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Совфед дал Путину разрешение на использование российской армии в ДНР и ЛНР

22.02.2022

Члены верхней палаты парламента единогласно одобрили обращение президента России

Перед началом голосования председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение направлено на установление мира в Донбассе. «Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы», — сказала она.

21 февраля Владимир Путин объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик и поручил российским военным обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.

Это вызвало обвал российских фондовых рынков, рубль стал самой нестабильной валютой в мире, Запад начал вводить санкции.

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