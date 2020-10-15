Великобритания поддержала санкции ЕС из-за отравления Навального

Евросоюз и Великобритания ввели санкции из-за отравления Алексея Навального. В список попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.

Русская служба «Би-би-си» расшифровывает причины внесения их в санкционный перечень.

Ярин был назначен в рабочую группу в администрации президента, цель которой заключалась в противодействии влиянию Навального в российском обществе, в том числе с помощью операций, направленных на его дискредитацию. Совет ЕС напоминает, что Навальный подвергался систематическим преследованиям и что оппозиционер был под пристальным контролем властей во время поездки в Сибирь, которая закончилась госпитализацией. «Новичок» доступен только государственным органам, из чего «можно сделать вывод, что отравление Алексея Навального было возможно только с согласия администрации президента», сказано в документе.

«С учетом своей руководящей роли в этом управлении, Андрей Ярин отвечает за оказание помощи лицам, которые осуществили или были причастны к отравлению Алексея Навального», — говорится в постановлении.

Кириенко как первый замглавы администрации президента отвечает за внутреннюю политику. Как и в случае с Яриным, совет принял во внимание его руководящую роль и возложил на него ответственность за помощь тем, кто был причастен к отравлению.

Полпред Меняйло отвечает за реализацию политики Кремля в Сибири, и поэтому Евросоюз также отнес его к числу тех, кто не может не нести ответственность за произошедшее с Навальным.

О Бортникове в постановлении сказано: «Навальный находился под наблюдением в момент отравления, из чего можно сделать вывод, что отравление было возможно только при участии ФСБ».

Попов, по данным ЕС, в качестве замминистра обороны отвечает за исследовательскую деятельность, в том числе за научно-технические разработки. Минбороны взяло на себя ответственность за запасы химического оружия, унаследованные от СССР, а использование химоружия на территории России «могло быть только результатом умысла или халатности со стороны министерства».

Криворучко — заместитель министра обороны, курирующий вооружения, что включает в себя надзор за запасами оружия, поэтому несет ответственность за оказание помощи лицам, которые были причастны к отравлению Навального.