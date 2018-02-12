Кириенко взялся за министерство культуры





Министр культуры Владимир Мединский (слева) и первый заместитель руководителя администрации президента

Сергей Кириенко на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства,

Санкт-Петербург, 17 ноября 2017 года Фото: kremlin.ru



За месяц до мартовского голосования и за три — до инаугурации президента основные группы влияния в окружении Владимира Путина ведут переговоры о будущем составе правительства и администрации главы государства. Ответственный за избирательную кампанию первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко рассчитывает на то, что Путин будет доволен его работой на выборах и удовлетворит пожелания. О том, чего в первую очередь добивается куратор внутренней политики, рассказали источники NT, близкие к правительству и кремлевской администрации.

Место Мединского

Начальник управления

общественных проектов Сергей

Новиков Фото: atomic-energy.ru

Наиболее активно сейчас в Кремле обсуждаются амбиции команды Кириенко получить идеологический пост министра культуры в новом правительстве. На этом месте куратор внутренней политики видит своего давнего соратника, начальника управления общественных проектов Сергея Новикова, рассказывали NT два чиновника. По их словам, Кириенко уже обсуждал с руководством страны возможность назначения Новикова министром. О результатах этого обсуждения собеседники не знают.



Претензии внутриполитического блока Кремля на пост министра культуры не случайны, и основаны на прецеденте: назначение министром культуры Мединского в 2012 году пролоббировал, в том числе, Владислав Сурков, который почти 12 лет курировал внутреннюю политику в администрации президента. Вслед за Мединским в Минкульт перешли и другие единоросы, близкие к Суркову: например, заместителем министра, ответственным за киноиндустрию, стал Иван Демидов, ведавший ранее идеологией у единоросов.

После возвращения Суркова из правительства в Кремль его преемник на посту куратора внутриполитического блока, Вячеслав Володин, лоббировал отставку Мединского, но в этом не преуспел. Впрочем, близкие Володину люди получили Министерство образования: в 2016 году министром стала Ольга Васильева, до этого работавшая в том же управлении общественных проектов, подчинявшемся тогда Володину.

В Кремле обсуждаются амбиции команды Кириенко получить идеологический пост министра культуры в новом правительстве. На этом месте куратор внутренней политики видит своего давнего соратника, известного читателям по передаче «Что ? Где? Когда?» Сергея Новикова



Защитник знатоков

Начальники кремлевских управлений по значимости близки к федеральным министрам или их заместителям, говорят люди, работающие с президентской администрацией. Но в отличие от коллег по правительству, они совершенно не публичны, поскольку формально не должны иметь собственных амбиций, а должны лишь обеспечивать работу президента. Поэтому о большинстве начальников управлений россияне никогда не слышали.

Сергей Новиков в этом смысле составляет исключение. До конца 2016 года он регулярно появлялся в эфире программы «Первого канала» «Что? Где? Когда?» — там он защищал интересы знатоков. Делал он это в качестве представителя спонсора — Росатома, где он тогда работал в команде Сергея Кириенко.

Сергей Новиков (справа) в эфире программы

«Первого канала» «Что? Где? Когда?»,

2015 год Фото: kino-ecran.ru

Новикова в Кремле называют фаворитом Кириенко. Он тоже выходец из Нижнего Новгорода и работать с нынешним начальником начал еще в 2001 году, когда Кириенко был полпредом президента в Приволжском федеральном округе. С тех пор он был неизменным фактическим пресс-секретарем Кириенко. Из полпредства Новиков перешел за начальником в Росатом, где достаточно быстро стал директором департамента коммуникаций.



Когда в 2016 году Кириенко перешел в Кремль заниматься избирательной кампанией Путина, то в первую очередь взял с собой именно Новикова. Сначала тот стал заместителем начальника управления внутренней политики по информационной политике. Однако Кириенко быстро расчистил для своего протеже более высокую должность — из Кремля был вынужден уйти начальник управления общественных проектов Павел Зенькович (перешел заместителем к своей бывшей подчиненной Ольге Васильевой в Министерство образования и науки), а его место отдали Новикову.

Управление общественных проектов (УОП) — одно из двух управлений в структуре внутриполитического блока Кремля наряду с могущественным управлением внутренней политики (УВП). Между этими управлениями постоянно делили полномочия в зависимости от текущей конъюнктуры. Например, в 2014 году Володин решил ослабить заместителя начальника УВП Радия Хабирова и передал часть его функций главе УОП Зеньковичу, в том числе ему досталось кураторство над Общественной палатой. В 2017 году Новиков и УОП благодаря Кириенко получили еще одну важную функцию — информационную политику, до сих пор бывшую привилегией УВП.

Уже став чиновником, Сергей Новиков поставил две оперы. Работая в Росатоме, он поставил в Красноярском государственном театре оперы и балета «Пиковую даму». А вскоре после перехода в Кремль в Концертном зале им. Чайковского — «Русалку»



Правда, информационная политика Кириенко и Новикова на новых постах интересует мало. Освещающие внутреннюю политику газетные журналисты долго привыкали к новым реалиям, рассказывает собеседник NT, близкий к Кремлю. При Володине специально отобранные для этого чиновники старались поддерживать контакт с определенными журналистами. Новые чиновники таким диалогом интересовались куда меньше. Новиков быстро разъяснил журналистам, что Кириенко, еще будучи главой правительства в 1998 году, свел общение с журналистами до минимума и до сих пор не имеет особого интереса регулярно доносить до них свою точку зрения. В итоге основные функции по работе со СМИ перешли в другой кремлевский блок — к Алексею Громову.

А вот культурными темами Новиков давно интересуется. У него даже есть опыт в этой сфере, что при необходимости даст Кириенко возможность говорить о праве своего протеже занимать пост профильного министра. Новиков окончил музыкальное училище. Известно, что он, уже став чиновником, поставил две оперы. Работая в Росатоме, он поставил в Красноярском государственном театре оперы и балета «Пиковую даму». А вскоре после перехода в Кремль в Концертном зале им. Чайковского — «Русалку». На премьере, кстати, были самые разные люди — от сотрудников администрации президента до игроков «Что? Где? Когда?».

Пост для разрушителя «Ленты.ру»

Заместитель главы управления

общественных проектов Алексей

Гореславский Фото: council.gov.ru

Готов уже и потенциальный преемник на нынешний пост Новикова — новым главой кремлевского управления может стать бывший журналист, а сейчас заместитель главы управления общественных проектов Алексей Гореславский, рассказывают собеседники NT.



Гореславский официально получил нынешнюю должность только в конце прошлой недели, хотя информация о его переходе в Кремль появилась еще в середине лета. Более того, последние полгода Гореславский уже фактически работал в президентской администрации, просто указ о его назначении нельзя было подписать, рассказывает источник NT. Это связано с тем, что у Гореславского есть зарубежные активы, от которых ему нужно было избавиться, что заняло время, поясняет он.

Гореславский возглавлял разные, но неизменно близкие к власти проекты. Например, в середине 2000-х он был главным редактором прокремлевской интернет-газеты «Взгляд».

Но особенно пригодились его услуги после того, как власти решили взять под контроль холдинг «Афиша-Рамблер — SUP», объединяющий в том числе издания «Лента.ру» и «Газета.ру». Владелец СМИ Александр Мамут вначале назначил Гореславского заместителем генерального директора холдинга по внешним коммуникациям, а затем сделал его главредом «Ленты.ру» вместо уволенной им Галины Тимченко. При Гореславском независимая до того «Лента.ру» стала публиковать выгодные Кремлю материалы. Позже он стал в холдинге исполнительным директором по медиа, и все его СМИ стали полностью лояльны власти.

Как это отразилось на финансовых показателях холдинга, точно неизвестно, но летом прошлого года и в «Ленте.ру», и в «Газете.ру» произошли серьезные сокращения сотрудников, а посещаемость обоих сайтов снизилась. По крайней мере, занимавшая в предыдущие годы первые строки во всех рейтингах «Лента.ру», по данным счетчика Liveinternet, в последнюю неделю, например, занимала лишь восьмое место в рейтинге наиболее посещаемых СМИ.

ЧЕМ ОПЕРИРУЕТ МИНКУЛЬТ



Бюджет Министерства культуры на 2018 год составил чуть более 98 млрд руб. Значительная часть этих денег идет на реализацию профильных программ, в первую очередь по развитию культуры и туризма, а также на проведение мероприятий, посвященных важным культурным событиям, и раздачу грантов, развитие музейного и библиотечного дела.

Ошибки Мединского

У нынешнего министра культуры Владимира Мединского действительно практически не осталось шансов сохранить за собой пост министра культуры, подтверждают два источника NT в правительстве.

Основная вина Мединского — бесчисленное количество публичных конфликтов, а этого в руководстве страны не любят, говорят источники NT. Так, в прошлом году разразился скандал вокруг диссертации министра — экспертный совет ВАК рекомендовал лишить его степени доктора наук из-за грубых ошибок в работе. Однако после громких скандалов президиум ВАК отказался последовать рекомендации экспертного совета.

Основная вина Мединского — бесчисленное количество публичных конфликтов, а этого в руководстве страны не любят



В этом году скандалы продолжились, но теперь они уже касались кино. В середине января Министерство культуры неожиданно перенесло на несколько недель релиз фильма «Приключение Паддингтона 2» (это объяснялось желанием поддержать отечественное кино). Ассоциации владельцев кинотеатров пришлось жаловаться на действия ведомства премьеру Дмитрию Медведеву, после чего Минкульт отменил решение. Но вслед за этим последовал конфликт вокруг фильма «Смерть Сталина»: Минкульт отменил собственное же решение о выдаче фильму прокатного удостоверения.

Министр культуры Владимир

Мединский Фото: p-beseda.ru

Интересно, что активнее всех решению Минкульта сопротивлялись люди, близкие к внутриполитическому блоку Кремля. Единственным кинотеатром, который вопреки отзыву удостоверения показывал фильм, оказался «Пионер». Кинотеатр принадлежит уже упомянутому Александру Мамуту, бизнесмену весьма лояльному власти: он никогда не стал бы идти на конфликт с министерством, если бы не понимал, что в данном случае это позволено, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Еще один собеседник утверждает, что, по его мнению, Мамут получил добро Кремля на то, чтобы демонстративно проигнорировать решение Мединского. В любом случае «Пионер» два дня показывал «Смерть Сталина», причем до сих пор никакие санкции к «Пионеру» за это не были применены.

Мамут никогда не стал бы идти на конфликт с министерством, если бы не понимал, что в данном случае это позволено, говорит собеседник, близкий к Кремлю



Открыто критиковал решение Мединского президентский Совет по правам человека — эту структуру также курирует Кириенко. Там решение об отзыве прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина» назвали цензурой. После этого Мединский заявил, что удостоверение может быть возвращено после проверки прокуратуры.

Пока все говорит о том, что Кириенко всерьез рассчитывает освободить пост министра от давно раздражающего, и не только его, Мединского, резюмирует собеседник NT, близкий к Кремлю. И не похоже, чтобы Путин был настроен отказывать в просьбах своему давнему соратнику, отмечает он. Другое дело, что чем ближе к выборам, тем больше соратников будет обращаться к главе государства с подобными просьбами.