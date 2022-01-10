В Казахстане прозвучало предложение вернуть столице прежнее название

Это предложение журналист опубликовал в своём посте в Facebook, в нем он обращается к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
«Прошу восстановить прежнее название столицы, а не порочить гражданскую позицию Нурсултана Назарбаева, который несколько раз выступал против присвоения имени Астане», — говорится в сообщении.
Также бывший продюсер «Хабар» требует:
2. Вернуть правящей партии старое название "Отан", убрав слово "Нур", и провести реформу партии. В противном случае нужно распустить партию.
3. Усилить конкуренцию среди партий.
4. Убрать все памятники Назарбаева и переименовать улицы, названные в честь него.
5. Прекратить финансирование из бюджета содержание канцелярии первого президента.
6. Отправить в отставку свата Назарбаева Берика Имашева и реформировать территориальные избиркомы.
7. Сформировать новый мажилис через мажоритарную избирательную систему.
8. Обеспечить полную свободу слова. Прекратить давление АП, судов и парламента на СМИ.
9. Ввести прямые выборы акимов городов и областей.
10. Создать комиссию по ситуации с утильсбором.
Ранее власти и государственные СМИ Казахстана перестали называть столицу «Нур-Султаном». Теперь они используют фразы «столица Казахстана» или просто «столица».