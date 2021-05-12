Главное в политике за 12 мая

ГЛАВНОЕ

• Суд на два месяца отправил в СИЗО Ильназа Галявиева, который накануне открыл стрельбу в казанской школе, в результате чего погибли девять человек. Он признал вину и против заключения под стражу не возражал.

• У Галявиева еще в прошлом году было диагностировано заболевание головного мозга. С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Но на учете у психиатра и нарколога он не состоял. Ранее Галявиева признали годным к службе в армии, а затем Росгвардия сочла его достаточно здоровым, чтобы владеть огнестрельным оружием, отмечает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: «При этом запретить надо анонимность в интернете и компьютерные игры».

• «Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно <…> Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», — уверен Павел Дуров, основатель мессенждера Telegram, в котором Галявиев за 20 минут до атаки на школу оставил сообщение об этом.

• О необходимости «нового федерального закона о премодерации информации» заявила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: «Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями».

• В Госдуме реанимировали законопроект, запрещающий выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также тем, кто ранее был наказан за пьяную езду. Профильный комитет одобрил его для принятия в первом чтении.

• Базу «неблагонадежных» учеников и выпускников школ создали в Мурманской области — в перечне нашлись и данные подростков, поддерживающих оппозицию, а сама список оказался в открытом доступе.

• «Причины очередной, к сожалению, трагедии надо искать не в слишком мягких законах, а в слишком жестокой действительности, — пишет политик Юлия Галямина. — В том, что школа держится на насилии, и это насилие порождает ответные реакции. В том, что психиатрическая помощь держится тоже — на насилии, и это не позволяет подростку вовремя обратиться за поддержкой. В том, что подросток не воспринимается ни обществом, ни государством как личность, субъект, а только как объект чего-то влияния».

• «Всех, кто работает в школах, нужно кардинально переучивать. В области законодательства надо точно усиливать нормы, пресекающие насилие в семье. Необходимо грамотно и планомерно развивать инклюзию. Необходимо развивать в школах принципы демократии», — уверена президент «Центра проблем аутизма» Екатерина Мень.

• Центральный аппарат ФСБ проведет проверку в управлении службы по Татарстану, говорят источники РБК — за профилактику стрельбы в школах в республиканском УФСБ отвечал всего один сотрудник.

• В больницах после атаки на школу остаются 20 детей и трое взрослых. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом. Часть из пострадавших доставили в Москву. Погибших сегодня похоронили. В Татарстане траур, стихийные мемориалы в память о погибших появились во многих городах России. Соболезнования приходят со всего мира.

РЕПРЕССИИ

• В спецприемник на девять суток отправили Евгения Ройзмана, еще 30 часов он проведет на обязательных работах — суд признал его виновным в организации двух акций в поддержку Алексея Навального и в участии в одной из них. «Ройзман — самый популярный политик Екатеринбурга. На любых выборах — хоть губернаторских, хоть в Думу, да хоть бы и президентских — он вышел бы там победителем. Вот поэтому злые карлики его не допустят ни на какие выборы. Отсеют на дальних подступах, — уверен журналист Андрей Мальгин. — Впрочем, о чем речь? Какие еще выборы в России?»

• На пять и полтора млн руб. суды оштрафовали Telegram и «ВКонтакте» за неудаление информации с призывами на акции протеста.

• Депутаты торопятся принять закон, по сути запрещающий сторонникам Навального избираться в Госдуму — его рассмотрят уже 18 мая.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Родственники помощника президента России, экс-министра транспорта Игоря Левитина заработали состояние в сотни млн долларов на бизнесе офшорных компаний за границей. При этом Владимир Путин несколько лет призывает отечественных бизнесменов вернуть капиталы в страну и прийти к деофшоризации, пишут «Важные истории».

ВОЙНА

• Число погибших в Израиле и секторе Газа продолжает расти. Текущие боевые действия в регионе назвали самыми интенсивными с 2014 года. В ООН призывают стороны к немедленному прекращению «нарастающего насилия».

РОССИЯ И МИР

• Россия затягивает поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Северную Македонию из-за того, что политики этой страны осудили преследование Алексея Навального, говорят источники Bloomberg.

• Из России вышлют пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс — источник «Коммерсанта» в МИД пояснил, что Штаты более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря посольства в Вашингтоне.