В МИД РФ отказались идти на компромисс на переговорах в Женеве

В эфире Первого канала он отметил, что на компромисс должна идти американская сторона.

«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Вечером 9 января в Женеве прошли предварительные российско-американские консультации с участием Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман. Рябков охарактеризовал разговор как «сложный, но деловой», не вдаваясь в подробности.

МИД 17 декабря опубликовал требования России к США и НАТО по обеспечению безопасности. Один из ключевых пунктов: отказ от расширения альянса на восток и от приема бывших республик СССР.

Фото: Минобороны РФ