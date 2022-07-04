РИА Новости сообщило, что число погибших в Белгороде увеличилось до пяти человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что повреждено 65 домов, пять из них полностью разрушены.

По данным журналистов, все погибшие — члены одной семьи. Об этом сообщила родственница погибших.

«Погиб Олег, его супруга Ольга, их двое детей, двадцать два девочке было бы и мальчику шестнадцать было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна», — рассказала родственница семьи Ирина корреспонденту.

По предварительным итогам работы комиссии, в Белгороде разрушено 65 домов, пять из них — полностью. По словам губернатора области необходимы дополнительные обследования квартир.

Удар по Белгороду нанесли вчера. По данным Минобороны, ракету с кассетными боеприпасами «Точка-У» выпустили ВСУ.