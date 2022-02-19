Ростовской области выделили 5 млрд рублей для беженцев из Донбасса

Ростовской области выделили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов. По его словам, которые приводит ТАСС, средства на выплаты по десять тысяч рублей, уже доведены до областного Минтруда.

В пятницу, 18 февраля, Владимир Путин распорядился срочно выплатить по десять тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, прибывшему в Ростовскую область. Он также распорядился организовать все необходимое для размещения прибывающих.