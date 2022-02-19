Байден обвинил Россию в намерении напасть на Киев «в ближайшие дни»

Джо Байден заявил, что не существует доказательств намерения Украины напасть на самопровозглашенные республики Донбасса, при этом Россия готовится к вторжению, в том числе планирует захватить Киев.

«У нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намереваются атаковать Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. Мы полагаем, что они выберут целью украинскую столицу Киев», — сказал президент Соединенных Штатов.

«Я убежден, что он [Владимир Путин] принял решение. У нас есть основания полагать, что это так», — сказал Байден, сославшись на данные разведки.

Он также вновь заявил, что не будет посылать в Украину американских солдат. Помимо этого Байден в очередной раз пообещал ввести «жесткие санкции в отношении России, если она вторгнется в Украину».

Накануне Пушилин заявил, что украинские войска «в ближайшее время» вторгнутся в Донбасс, в связи с этим он объявил эвакуацию мирного населения в Россию. Вскоре его примеру последовал глава ЛНР Леонид Пасечник. Позднее выяснилось, что обращения были записаны 16 февраля. Об этом говорят метаданные видеороликов.

Владимир Путин распорядился гарантировать беженцам из Донбасса им временное убежище, горячее питание и медпомощь, а также выплату по 10 тысяч рублей на человека. Ростовской области на эти цели уже перечислено 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. В Киеве отрицают планы каких-либо атак, призывая международных партнеров осудить «провокации России» в Донбассе.

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