Послом России в ЦАР стал заместитель Захаровой

Указ о назначении Бикантова подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

До этого дня дипломат был заместителем официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой. Бикантов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Он руководил пресс-центром министерства иностранных дел.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они поехали туда снимать фильм о деятельности российской частной военной компании в африканской стране. Эту ЧВК СМИ связывали с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. По версии СКР, журналисты были убиты с целью грабежа. Вдова Джемаля Ирина Гордиенко назвала эту версию неубедительной.