Убийство российских журналистов в Африке

1. Версия Conflict Intelligence Team

/…/ Мы предполагаем, что они собирались расследовать связи российских ЧВК с антиправительственными группировками. Эти предполагаемые связи идут вразрез с официальной позицией России, которая заключается в поддержке центрального правительства Центральноафриканской республике. Эта версия основана на том, что нам известно о последних днях жизни российских журналистов и о ситуации в ЦАР в целом.

«Дождь» сообщил со слов коллеги журналистов, что сначала они намеревались направиться в Беренго, бывшую резиденцию диктатора-людоеда Бокассы, где, как сообщается, «вагнеровцы» тренируют правительственные силы ЦАР.

О Беренго как о базе российских наёмников (которых МИД скромно именует «гражданскими инструкторами») рассказывали довольно много, писали об этом и мы.

После того, как журналистов в Беренго не пустили, они направились на север страны. Зачем?

В качестве места назначения в некоторых источниках упоминается город Кага-Бандоро. Этот город уже попадал в центральноафриканские СМИ в связи с россиянами в апреле, когда местное население заблокировало легкомоторный самолёт «Цессна» c четырьмя «российскими военными экспертами». Власти ЦАР тогда заверяли, что миссия российских экспертов связана с переговорами с местными повстанцами по установлению мира в стране. Однако местное население, а также сообщившие об инциденте СМИ в этом сомневаются, и на то есть веские причины.

В феврале французский политолог-международник Франсуа Дидье упоминал, что россияне расположились в районе месторождений полезных ископаемых на северо-востоке ЦАР и заключают соглашения с местными группировками, оппозиционными правительству в Банги.

На карте ЦАР Кага-Бандоро и Бамбари (оба населённых пункта упоминались как предполагаемый пункт назначения российских журналистов) располагаются на территории, подконтрольной группировкам, которые ранее входили в коалицию мусульманских повстанцев «Селека». В 2013 году «Селека» даже контролировала столицу ЦАР, однако затем распалась. О возможной причастности «Селеки» к убийству журналистов сообщил ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Чтобы понять мотивы связи группировок «экс-Селеки» с российской ЧВК, обратимся к карте месторождений полезных ископаемых в ЦАР. На ней видно, что на территории, подконтрольной бывшей «Селеке», имеются месторождения алмазов . Ещё в 2017 году россиянами в ЦАР была основана компания Lobaye Invest. Заместитель генерального директора российской Transparency International Илья Шуманов указывает на связь этой компании с российскими ЧВК. Именно горнодобывающими интересами могут объясняться договорённости ЧВК с группировками бывшей «Селеки» на северо-востоке ЦАР (косвенно наличие таких договорённостей подтверждает инцидент с «Цессной»).

Проблема в том, что ведение дел с антиправительственными силами противоречит официальным заявлениям о целях России в ЦАР (в число которых входит «восстановление государственной власти на всей территории страны»). Напомним, что именно благодаря такой однозначной позиции Россия получила разрешение СБ ООН на ввоз оружия в страну в обход эмбарго. Можно предположить, что именно расследование сотрудничества российских ЧВК с противниками центрального правительства ЦАР и было целью роковой поездки российских журналистов.

При этом нельзя однозначно утверждать, что гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко связана с их журналистской деятельностью. По данным ООН, рэкет и поборы вооружённых групп на дорогах страны являются системной проблемой, которая «удушает» экономику. Нельзя делать однозначных выводов и о причастности «Селеки»: заявления властей на подконтрольных властям ЦАР территориях, где бойцы «Селеки» не так давно проводили этнические чистки, могут быть предвзяты. Если в отношении целей поездки журналистов можно строить предположения, то истинной причины их гибели мы, возможно, никогда не узнаем.

2. Версия сайта Palmarescentrafrique , независимого ( так утверждается) издателя Центрально—африканской республики ( перевод с французского) :

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были на дороге в 23 км от города Сибо , куда они ехали для съемок документального фильма. По нашим данным, их сначала похитили, допросили, а потом убили. Большой их ошибкой было то, что у них не было никакого сопровождения ( видимо, имеется ввиду охрана —NT.) , но у них были пресс-карты.

Это редкий случай, когда в Центрально —африканской республике убивают западных журналистов — исключения составляет Камиль Лепаж , но ее убийство заказали из страны, откуда она родом ( Камиль Лепаж ( Camille LEPAGE) — французская фотожурналистка, которая была убита, судя по всему , на границе Камеруна и ЦАР 12 мая 2014 года. Последний раз Лепаж видели на машине с повстанцами—христианами (анти-балака), но кто ее убил не известно: в месте, где она снимала шли бои, предполагается, что ее могла задеть шальная пуля —NT.)

Убийство этих трех (российских) журналистов должно служить предостережением властям в Банги ( столица ЦАР —NT.) : в то время как Франция никогда не скрывала своих намерений, Россия очевидно усиливает свое присутствие в ЦАР.

3. Версия Центра управления расследованиями МБХ—медиа:



В интервью изданию Meduza глава ЦУР Андрей Коняхин сообщил, что безопасность журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, куда они въехали по туристическим визам , оговаривалась с миротворцами ООН. «Мы действовали в соответствии с их рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться, а, самое главное, что водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами», — пояснил он. Он так же говорит, что журналисты по невыясненной причине отклонились от ранее намеченного маршрута, после чего подверглись нападению. Что стало причиной нападения? Конюхин называет два варианта: ограбление ( у журналистов были две дорогие камеры и $8,5 тыс наличными) , а так же убийство различными боевиками. Заместитель главы ЦУР, Анастасия Горшкова в интервью телеканалу «Дождь» так же говорила, что журналисты 29 июля хотели попасть на базу поместья Беренго, где, предположительно, находятся наемники ЧВК «Вагнер». Однако их туда не пустили, сказав, что Минобороны ЦАР должно дать аккредитацию. В итоге на базе переписали данные журналистов и сказали, что аккредитацию могут предоставить через пять дней. 30 июля журналисты должны были встретиться с фиксером (консультантом, помогающим в организации съемок) из миссии ООН по имени Мартин. Он был в населенном пункте Бамбари, который находится в 400 километрах от Банги. Горшкова рассказала, что и водителя, который возил журналистов в ЦАР, рекомендовал Мартин — к нему и направлялись 31 июля журналисты.

Так же сообщалось, что водитель машины остался жив.

4. Версия МИД РФ

По словам спикера МИДа Марии Захаровой , «наличие российских инструкторов в ЦАР» Россия никогда не скрывала, а МИД о том сообщал в марте 2018 года. Однако, государственные телеканалы, сообщая о гибели российс ких журналистов, ЧВК "Вагнера" не упомянули. Захарова так же сказала, что убитые журналисты, «исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы». Вопрос, как связаны эти инструкторы с ЧВК, Захарова переадресовала специалистам. По словам Захаровой , у погибших нашли старые редакционные удостоверения, в том числе документ 2011 года «Известий». Паспортов у них при себе не было, подчеркнула Захарова. Она так же сказала, что по данным МИД из правоохранительных органов ЦАР (где их там нашли? —NT.) когда журналисты выезжали из последнего населенного пункта, их предупредили, что они покидают зону, подконтрольную местным силовикам и дальше с ними может случиться все, что угодно.

По ее словам, МИД ведет работу по оформлению всех необходимых документов на погибших, организует доставку тел в Россию силами некоей зарубежной авиакомпании и находится в контакте с местным следствием.

Photograph: Alexis Huguet/AFP/Getty Images