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#Навальный

«Список Навального»

19.01.2021

Абрамович, Усманов, Шувалов, Соловьев и другие. Соратник Навального опубликовал санкционный список оппозиционера

Список людей, которые должны попасть под санкции Запада, по мнению Алексея Навального и его команды, опубликовал его соратник Владимир Ашурков. По его словам, этот список обсуждался за несколько дней до вылета Навального в Москву.

«Когда Алексей дал мне свой список, это никак не было связано ни с ним, ни с его возвращением. Он ожидал, что я доведу этот список до сведения западных правительств, и медленно буду работать над более рациональным и эффективным способом ослабления коррупционного путинского режима. Однако после ареста Алексея я решил, что лучшее использование списка на данный момент — это опубликовать его», — написал Ашурков в Facebook.

В «список Навального» вошли (обоснование для включения предоставлены Ашурковым):

  • Роман Абрамович — один из ключевых активистов и бенефициаров российской клептократии, имеющий значительные связи / активы на Западе.
  • Денис Бортников — заместитель президента и председатель правления банка ВТБ, сын Александра Бортникова, директора ФСБ и ключевого союзника Владимира Путина, выступает в качестве «кошелька» для отца.
  • Андрей Костин — президент ВТБ, ключевой посредник коррупционных денежных потоков, связанных с функционированием российского правительства и служб безопасности.
  • Михаил Мурашко — министр здравоохранения России, ответственный за сокрытие отравления Навального и мешающий усилиям эвакуировать его в Германию для лечения.
  • Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства России, сын Николая Патрушева, директора Совбеза России и ключевого союзника Владимира Путина, выступает в качестве «кошелька» для доходов отца.
  • Игорь Шувалов — председатель ВЭБ.РФ, бывший крупный правительственный чиновник, который сыграл важную роль в создании системы государственной коррупции, захватившей российские политические и законодательные институты.
  • Владимир Соловьев — ключевая российская государственная медиаличность, один из главных рупоров авторитарной пропаганды.
  • Алишер Усманов — один из ключевых энаблеров и бенефициаров российской клептократии, имеющий значительные связи / активы на Западе.
Накануне страны Балтии призвали ЕС ввести новые санкции против Москвы из-за задержания Навального. В октябре Евросоюз и Великобритания ввели санкции из-за отравления политика. В список попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.

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