Список людей, которые должны попасть под санкции Запада, по мнению Алексея Навального и его команды, опубликовал его соратник Владимир Ашурков. По его словам, этот список обсуждался за несколько дней до вылета Навального в Москву.

«Когда Алексей дал мне свой список, это никак не было связано ни с ним, ни с его возвращением. Он ожидал, что я доведу этот список до сведения западных правительств, и медленно буду работать над более рациональным и эффективным способом ослабления коррупционного путинского режима. Однако после ареста Алексея я решил, что лучшее использование списка на данный момент — это опубликовать его», — написал Ашурков в Facebook.

В «список Навального» вошли (обоснование для включения предоставлены Ашурковым):

Роман Абрамович — один из ключевых активистов и бенефициаров российской клептократии, имеющий значительные связи / активы на Западе.

Денис Бортников — заместитель президента и председатель правления банка ВТБ, сын Александра Бортникова, директора ФСБ и ключевого союзника Владимира Путина, выступает в качестве «кошелька» для отца.

Андрей Костин — президент ВТБ, ключевой посредник коррупционных денежных потоков, связанных с функционированием российского правительства и служб безопасности.

Михаил Мурашко — министр здравоохранения России, ответственный за сокрытие отравления Навального и мешающий усилиям эвакуировать его в Германию для лечения.

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства России, сын Николая Патрушева, директора Совбеза России и ключевого союзника Владимира Путина, выступает в качестве «кошелька» для доходов отца.

Игорь Шувалов — председатель ВЭБ.РФ, бывший крупный правительственный чиновник, который сыграл важную роль в создании системы государственной коррупции, захватившей российские политические и законодательные институты.

Владимир Соловьев — ключевая российская государственная медиаличность, один из главных рупоров авторитарной пропаганды.

Алишер Усманов — один из ключевых энаблеров и бенефициаров российской клептократии, имеющий значительные связи / активы на Западе.