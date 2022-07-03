Минобороны обвинило Украину в обстреле кассетными боеприпасами Белгорода и Курска

Минобороны сообщило, что с 3:00 до 3:30 по московскому времени Белгород и Курск были обстреляны баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс». В министерстве добавили, что в местах обстрела нет никаких военных объектов.

«Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов. Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе», — сообщило Минобороны.

На подлете к Курску ПВО уничтожили два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс».

Об обстрелах сообщили власти Курской и Белгородской областей. В Белгороде после нападения три человека погибли.

«Нова газета. Европа» сообщила, что фото фрагмента ракеты в жилом доме в Белгороде, опубликованное в Telegram-каналах, военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT идентифицировали как первую ступень российского ЗРПК «Панцирь». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщили, что на вооружении ВСУ таких зенитно-ракетных комплексов нет.

Международные организации неоднократно обвиняли Россию в использовании запрещенных кассетных боеприпасов в украинских городах. Об этом сообщали в ООН, Amnesty International, Bellingсat* Эти боеприпасы использовались в том числе по жилым кварталам. Российская сторона утверждает, что не наносит ударов по мирным целям.





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