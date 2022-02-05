Адвокатов впервые допустили к Зареме Мусаевой в СИЗО Грозного

Адвокатов впервые допустили к Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Она находится в СИЗО в Грозном после того, как ее вывезли из Нижнего Новгорода и арестовали.

Как рассказала РБК пресс-секретарь «Комитета против пыток» Наталья Курекина, Мусаевой, у которой сахарный диабет, оказывают медпомощь, но она чувствует себя «очень плохо». При рассмотрении административного дела о хулиганстве и при избрании меры пресечения по уголовному делу ей дважды вызывали скорую помощь в суд.

«Состояние здоровья у нее не очень, выглядит она не очень. Ей тяжело ходить, координация в пространстве у нее нарушена. Мы будем настаивать на дополнительных медицинских обследованиях, принимать со своей стороны меры по поводу ее здоровья. Пока она ходит еле-еле», — сообщил адвокат Александр Караваев. Он предположил, что сказалась перевозка из Нижнего Новгорода. По словам защитника, пока Мусаеву сутки везли в Чечню и судили по административной статье, она ничего не ела. «Очнувшись 22 января в спецприемнике [в Грозном], она не могла вспомнить, как ее туда доставили, и не знает, на каком основании там находится», — добавила Курекина.

Факт совершения каких-либо противоправных действий Мусаева категорически отрицает. По ее словам, она впервые встретилась с участковым, якобы пострадавшим от ее действий, на суде по избранию меры пресечения. Женщина также сообщила адвокатам, что от их юридической помощи «не отказывалась, не отказывается и не планирует отказываться по доброй воле». Ранее заявление об отказе от защитников, якобы написанное Мусаевой, адвокатам передал замначальника полиции МВД Чечни Хусейн Айдамиров.

Зарема Мусаева — супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и мать братьев Янгулбаевых, одного из которых, Ибрагима, в Чечне обвиняют в администрировании Telegram-канала «1ADAT» о нарушениях прав человека в республике. 31 января Ибрагима Янгулбаева в Грозном заочно арестовали и объявили в розыск по статье о публичных призывах к терроризму, ранее он провел в СИЗО около 1,5 лет по обвинению в экстремизме и сообщал о пытках в полиции. Абубакар Янгулбаев работал в «Комитете против пыток», в конце декабря его задержали и допрашивали по делу об оправдании терроризма. Зарему Мусаеву 20 января похитили из квартиры в Нижнем Новгороде вооруженные люди и вывезли в Чечню. Ее муж, дочь и один из сыновей позже покинули Россию, опасаясь за свою жизнь.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых причастными к организации нападения на чеченского силовика в Турции и призывал «уничтожить их» как пособников террористов. 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил в Instagram, что семью Янгулбаевых «будем преследовать, пока не отрежем головы и не убьем», также угрожая тем, кто переведет видео на русский язык. Позже главы чеченских управлений МЧС и Росгвардии, а также начальник МВД по Грозному записали обращение, в котором обещают найти Янгулбаевых и «взять спрос за их слова». В Грозном 2 февраля прошел митинг, на котором люди жгут заранее подготовленные плакаты с фотографиями членов этой семьи и кричат «Ахмат — сила». По данным чеченских СМИ, в акции приняли участите около 400 тыс. человек. Это больше, чем население Грозного.

В Кремле заявляли, что у президента России нет планов разбираться с похищением Заремы Мусаевой, называли происходящее «фантастической историей», а угрозы Кадырова, в том числе правозащитникам и журналистам — его личным мнением.