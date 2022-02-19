Ростовская область ввела режим ЧС на фоне прибытия беженцев из Донбасса

Губернатор Василий Голубев объявил о введении в Ростовской области режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев из ДНР и ЛНР.

«Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация" с 10:00 19 февраля 2022 года», — заявил он на совещании в Ростове-на-Дону.

По словам главы региона, подготовлено 143 пункта временного размещения.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска «в ближайшее время» вторгнутся в Донбасс, в связи с этим он объявил эвакуацию мирного населения в Россию. Вскоре его примеру последовал глава ЛНР Леонид Пасечник. Позднее Bellingcat* выяснил, что обращения были записаны 16 февраля. Об этом говорят метаданные видеороликов.

Владимир Путин распорядился гарантировать беженцам из Донбасса им временное убежище, горячее питание и медпомощь, а также выплату по 10 тысяч рублей на человека. Ростовской области на эти цели уже перечислено 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. В Киеве отрицают планы каких-либо атак, призывая международных партнеров осудить «провокации России» в Донбассе.

Фото: правительство Ростовской области