимиром Путиным, заявил: «Мы играем стабилизационную роль в Африке, которая может привнести мир в этот регион. Мы из нашей страны хотим в целом стабилизировать ситуацию. И мы надеемся, что Россия плечом к плечу выступит с нами в этом, чтобы создать покой в африканском регионе». Ну, и немного о финансовой стабилизации — МВФ поможет, но и «надеемся получить поддержку в этом вопросе со стороны наших российских друзей».

Спустя некоторое время президент России поздравил с Днем Африки глав государств и правительств континента: «В России всемерно поддерживают усилия африканских партнёров, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов».

В марте этого года власти Центральноафриканской Республики​ «выразили заинтересованность в российском содействии социально-экономическому развитию страны и укреплению ее безопасности». А еще в феврале американский генерал Томас Вальдхаузер заявил, что в ЦАР работают 175 военных инструкторов из частной армии Вагнера. В январе выяснилось, что российские наемники воюют в Судане. Причем российский МИД этого не отрицал, повторив то, что всегда в таких случаях говорит Путин — государство к этому отношения не имеет. Широко известно, что российские консультанты работали на выборах президента Мадагаскара. Кремлевский повар Пригожин активно «отсвечивал» на исторической встрече руководства Минобороны России с ливийским маршалом Хафтаром в ноябре прошлого года.

В общем и целом с Африкой у нас полный «Конкорд», то есть согласие при полном непротивлении сторон.

Как сказали бы раньше: «Широко шагает советский Азербайджан». Широки интересы российского государства, которое нанимает для своих самых деликатных миссий аутсорсеров, а затем публично умывает руки.

Потеряв Украину, не построив реальный союз с бывшими республиками СССР и не расколов Европу, логично сосредоточиться на том направлении, где провалы не так заметны, зато более чем очевидна спойлерская роль путинских «элит» и токсичность всего того, что они делают в странах третьего мира

Я бы сузил. Неизбывно желание потеснить Китай, хотя уже поздновато соревноваться с драконом. А главное — есть стремление закрепляться на территориях «исторической Руси» в расширенном понимании — там, где когда-то ступала нога советского солдата, особиста и военного переводчика.

Солсбери тому порукой

Поэтому в интересах России — расширять свое присутствие в зонах влияния не только в Африке. Вот Сирия, например. От Башара (Хафеза) до Башара (Асада) мы проложим магистраль. Или Венесуэла, личная страсть одного переводчика с португальского, дослужившегося до старшего портфеленосца Путина, а затем нефтяного короля России. Хотя, казалось бы, с учетом трудовой биографии логичнее было бы заниматься португалоязычными странами Африки.

Разумеется, у России во всех этих государствах есть экономические интересы — где-то странные, в иных местах менее странные, но ни на одной из территорий они не стоят того, чтобы терять репутацию, как в ЦАР, или ложиться костьми, как вагнеровские армейцы. Странным образом дело в идеологии, в представлениях том, что Россия — глобальная супердержава, а у супердержавы всегда есть зоны влияния, как правило, бессмысленные, но важные с точки зрения высокой самооценки.

Кроме того, потеряв Украину, не построив реальный союз с бывшими республиками СССР, ведущими двойную или тройную игру, и не расколов Европу, логично сосредоточиться на том направлении, где провалы не так заметны, зато более чем очевидна спойлерская роль путинских «элит» и токсичность всего того, что они делают в странах третьего мира.

Ничто не говорит в пользу того, что путинская РФ является серьезным глобальным игроком или полюсом. Но создавать преувеличенное представление о своей военной мощи, силе хакерского оружия и о вмешательстве во все дела во всем мире — это наши могут, шпиль собора в Солсбери тому порукой

Как часто путают путинскую Россию (государство и политический класс) с собственно Россией как страной, так и принимают Россию-спойлера за Россию-глобального игрока. Ни размер ВВП, ни структура экспорта, ни политическое влияние (ультраправые в Европе и без России справляются или, наоборот, не справляются, не говоря уже о том, что у многих плохое отношение к восточному соседу, как, например, у польских консерваторов), ничто не говорит в пользу того, что путинская РФ является серьезным глобальным игроком или полюсом. Но создавать преувеличенное представление о своей военной мощи, силе хакерского оружия и о вмешательстве во все дела во всем мире — это наши могут, шпиль собора в Солсбери тому порукой.

Один мой знакомый рассказывал, не называя, впрочем, африканскую страну, о которой идет речь, что его приглашали в группу российских консультантов в этом жарком государстве. Группа чем-то напоминала Центр стратегических разработок в дни расцвета. Нужно было разработать… программу реформ, сидя, как всегда это делают консультанты такого рода, за высоким забором. Но не для того, чтобы сосредоточиться на работе, а из соображений безопасности — за ограду ходить не рекомендовалось. Особенно порадовал моего знакомого раздел о борьбе с коррупцией в этой самой модернизационной программе. Полное фиаско с этим делом в России — конечно, хороший повод победить коррупционное зло в Африке. Есть опыт, которым можно поделиться.

И это тоже многое объясняет в завышенной самооценке российских интервентов в Африке — приходят ли они туда в обмундировании бойцов Вагнера или в льняных рубашках борцов с коррупцией.

Фото: dialog.ua