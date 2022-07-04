Украина: российские войска уничтожили школу в Харькове

Глава Харьковской области Олег Синегубов рассказал о том, что российские войска разрушили школу в Харькове. В гимназии никого не было на момент удара. Минобороны в утренней сводке рассказало о том, что «высокоточным оружием» в восточной части Харькова «ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны».

По словам Синегубова, удар по школе нанесли в 4 утра. Спасатели разбирают завалы. Предварительно — пострадавших нет, в гимназии никого не было. Но за сутки в области погибли 3 человека, еще шесть получили ранения.

Минобороны России в утренней сводке рассказало о сбитых беспилотниках и ракетах в районе Харькова. В вечерней сводке сообщалось, что «в восточной части города ударом высокоточного оружия Воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны».