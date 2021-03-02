Главное в политике за 2 марта

ГЛАВНОЕ

• США и ЕС ввели санкции в связи с отравлением и уголовным преследованием Алексея Навального. В список Вашингтона вошли семь «высокопоставленных должностных лиц» и 14 организаций, связанных с химическим производством. Вину за покушение на Навального в США возложили на ФСБ. Ранее эксперты ООН назвали отравление политика «зловещим предупреждением» от российских властей для подавления инакомыслия. Евросоюз, как и ожидалось, ввел ограничения в отношении Генпрокурора Игоря Краснова, глав Следственного комитета Александра Бастрыкина, ФСИН Александра Калашникова и Росгвардии Виктора Золотова. Чем еврочиновники обосновали свое решение, читайте здесь.

• Бессмысленно замораживать счета нескольких чиновников и не давать им виз, считает бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский: «С точки зрения Центральной Европы, это выглядит как шутка. Потому что это даже не символические санкции. Большинству этих людей и так никогда не разрешат поехать в ЕС, потому что они либо члены партии, либо сотрудники служб безопасности». С ним соглашается политолог Федор Крашенинников. По его мнению, озвученные ЕС силовики, конечно, заслуживают наказания, «но за принятие этих решений, за создание и функционирование современной российской политической системы отвечают совсем другие люди, которых пока нет ни в каких списках». Сам Навальный ранее призывал Запад сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения президента Владимира Путина. В его списке значились, в том числе, бизнесмены Алишер Усманов и Роман Абрамович, а также президент ВТБ Андрей Костин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Почти в восемь раз быстрее растут цены на продукты в России, чем в Европе, свидетельствуют данные Росстата. Ранее Bloomberg включил Россию в список стран, в которых проблема роста цен на продовольствие стоит особенно остро и может вызвать недовольство у граждан. Цены в России действительно растут быстрее среднемирового уровня и быстрее, чем в развитых и первых развивающихся странах, соглашается директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, но панических настроений у населения нет, уверен он. Сейчас проблема роста цен не стоит слишком остро, подтверждает и замдиректора «Левада-центра»* Денис Волков.

РЕПРЕССИИ

• К роспуску общественной организации «За права человека»** привело ужесточение законодательства об иностранных агентах — об этом сообщил ее руководитель Лев Пономарев***, которого Минюст самого внес в реестр СМИ-иноагентов. «Надеюсь, что ситуация в нашей стране изменится и неправительственные организации не будут врагами в нашем государстве», — отметил правозащитник.

• Россиян стали на 30% чаще преследовать за активность в интернете, говорится в докладе юристов проекта «Сетевые свободы». Гораздо чаще стали встречаться факты уголовного преследования за деятельность в Сети, почти вдвое увеличилось число нападений и угроз из-за выражения личного мнения в интернете, причем почти в половине случаев пострадавшими оказались представители СМИ, а нападавшими — силовики.

• В России может появиться специальный закон о пытках — его разработкой займется рабочая группа Совета Федерации. Сейчас пытки не значатся в Уголовном кодексе как отдельный вид преступления.

• Суд продлил арест бывшему журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• ФСБ предоставила защиту и новые документы супруге Вадима Красикова (Соколова), которого в Германии обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как пишут в совместном расследовании Der Spiegel, Bellingcat и The Insider, предоставление женщине прикрытия может быть «еще одним доказательством того, что за убийством Хангошвили стоит российское государство».

ЮБИЛЕЙ

• 90-летие 2 марта отмечает Михаил Горбачев. Его поздравили лидеры государств, политики и общественные деятели. «То, что Горбачев успел сделать, стало одним из чудес ХХ столетия», — считает публицист Дмитрий Травин. Политик Лев Шлосберг уверен, что он «единственный из ныне живущих политиков, о котором можно сказать, что он изменил мир». Американский политобозреватель Майкл Бом отмечает, что Горбачев вовсе не был предателем, и не он развалил Советский Союз. СССР уже был колоссом на глиняных ногах задолго до его прихода к власти. Политолог Алексей Макаркин пишет, что Горбачев хоть и не предотвратил распада страны, но помог избежать полномасштабного взрыва с гражданской войной.

БЕЛОРУССИЯ

• Минск начал процедуру экстрадиции Светланы Тихановской. Ее доверенных лиц обвинили в приготовлении к массовым беспорядкам и захвату зданий в Гомеле. В команде экс-кандидата в президенты страны заявили, что она никогда не участвовала в разработке планов по организации беспорядков и выступала только за мирный протест.

*«Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

** «За права человека» — движение внесено в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента. Ликвидировано в 2019 году.

***Лев Пономарев — внесен в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.