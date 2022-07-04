Путин: участвовавшим в наступлении на Луганскую область войскам нужно отдохнуть

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Шойгу доложил об «освобождении Луганской области». Путин наградил генерал-полковника Лапина и сказал, что группировке войск «Юг» необходим отдых для наращивания сил.

Операции «по освобождению территории Луганской народной республики» проводилась с 19 июня, сообщил Шойгу. По его словам, удалось добиться прогресса за две недели.

«Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых — Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики — Лисичанска. Всего в ходе активных наступательный действий взято под контроль 670 квадратных километров территорий», — рассказал Шойгу.

Путин присвоил звание Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву. Он поручил Шойгу подготовить список военнослужащих для награждения.

«Исходя из Ваших же ежедневных докладов знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов, много, достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами Родины», — цитирует Путина пресс-служба.

Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях на Луганском направлении, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, добавил Путин. А другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи «по ранее утвержденным планам, по единому замыслу».

Шойгу также отчитался о потерях Украины: общие потери составили 5469 человек. О числе погибших российских военнослужащих министр не сообщил.