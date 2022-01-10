Итоги саммита ОДКБ

Как сообщил президент России Владимир Путин, «миротворцы» будут находиться в стране ограниченный период времени, но столько, сколько посчитает необходимым Токаев.

«После выполнения своих функций безусловно весь контингент будет выведен с территории Казахстана», — заверил он.

Путин также сказал, что «угроза казахстанской государственности» возникла отнюдь не из-за стихийных протестов, вызванных ростом цен на топливо, а потому, что ситуацией «воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы».

Токаев заявил, что беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота.

«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план, о них забыли», — подчеркнул глава республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым пресекать попытки выставить миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане оккупантами.

По его словам, если не извлечь уроки из событий в Казахстане, подобное может повториться, прежде всего в Узбекистане.

«Мы видим такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну, и мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас», — сказал он.

Кроме того, добавил Лукашенко, сейчас есть хороший повод собраться и поговорить о Таджикистане. «Президент Таджикистана [Эмомали Рахмон] нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. Нам надо это сделать», — отметил он.

Понедельник, 10 января, объявлен в Казахстане днем траура по погибших в результате массовых беспорядков и террористических актов.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.