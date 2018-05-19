В Москве прошли пикеты в поддержку Олега Сенцова

Шесть человек встали в одиночные пикеты в центре Москвы в поддержку Олега Сенцова. Украинский режиссер отбывает 20-летний срок в российской колонии.

Акция прошла на Пушкинской площади столицы. Как сообщает «Дождь», в пикетах приняли участие 6 человек: переводчики, писатели, журналисты и одна посторонняя женщина, которая захотела присоединиться к ним. Активисты простояли у памятника Пушкину по 15-20 минут. На их плакатах было написано: «Россия, отпусти Сенцова» и «Сенцов, живи».

Олег Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Его приговорили к 20 годам колонии, сейчас украинский режиссер отбывает срок на Ямале. 16 мая он потребовал освободить из тюрем 64 украинских заключенных и объявил бессрочную голодовку.





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