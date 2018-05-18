Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина

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В пятницу днем разрешилась главная майская интрига: каким будет обновленное правительство Дмитрия Медведева, сохранившего пост премьера. Свои кандидатуры в прямом эфире госканалов Медведев представил президенту Владимиру Путину. Состав министров изменился почти наполовину: в числе 22 глав министерств появилось 9 новых лиц.

Новые лица

Как минимум два новичка в правительстве должны были появиться из-за изменения его структуры, о чем было объявлено на предыдущей встрече Путина и Медведева: за счет раздробления министерства образования и науки на два — министерство науки и высшей школы и министерство просвещения.



Новое кресло министра науки и высшей школы занял 41-летний Михаил Котюков, с 2013 года возглавлявший Федеральное агентство научных организаций, созданное в ходе реформы РАН (в телеграм-каналах в последнее время ходили слухи об упразднении ФАНО).

В рамках структурных изменений на месте Минкомсвязи появилось министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи. Ему предстоит реализовывать один из главных нацпроектов, объявленных майским указом Путина — по созданию цифровой экономики. В связи с этим ожидаемым была смена руководителя преобразованного министерства – уход не имеющего большого веса выходца из правительства Татарстана Николая Никифорова (в вину ему, помимо прочего, ставили неудавшуюся блокировку Telegram Роскомнадзором, формально подчиняющимся министерству).

На его место давно прочили руководителя Аналитического центра при правительстве Николая Носкова — на его центр была возложена функция проектного офиса принятой в прошлом году программы «Цифровая экономика». Он и получил этот пост. Носков считается близким к бывшему замруководителя аппарата правительства Максиму Акимову, который стал вице-премьером, курирующим цифровую отрасль. Наконец, еще одно преобразование: упразднена должность министра открытого правительства, чьи функции были не ясны самим правительственным чиновникам, признавались они NT. Михаил Абызов, один из богатейших чиновников правительства, был министром без портфеля: специальное ведомство для него не создавалось. Среди переназначенных министров его фамилии Медведев не назвал.

Дмитрий Патрушев получил

пост министра сельского

хозяйства Фото: kremlin.ru

Самыми яркими назначениями 18 мая стал приход в Белый дом нового поколения выходцев из силовых кланов. Пост министра сельского хозяйства вместо Александра Ткачева (чей уход был предрешен в связи с возвращением в Белый дом на вице-премьерскую должность куратора аграриев более влиятельного Алексея Гордеева) получил сын главы Совбеза, экс-главы ФСБ, давнего соратника Путина Николая Патрушева — 40-летний Дмитрий Патрушев, с 2010 года председатель правления Россельхозбанка.



А пост главы МЧС вместо Владимира Пучкова, чья отставка также была предрешена после катастрофы в Кемерово, занял замдиректора ФСБ Евгений Зиничев. Страна о нем узнала в 2016 году, когда сразу три выходца из ФСО, служивших в личной охране Путина, получили губернаторские посты. Зиничев в июле возглавил Калининградскую область, но проработал меньше трех месяцев и, как говорили тогда, по собственному желанию вернулся в спецслужбу, сразу получив на Лубянке пост заместителя Бортникова. Его приход в правительство обсуждался в телеграм-каналах наряду и с повышением выходца из ФСО тульского губернатора Алексея Дюмина, но последнее пока не состоялось.

В правительство перешел губернатор

Тюменской области Владимир Якушев

Фото: pravdaurfo.ru

В правительство перешли сразу два губернатора – считающийся близким к Сергею Собянину губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава нефтяного региона ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Последний сменил министра природных ресурсов Сергея Донского, отставка которого давно предсказывалась близкими к власти источниками NT, а Якушев – экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня (сына священника Александра Меня). Собеседники NT сообщают, что Мень сам давно просил освободить его от правительственного поста (причин они не уточняли).



Еще три новых лица – гораздо менее известны широкой публики, но и посты они получили менее значимые. Министров по делам Дальнего Востока и Северного Кавказа Александра Галушко (отставку экс-соратника Вячеслава Володина также предсказывали источники NT) и Льва Кузнецова (близкого к Александру Хлопонину, ранее ушедшему с поста вице-премьера) сменили губернатор Амурской области Александр Козлов и кремлевский чиновник, курировавший Закавказье, Сергей Чеботарев. А вместо министра транспорта Максима Соколова, которому Путин объявил выговор после банкротства компании ВИМ-Авиа, транспортную отрасль будет регулировать его первый зам 44-летний Евгений Дитрих.

Усидевшие

Министерский пост вновь удалось

получить и Владимиру Мединскому

Фото: commons.wikimedia.org

Несмотря на многочисленные слухи об уходе и поисках сменщиков, а также скандалы в течение предыдущей шестилетки, министерские посты вновь удалось получить и Владимиру Мединскому, и Ольге Васильевой (на ее место прочили руководителя образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву).



Мединский был переназначен на следующий день после предъявления новых обвинений его бывшему заместителю, отвечающему за реконструкцию культурных объектов и церквей Григорию Пирумову. Теперь он обвиняется в хищении почти полмиллиарда рублей при строительстве фондохранилища Эрмитажа. В деле есть и другие чиновники Минкульта. Но этот и другие скандальные истории оказались для Мединского не помеха: у него очень сильные группы поддержки, в том числе в лице кинематографического лобби во главе с Никитой Михалковым, и со стороны православных кругов.

Ольга Васильева также получила

министерский пост Фото: nooov.ru

Источник, близкий к NT отмечает, что Мединский, помимо прочего, комфортен в качестве министра для вице-премьера Ольги Голодец, которая с возвращением в правительство Татьяны Голиковой потеряла кураторство над медициной и образованием, но сохранила в своей зоне ответственности культурную сферу.



Удержалась, хотя и потеряла во влиянии близкая к РПЦ Васильева: она пересела на руководящий пост в усеченное в новом кабмине ведомство — министерство просвещения (оно будет курировать только начальную и среднюю школу). У нее, как сообщают собеседники NT, как раз не сложились отношения с Голодец, но теперь ее будет курировать Голикова.

Сохранил пост и работавший под началом Голиковой еще в правительстве Путина министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Теперь он снова станет правой рукой Голиковой перед началом самой болезненной реформы нового кабинета министров — ожидаемого повышения пенсионного возраста.

Один из собеседников, близких к Кремлю отмечают как новшество этого сезона перестановок влияние на них профильных вице-премьеров: их имена были объявлены за 11 дней до назначения министров, и новые замы Медведева получили таким образом право участвовать в обсуждении и подборе кандидатур.

Удалось сохранить пост и считающемуся близким к премьеру министру юстиции Александру Коновалову, который давно не делал ярких публичных заявлений и выступал со значимыми инициативами.

На месте, как и ожидалось, остались руководители и других силовых министерств – МВД и Минобороны, Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел Сергей Лавров (хотя и по его поводу ходили слухи о поиске замены).