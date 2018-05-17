«Он нам не царь»: вторая волна репрессий





Алексей Навальный в суде, 15 мая 2018 года Фото: Facebook / Алексей Навальный

Репрессивная машина, запущенная накануне акций 5 мая против сторонников Алексея Навального, которые в десятках городах вышли на протестные митинги под лозунгом «Он нам не царь», не остановилась в первые выходные мая. Хотя уже к понедельнику правозащитники насчитывали беспрецедентно большое число задержаний и арестов участников протестов (в общей сложности 1600 человек), правоохранители на этом не успокоились.

Хроники задержаний

«В некоторых регионах акции пресекались ещё до начала, в некоторых – во время, в некоторых какие-то действия начинаются уже после проведения акций, – обрисовывает сложившуюся ситуацию председатель Межрегиональной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. – В этом плане все возможные комбинации отработаны».



Задержания участников и организаторов протестной волны 5 мая идут по всей стране, день за днем. В основном в отделениях полиции оказываются активисты региональных штабов Навального. Хронику репрессий ежедневно фиксирует портал «Медиа-зона». Вот лишь некоторые эпизоды:

7 мая

Координатора штаба Навального в Саратове Михаила Мурыгина задержали в студии местного канала «Открытый канал» прямо во время прямого эфира.

8 мая

В Тюмени полицейские пришли в штаб Навального и передали координатору Александру Куниловскому протокол, составленный на него по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения мероприятий) из-за акции «Он нам не царь»

10 мая

В Перми полицейские подкараулили сотрудника штаба Навального Сергея Ухова у подъезда его дома, после чего задержали, увезли в отдел полиции силой. В тот же день в этот отдел доставили координатора штаба Наталью Вавилову, в отношении которой составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП.

11 мая

В Красноярке полицейские пришли домой к одному из уведомителей митинга «Он нам не царь» Виталию Саламатину. В отношении него составили протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение мероприятия без подачи уведомления).

15 мая

В Смоленске координатора регионального штаба Навального Алексея Лавриненкова сотрудники полиции подкараулили у дома, задержали и составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП.

«На журналиста Елену Малаховскую составили протокол по 20.2ч2 — то есть за организацию митинга. Организация митинга журналистом. Организация митинга путем рассказа о нем», — изумляется Леонид Волков



Необычный эпизод произошел 16 мая в Саратове. Кирилл Четвергов пришёл к Екатерине Осиповой, задержанной за участие в акции «Он нам не царь», в отдел полиции по Волжскому району. Попытка навестить соратницу закончилась печально для самого Кирилла: он также был задержан в этом отделении полиции.

Наконец, в четверг в Москве задержали возле дома ведущую новостей на YouTube-канале «Навальный Live» (где транслировался отчет о митингах 5 мая) Елену Малаховскую. Соратник Навального Леонид Волков прокомментировал это в своем twitter так: «На журналиста Елену Малаховскую составили протокол по 20.2 ч. 2 — то есть за организацию (!) митинга. Организация митинга журналистом. Организация митинга путем рассказа о нем. И, кстати, за организацию уже Навальный сидит. Так что, это не он был?»

Самому Алексею Навального дали сразу два арестных срока: 15 мая его приговорили сперва к 30 суткам ареста за повторное нарушение порядка проведения публичной акции, а затем к 15 суткам за неповиновение полиции (за решеткой он проведет месяц). Его соратникам в разных регионах дают в среднем 15 суток ареста.

Некоторым активистам выписали особо крупные штрафы — чуть менее 300 тыс. руб., что является верхней планкой наказания по административной статье, карающей за нарушения на митингах.

Так, Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 280 тыс. рублей координатора местного штаба Навального Александра Куниловского. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. В протоколе утверждалось, что помогал организовывать и призывал участвовать в акции 5 мая, «зная о незаконности проведения 5 мая 2018 года публичного мероприятия на Центральной площади в г. Тюмени и площади 400-летия Тюмени».

Новшества репрессивной машины

«В разных регионах сотрудники полиции ведут себя в отношении участников протестных акций совершенно по-разному, нет какой-то единой политики в отношении участников подобных мероприятий», — резюмирует Павел Чиков.

Юрист констатирует, что, помимо задержаний постфактум, есть еще несколько новых тенденций в репрессивной тактике властей. Одна из них – «широкое применение силы со стороны полиции, причем не только физической: использовались резиновые палки и спецсредства, как во время задержаний, так и после них, в автозаках, в отделениях полиции», отмечает правозащитник.

Оппозиционер из Костромы Александр Зыков, арестованный на 15 суток незадолго до акции «Он нам не царь», объявил голодовку в знак протеста против действий сотрудников спецприемника, сообщает портал KostromaNews. Как отмечает издание, при вынесении решения об аресте судья не учла справку о временной нетрудоспособности Зыкова, в которой говорилось о его болезни. «Перед инаугурацией Путина в спецприемнике мне устроили настоящий информационный бойкот: отказали в (положенных законом!) телефонных разговорах, не пускали приходивших на свидание друзей, и также запретили сотрудникам приемника принимать от меня любые заявления», — приводит KostromaNews слова Зыкова. По его словам, прокуратура отказалась реагировать на обращения о нарушениях правил содержания под арестом. «В ответ на этот беспредел я объявил голодовку и не ел уже более двух суток», — подчеркнул оппозиционер.

Одна из новых тенденций – широкое применение силы со стороны полиции, причем не только физической: использовались резиновые палки и спецсредства, как во время задержаний, так и после них, в автозаках, в отделениях полиции



Еще один момент, перечисляет Чиков репрессивные новеллы, это привлечение казаков и других псевдоохранительных структур: «Раньше это уже было, в Краснодарском каре, например, во время различных уличных мероприятий, в том числе протестных. Но большинство всё-таки жаловались на действия полиции, на казаков пожаловались всего несколько человек». К счастью, избиения со стороны полиции и казаков не привели к серьезным травмам и увечьям, говорит юрист.

Действия стражей порядков в нескольких регионах стали поводом для следственных действий уже против них самих. «В Санкт-Петербурге, Красноярске и Самаре возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников полиции за непропорциональное применение силы», приводит свои данные правозащитник.

Наконец, «еще одно новшество — это задержание несовершеннолетних и малолетних, то есть среди обратившихся к нам есть подростки 13-14 лет», указывает на еще одну опасную тенденцию Павел Чиков.