Close

#Новости

#Россия/мир

Послом России в ЦАР стал заместитель Захаровой

10.01.2022

Место Владимира Титоренко, назначенного на эту должность в январе 2019 года, займет замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов

Указ о назначении Бикантова подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

До этого дня дипломат был заместителем официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой. Бикантов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Он руководил пресс-центром министерства иностранных дел.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они поехали туда снимать фильм о деятельности российской частной военной компании в африканской стране. Эту ЧВК СМИ связывали с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. По версии СКР, журналисты были убиты с целью грабежа. Вдова Джемаля Ирина Гордиенко назвала эту версию неубедительной.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.