Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 10 января

Главное
- В МИД РФ отказались идти на компромисс на переговорах в Женеве. Российская сторона не намерена отклоняться от позиции, сформулированной в предложениях по обеспечению европейской безопасности, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков. «К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», — сказал дипломат.
- Политическим блефом назвал позицию России на этих переговорах с США руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Невозможно всерьез обсуждать политический блеф», — заявил он в эфире телеканала «Дождь»*. По его словам, США отправили на встречу опытного переговорщика, который знает, как урегулировать подобные конфликты. Колесников пояснил, что самое сложное в переговорах с Россией — понять, блефует ли она по поводу возможной войны с Украиной. В случае российского вторжения Запад будет вести себя более решительно с точки зрения санкций и военной помощи Киеву, уверен политолог.
- Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что «России, как минимум, важно занять более серьезное место в мировой и американской повестке дня». «Когда пришел Байден, стало понятно, что Россия не в приоритете, большого негатива к ней нет, но и рисковать, повторяя телодвижения Трампа, администрация Байдена особенно не стремилась. Американская сторона не вполне себе представляет, что хочет Россия на этих переговорах, потому что для российских чиновников есть очень важная психологическая тема НАТО», — заявил он в эфире «Эха Москвы».
- По мнению старшего научного сотрудника Института США и Канады РАН Александры Филиппенко, относительно оптимистичный настрой Рябкова можно объяснить тем, что, предположительно, на закрытой сессии стороны, наконец, обменялись конкретными предложениями. Филиппенко добавила, что Россия и США также могли начать обсуждение вступления Украины и Грузии в НАТО.
Казахстан
- Страны ОДКБ провели онлайн-саммит. Инициатором выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе видеоконференции он назвал протесты в республике попыткой государственного переворота. «Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план, о них забыли», — подчеркнул глава республики. Владимир Путин в свою очередь отметил, что войска стран ОДКБ будут находиться в Казахстане ограниченный период времени, но столько, сколько посчитает необходимым Токаев. «После выполнения своих функций безусловно весь контингент будет выведен с территории Казахстана», — заверил он. Александр Лукашенко со своей стороны выразил уверенность, что подобное повторится в Узбекистане, если не извлечь урок из событий в Казахстане. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал ОДКБ создать «пояс безопасности» вокруг Афганистана. По его мнению, на фоне столкновений в Казахстане особую значимость приобретает то, что происходит на границах стран Организации Договора о коллективной безопасности. Рахмон утверждает, что близ таджикско-афганской границы насчитывается более 40 лагерей и центров по подготовке террористов, в которых находятся до 6 тыс. боевиков.
- Упор лидеров стран ОДКБ в своих заявлениях на внешнее вмешательство в дела Казахстана не следует считать чем-то особенным, уверен главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им.Примакова Алексей Малашенко. «Во-первых, я в этих разговорах не вижу ничего особенного, потому что все, что плохо и неудачно, всегда объясняется внешним фактором. А внутри нашего государства всегда, если не прекрасно, то очень хорошо и перспективно. А все нехорошее, что там происходит, идет либо с Запада, либо с Востока, либо с Юга, иначе не объяснишь. Иначе придется признавать собственные ошибки», — заявил он. «То, что произошло в Казахстане, надо объяснять не внешними происками, а тем, что сами напортачили. Не сумели провести нормальные реформы, жизнь населения падает, инфляция 8,7%, а на самом деле намного больше», — отметил специалист.
- В Казахстане прозвучало предложение вернуть столице прежнее название. «Прошу восстановить прежнее название столицы, а не порочить гражданскую позицию Нурсултана Назарбаева, который несколько раз выступал против присвоения имени Астане», — написал в Facebook журналист, экс-продюсер гостелеканала «Хабар» Серик Абас-Шах. Он также требует вернуть правящей партии старое название «Отан», убрав первое слово «Нур», провести реформу партии или распустить ее; Убрать все памятники Нурсултану Назарбаеву и переименовать улицы, названные в его честь; прекратить бюджетное финансирование канцелярии первого президента; отправить в отставку свата Назарбаева Берика Имашева и реформировать территориальные избиркомы. Ранее власти и государственные СМИ Казахстана перестали называть столицу Нур-Султаном. Теперь они используют фразы «столица Казахстана» или просто «столица».
- Руководство авторитарных стран использует такие «инициативы снизу», чтобы продемонстрировать наличие демократии. Так, первым о необходимости ввести в Казахстан войска ОДКБ заявил первый казахский космонавт, генерал-майор ВВС Токтар Аубакиров. В России в начале 2020 года с предложением внести поправку об «обнулении» сроков Владимира Путина выступила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
- Политолог Михаил Виноградов отметил, что Нурсултан Назарбаев не просто не появляется на публике с конца декабря 2021 года, но и пропал из информационного поля. «Его фамилию никто вслух не произносит, как Навального, как будто его и не было никогда. Впечатляет именно это. Очевидная такая узнаваемая фамилия, с человеком, с которым была некоторая химия и интенсивные встречи, он как лезвием вырезан из энциклопедии, как Берия когда-то из советской. Его не существует, и заявления российских чиновников на этот счет показывают, что нам вообще не хотелось бы касаться этой темы, вы нас не пытайтесь спрашивать, мы будем выкручиваться», — отметил президент фонда «Петербургская политика».
- «Назарбаев — всё, он в той колоде, в которую мы больше не играем. Мы ее можем раскладывать, любоваться, вспоминать. <…> Раньше Назарбаев был очень качественной фигурой и подходящей, <…> но со временем, как ситуация с арбузом — свежий он хорош, а потом он киснет», — считает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН им.Примакова Алексей Малашенко.
- «Токаев действует очень умело», — отмечает Андрей Колесников, сравнивая перехват власти у Назарбаева с историями Хрущева и Брежнева. «Это еще один исторический пример того, как политик, который считается более-менее слабым, оказывается сильным с точки зрения проявления политической воли, когда он должен сохранить власть. Это было свойственно и Хрущеву когда-то в самое первое послесталинское время», — заявил политолог.
Россия и мир
- Послом России в ЦАР стал заместитель Захаровой. Место Владимира Титоренко, назначенного на эту должность в январе 2019 года, займет замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов. Указ о его назначении подписал Владимир Путин. До этого дня дипломат был заместителем официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой. Бикантов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Он руководил пресс-центром министерства иностранных дел.
*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»