Герой нашего времени: человек с нагайкой





Фото: инфоглаз.рф

И тамплиеры в пыльных шлемах…

При крушении совка казаки стали вдруг одним из символов «России, которую мы потеряли». А главным казаком почему-то сделался бард Александр Розенбаум. У фундамента совка 2.0, к строительству которого страна всерьез готовится, они оказались символом России, которую мы приобретем. Они – источник склок, скандалов, порывов ввести запреты даже более нелепые, чем те, которые изобретает Государственная дума, а после 5 мая они – еще и те, кто готов по зову сердца бьет на площадях мирных граждан. Такое долго не смывается.

Нынешние казаки, конечно, ряженые, но не надо думать, что жизнь у них — сплошной карнавал. Едва ли не вся страна веселилась, читая сводки с фронтов войны петербургских казаков с петербургскими же тамплиерами. Да, да, с теми самыми, которых в далеком XIV веке извели под корень после обвинений в приверженности содомскому греху и поклонении демону Бафомету. У нас, как выяснилось теперь, тамплиеры процветают.



Началось все с того, что наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража» Виталий Царьков написал заявление в полицию. Оказалось, что из штаба казаков похищены шашка, карабин, горн и мальтийский кинжал. Казаки обвинили во всем бывшего своего атамана Юрия Бугаева, который переметнулся к тамплиерам, но ключ от офиса, видимо, сохранил. Кстати, кражей дело не ограничилось, всплыли подробности по-настоящему страшные: «В помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка», — сообщил Царьков.

Так, наверное, и должна выглядеть гражданская война в стране, в эпоху постмодерна взявшей курс на средневековье: рыцари Храма грабят казачий штаб, пока монахи отсиживаются за стенами лавры



Адвокат и, по совместительству, великий приор ордена тамплиеров Игорь Трунов поспешил заявить, что Юрий Бугаев и у рыцарей не прижился, за его действия орден ответственности не несет, а штаб казаков тамплиеры не грабили.

Однако и на этом анекдот не кончился. Раз в три года казаки города Питера собирают круг в Александро-Невской лавре, и вот как раз время пришло, и повод есть: нужно выбрать нового атамана взамен предателя Бугаева. Однако монахи отказались пустить православное воинство в монастырь. Уже знакомый нам Царьков собрал специальную пресс-конференцию, и рассказал, что Бугаев «пришел и устроил скандал в Александро-Невской лавре. Священнослужители сказали: давайте не будем, от вас и так запрос в епархию пошел по поводу того, что там тамплиеры, и как вообще себя вести Русской православной церкви». Теперь круг придется проводить на нейтральной территории, а место и время проведения казаки вынуждены держать в тайне, чтобы ушлый Бугаев еще чего-нибудь у безответного казачества под шумок не спер.

Так, наверное, и должна выглядеть гражданская война в стране, в эпоху постмодерна взявшей курс на средневековье: рыцари Храма грабят казачий штаб, пока монахи отсиживаются за стенами лавры. И если бы они воевали только друг с другом, нормальных людей не задевая, можно было бы даже порадоваться.

Передовой опыт

Но нет. Пока в Москве спорят, можно ли все-таки непонятным добровольцам избивать мирных граждан, сохранивших преступную память о своих конституционных правах, регионы от споров переходят к делу.

В ХМАО, например, решили сформировать четыре казачьих дружины для патрулирования улиц и охраны правопорядка в ходе массовых мероприятий. Казакам обещают почасовую оплату из бюджета, а также законное право бить всех, кто им не понравится, кроме, правда, инвалидов, беременных женщин и детей. Оно и понятно: избивать детей — священная прерогатива ОМОНа.

Это могло бы показаться событием вовсе рутинным, но есть нюанс. Издание Ura.Ru сообщает: «Предложение заинтересовало казачьи общества, ранее выгнанные из Донбасса за мародерство. Атаман Дмитрий Лещинский подтвердил, что в полицию уже поступали жалобы на неких людей в синей форме донских казаков».

В том, что на очередном витке закручивания гаек власть передает право на насилие идеологически близким парамилитарным объединениям, ничего нового нет. Но вот этак короткая ремарка: «изгнанные из Донбасса за мародерство» — стоит того, чтобы еще раз рассказать об инициативе руководства Югры.

Изгнан из Донбасса за мародерство. Как в старом анекдоте — «уволен из Гестапо за жестокость».

Небесное казачество

Надо отметить, что отдельные управленцы все-таки пытаются приспособить казаков не только к рукоприкладству. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании, посвященном ситуации с лесными пожарами в регионе, посетовал на то, что из-за Чемпионата мира по футболу пожарные самолеты наверняка переведут в центр, и тут же нашел удивительный выход из ситуации: предложил самолеты заменить казаками. «Во многих регионах РФ они шлагбаум поставили, стоят у шлагбаума еще и патрулируют. Привлекайте их, давайте я приеду, с ними переговорю».

Зато есть печальный для казачества опыт Омска: там казаков привлекли к охране, правда, пока еще не лесов, а дорожных камер. И одного такого охранника водители успели крепко побить



Взлетят ли казаки, и чем зальют огонь — вопрос открытый (хотя пьют они, как правило, много, и средства для тушения пожара, конечно, найдутся). Один из присутствовавших на совещании чиновников рискнул предположить, что «без денег они работать не будут», а денег на содержание казачьих патрулей в бюджете нет.

Зато есть печальный для казачества опыт Омска: там казаков привлекли к охране, правда, пока еще не лесов, а дорожных камер. И одного такого охранника водители успели крепко побить.

Замыкая круг

Но бьют казаков не только чужие. Бьют и свои. Казачий блогер (нет, ну как звучит, а!) Василий Ящиков сообщил журналистам, что казаки, не участвовавшие в разгоне мирной московской демонстрации 5 мая, организованной Алексеем Навальным, выпороли казаков, успевших в разгоне демонстрации поучаствовать.

«Наказали тех, кто дал отпор нагайками. Нагайкой и получили, чтобы знали в следующий раз», — сказал Ящиков.

Выпорют ли тех, кто выпорол этих, пока не сообщается. Но, надо надеяться, казаки на достигнутом не остановится. Вообще, идеальное решение было бы для проблемы ультра-патриотов, рвущихся в бой: каждому по нагайке, построить в круг, и пусть друг друга секут. Пусть переводят эстетику БДСМ-культуры на язык родных осин. А еще хорошо бы мирных граждан из этого круга как-нибудь да вывести. Например, в рамках борьбы с дремучим охранительством, которую пообещал народу бессменный президент в ходе очередной, скорее всего, не последней инаугурации.

ВОСТОРГ, НАДЕЖДА, РАДОСТЬ

53% россиян, наблюдавших за инаугурацией Владимира Путина, испытали чувство гордости

31% надежду

17% радость

11% восхищение

Источник: ВЦИОМ, май 2017 года