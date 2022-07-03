Число погибших в Белгороде возросло до четырех человек

UPD: Следственный комитет сообщил, что в результате обстрела Белгорода два человека пропали без вести, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело об обстреле Белгорода, уточняет «Коммерсант».

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Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к настоящему времени число погибших после ночного обстрела Белгорода возросло до четырех человек. Трое из них — граждане Украины.

Ранено четыре человека, среди них — один ребенок. Раненым выплаты компенсации в 500 тысяч рублей, родственникам погибших — по 3 млн рублей.

Поврежден 21 многоквартирный дом и 40 частных домов.

По его информации ПВО сбили ракеты «Точка-У», но часть ракеты попала в жилой район. Произошел взрыв. Минобороны обвинило в ударе Украину, но военные эксперты сообщили, что это был другой боеприпас, которого на вооружении Украины нет.