Главное в политике за 14 апреля

ГЛАВНОЕ

· Под каток репрессий попали сотрудники студенческого журнала DOXA — четырех журналистов обвинили в вовлечении несовершеннолетних в протесты из-за видеоролика, который давно удален по требованию Роскомнадзора. В нем говорилось о недопустимости ограничения права студентов на протест и незаконности отчисления их за участие в акциях. Утро среды у Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой началось с обысков, продолжилось допросами в СК, а завершился день судом, который запретил им два месяца выходить из дома, общаться с кем-либо и пользоваться интернетом.

· Во время заседания десятки людей выстроились у суда в цепь солидарности.

· СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 22 января — за день до акции протеста в поддержку Алексея Навального. Позже обвиняемым по нему стал менеджер сети штабов Навального Леонид Волков.

· «Общеизвестно, что студенты — самая оппозиционно настроенная часть общества и радикализировать их легче легкого, — отмечает политолог Аббас Галлямов. — Анализируя поведение правящих российских элит, надо понимать одно — выстраивание длинных стратегий — это вообще не про них. В первую очередь это относится к представителям силового блока. Эти люди живут одним днем».

«Власть молодежь теряет, а вскоре рискует потерять вообще. Тогда без всяких митингов и протестов достаточно будет простой смены поколений», — констатирует политолог Константин Калачев.

· «Мне все кажется, что я читаю хронику столетней давности, что это история не моих молодых современников, а моего прадеда», — размышляет о преследовании студентов писатель Екатерина Марголис, вспоминая историю своего родственника.

· «Это какое-то совсем мультяшное, реконструкторское противостояние добра и зла, без каких-либо полутонов, — пишет доцент ВШЭ Алексей Захаров. — С одной стороны — идеалистические, мирные, и при этом профессиональные и бесстрашные молодые люди. С другой — диктатура, которая пришла к ним сегодня в шесть утра с обыском».

· Осудила преследование молодых журналистов организация «Репортеры без границ», поддержку им высказали редакции многих СМИ, экономист Константин Сонин, обозреватель Борис Грозовский, публицист Александр Архангельский и другие.

· Покинуть страну, возможно, придется журналистам «Радио Свобода»* и канала «Настоящее время»* — ранее эти СМИ признали иностранными агентами.

· «Власти, похоже, не знают другого способа общения с неподконтрольными журналистами, кроме как уголовное дело. Или не считают другие способы достаточно эффективными», — пишет журналист Роман Шлейнов, вспоминая и о преследовании главного редактора «Важных историй» Романа Анина.

· И зашкаливающая пропаганда, и разгоны митингов, и сфальсифицированные выборы, и политзаключенные, и политические убийства — все это началось с захвата ровно 20 лет назад НТВ, отмечает Владимир Кара-Мурза.

НАВАЛЬНЫЙ

· Рамзан Кадыров обвинил Алексея Навального в использовании Корана в политических целях — глава Чечни призвал администрацию колонии не выдавать Писание оппозиционеру, о чем тот ранее просил.

· В экземпляре «Новой газеты» перед передачей Навальному сотрудники колонии вырезали статью о нем, заявив, что в публикации содержится «пропаганда насилия».

· Открытое письмо патриарху Кириллу опубликовала правозащитник Зоя Светова: «Мы просим Вас о милосердии. Мы просим Вас обратиться к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой допустить к Алексею Навальному врача-специалиста».

· К году исправительных работ прокурор просит приговорить Любовь Соболь по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ — приговор огласят 15 апреля.

· Задержали силовики сегодня сотрудников штабов Навального в Уфе и Краснодаре.

РАССЛЕДОВАНИЕ

· Оплачивает накрутку лайков и репостов для своих соцсетей депутат Госдумы Леонид Слуцкий, выяснили журналисты DW. Цены за посты Слуцкого — одни из самых высоких на специальной бирже. Также набирают подписчиков аккаунты, поддерживающие действия московской мэрии.

РОССИЯ И МИР

· Киев может начать боевые действия против России, устроив провокации с гибелью своих военных, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

· Россия будет расширять свое стратегическое сотрудничество с Китаем, представляя «одну из самых серьезных угроз для разведки США», говорится в новом докладе американского разведсообщества.

· Эксперты продолжают оценивать предложение Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным. «То, что разговаривать придется, Байден как опытный политик старой школы, который политиком помнил еще вьетнамскую и афганскую знал, конечно, — пишет Александр Баунов. — Он наследник классической политической традиции, где трамповскому «хочу» противостоит «надо».

· «Путин поступает так, как ведут себя в любовных отношениях тинейджеры — стараются любой ценой, чтобы другой позвонил после размолвки первым, — замечает Андрей Зубов. — Позвонил мудрый Байден, для которого мир дороже личных амбиций. А для России цена этого самоудовлетворения Путина сотни миллионов, затраченные на перемещение войск, еще большее сближение Украины с НАТО, быстрое перевооружение украинской армии и увеличение американского контингента в Европе».

· Посла России вызвали в МИД Швеции — перед этим Москву обвинили в кибератаках на спортивную федерацию страны.

ЭПИДЕМИЯ

· Три теста на коронавирус придется сдать журналистам, освещающим послание Путина Федеральному собранию — сам президент утверждает, что сделал вторую прививку COVID-19.

· Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму вырос почти вдвое за последние две недели.

· Еврокомиссия решила не продлевать контракт на поставки вакцин от AstraZeneca и Johnson & Johnson на 2022 год, пишет газета La Stampa.

· Отмена Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса исключена, заявил вице-президент Международного олимпкомитета Джон Коутс – состязания начнутся через 100 дней.

*«Радио Свобода», «Настоящее время» — организации внесены в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.