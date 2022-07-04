Сообщают о мобилизации в Крыму

Опубликованный указ.

В Крыму объявили мобилизацию, выяснили журналисты «Вот так». На сайте правительства республики Крым опубликован документ о «создании призывной комиссии по мобилизации граждан».

Представительство президента Украины в Крыму призывает граждан «сделать все возможное, чтобы избежать любого участия в военных формированиях страны-агрессора». Украинская сторона считает, что «Россия планирует принуждать воевать украинцев из Крыма против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу», цитирует сообщение представителя президента «Вот так».

На сайте правительства Крыма в указе главы республики Крым №151-У, подписанном главой региона Сергеем Аксеновым, утверждается создание призывных мобилизационных комиссий. Также призывные комиссии по мобилизации должны быть созданы в муниципальных районах и городских округах. Все это проводится в рамках ФЗ-31 «О мобилизации».