131-й день боев: главное

Министр обороны Сергей Шойгу встретился с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Луганская народная республика полностью освобождена.

Путин сообщил, что участвовавшие в наступлении войска могут отдохнуть, а группировки войск «Запад» и «Восток» будут продолжать выполнение задач. Каких — он не уточнил. Путин также присвоил звание Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву. Он поручил Минобороны сформировать наградной список: Путину докладывали о том, что «в армии России много таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов», все они должны быть представлены к наградам.

Шойгу рассказал о потерях среди украинских военных. О числе погибших российских солдат он не упомянул.

«Важные истории»* исследовали, кто и как обеспечивает российских солдат обмундированием и другими необходимыми вещами — за исключением Минобороны. Собранные сведения показывают, что армии не хватает техники, оснащения, обмундирования и других вещей.

По всей России действуют сборы гуманитарной помощи солдатам. Добровольцы, которые возят все это на фронт, сообщили, что военные сами присылают им списки потребностей. В них есть все: от нижнего белья до квадрокоптеров. Волонтеры, которые организуют сбор подобной помощи, рассказали, что были просьбы прислать еду, берцы, бронежилеты, тепловизоры, радиостанции, шовный материал для раненых. Запросы приходили от спецназа, артиллерии, пехоты.

В некоторых регионах, откуда много погибших, создаются целые движения помощи: такое есть в бурятском городе Кяхта. В приграничных районах этим занимаются в основном матери солдат.

Аналитики объясняют, что штатное обмундирование в российской армии устарело. Кроме того, российское командование было больше сосредоточено на крупной технике: танках, например, ракетах, которые должны показывать армейскую мощь. Но о тепловизорах не думали. А с ними даже небольшая и хуже оснащенная армия может гораздо эффективнее вести бои ночью. Кроме того, из-за того, что многие ехали «на учения», солдаты оставили в частях бронежилеты. Также плохо оснащены аптечки, проблемы с одеждой, формой и другими вещами.

При этом известны случаи, когда собранные россиянами тепловизоры и квадрокоптеры расхищались военными, ответственными за доставку, и до пункта назначения не доходили.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов требует атаковать Киев. После ударов по Белгороду, где погибли 5 человек после обстрела.

Он похвалил Минобороны за «блестяще проведенную операцию».

«Скорость, с которой были разгромлены отборные части неонацистов, подготовленные иностранными инструкторами, свидетельствует о возросшем боевом мастерстве нашей армии, — написал он. — Действия бандеровского режима заслуживают не только морального осуждения, но и применения средств, которые привели бы в чувство зарвавшихся неонацистов. Ответ на преступления должен быть мощным и неотвратимым. Уязвимые точки бандеровского режима, включая гнезда ЦРУшников в Киеве, хорошо известны. Обещания нанести по ним удар, не подкрепленные действиями, вызывают у неонацистов чувство безнаказанности и подталкивают их к новым кровавым преступлениям. Настаиваем на использовании более действенных мер для обуздания зарвавшихся бандеровцев».

В Харьковской области разрушена школа. Минобороны отчитывалось, что «высокоточным оружием» уничтожило место дислокации противника. Пострадавших нет — удар был ночью, в школе никто не скрывался.

В Крыму сообщают о мобилизации. Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму. На сайте регионального правительства опубликован соответствующий указ, подписанный 30 июня Сергеем Аксеновым: согласно документу, в районах, городских округах нужно создать призывные мобилизационные комиссии.

В Херсонской области рассказали о назначении в областную администрацию российских чиновников.

Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович — бывший зампредседателя правительства Калининградской области.

Зампредом правительства Херсонской области по внутренней политике назначен Беспалов Владимир — бывший заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Министерство образования и науки возглавил Родиков Михаил, который работал замглавы администрации городского округа Кашира Московской области. С 2015 по 2018 года он «адаптировал» систему образования в Севастополе.

Площадь возле посольства Британии назовут в честь ЛНР. Как пишет «Новая газета. Европа», после голосования на платформе «Активный гражданин» для территории вдоль Смоленской набережной было выбрано название «Площадь Луганской народной республики». За это проголосовали 56,85%.

Речь идет о территории возле посольства Великобритании между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

22 июня площадь возле посольства США переименовали в площадь Донецкой народной республики. После этого на сайте диппредставительства исчез адрес: осталась только широта и долгота.

Разведка Британии считает, что украинские силы отошли из Лисичанска, вероятно отступив на подготовленные оборонительные позиции. Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил.

Пока идет сбор урожая, бои в Украине продолжают оказывать разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор страны. Есть сбои в цепочках поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры. Блокада портов осложняет экспорт зерна: в 2022 году он вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

После отступления от Змеиного острова Россия заявила, что «мяч теперь на стороне Украины» в отношении улучшения экспорта зерна. На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказывают, что в Лисичанске могут оставаться украинские силы сопротивления. Российские войска в следующий раз двинутся на Северск, хотя вместо этого или одновременно они могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

Российское правительство не может платить российским фирмам, технически поддерживающим армию. Это снижает возможности России по ремонту поврежденных транспортных средств. Директора российских военных авторемонтных мастерских не принимают в ремонт новую российскую технику, поскольку не оплачены контракты за предыдущую работу.

Недавно предложенный российский закон, который дает Кремлю право вводить «особые меры в экономической сфере», позволяющие российскому правительству принуждать частные российские компании поставлять товары для российских военных операций. Вероятно, он необходим из-за проблем с выполнением заказов правительства.

Российские войска осуществили обширные артиллерийские обстрелы в западной части по южному направлению, что могло сорвать контрнаступление украинских войск.

Украинские партизаны пустили под откос российский бронепоезд с боеприпасами под Мелитополем.







*«Важные истории» власти России признали нежелательной организацией.