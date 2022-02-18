Bellingcat*: Обращения властей ДНР и ЛНР об эвакуации были записаны 16 февраля

Обращения властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР об эвакуации жителей в Россию были записаны еще 16 февраля. На это обратил внимание Арик Толлер из Bellingcat*.

Даты создания видеороликов можно увидеть в метаданных файлов. При этом глава ДНР Денис Пушилин в своей речи говорит: «Сегодня, 18 февраля».

В видеозаписях Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей. Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что людей разместят в Ростовской области по договоренности с властями России. Как сообщали СМИ, на тот момент власти российского региона заявляли, что им неизвестно о подобных планах. После этого в регионе собрали штаб по эвакуации.

После объявления об эвакуации в Донецке включили сирены. К банкоматам и АЗС выстроились очереди. В центре Донецка взорвался автомобиль: позже сообщалось, что он принадлежал начальнику Народной милиции. Никто не пострадал.

Президент России Владимир Путин на фоне происходящего объявил о выплате 10 тыс. рублей всем эвакуированным из самопровозглашенных республик. Власти Владимирской, Челябинской, Калужской, Мурманской, Кировской областей и абхазского Сухума и заявили, что готовы разместить граждан ДНР и ЛНР и оказать им помощь.

Власти ЛНР призвали мужчин республики «встать на защиту своей земли». Глава ДНР заявил, что ситуация «идет к войне». При этом власти Украины говорили о том, что у страны нет планов освобождать эти районы силой и наступательных операций не планируется.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в республиках «работают по системной программе провокаций». По его словам, армия Украины не планирует ударов по Донецку или Луганску, поэтому «ответственность за провокации и любые возможные жертвы будет на российской стороне».

*Bellingcat включен в список СМИ-иностранных агентов.