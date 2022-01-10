В Казахстане прозвучало предложение вернуть столице прежнее название

Это предложение журналист опубликовал в своём посте в Facebook, в нем он обращается к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Прошу восстановить прежнее название столицы, а не порочить гражданскую позицию Нурсултана Назарбаева, который несколько раз выступал против присвоения имени Астане», — говорится в сообщении.

Также бывший продюсер «Хабар» требует:

2. Вернуть правящей партии старое название "Отан", убрав слово "Нур", и провести реформу партии. В противном случае нужно распустить партию.

3. Усилить конкуренцию среди партий.

4. Убрать все памятники Назарбаева и переименовать улицы, названные в честь него.

5. Прекратить финансирование из бюджета содержание канцелярии первого президента.

6. Отправить в отставку свата Назарбаева Берика Имашева и реформировать территориальные избиркомы.

7. Сформировать новый мажилис через мажоритарную избирательную систему.

8. Обеспечить полную свободу слова. Прекратить давление АП, судов и парламента на СМИ.

9. Ввести прямые выборы акимов городов и областей.

10. Создать комиссию по ситуации с утильсбором.

Ранее власти и государственные СМИ Казахстана перестали называть столицу «Нур-Султаном». Теперь они используют фразы «столица Казахстана» или просто «столица».