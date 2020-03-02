Лозунг конституционной реформы: бог даст

Андрей Колесников.

Отец-основатель путинской Конституции, собаковод, часоносец, а теперь еще и богоносец Андрей Клишас сообщил, что вопрос о включении или невключении бога в Конституцию РФ будет решать лично Путин. Бог будет решать вопрос о боге.

Интересно, куда они воткнут это упоминание в профанируемом ими Основном законе. С правкой преамбулы по-прежнему все процедурно неясно. Первые две главы, включая «Основы конституционного стоя», куда мог бы «лечь в основу» бог, могут меняться только в особом порядке. С остальными главами все сложно — ну, не в местное же самоуправление господа нашего определять. Разве что в главу о президенте. Президент — это бог, бог — это президент.

Или — в свете новых веяний — в новый закон о Госсовете: бог назначается главой Госсовета на неопределенный срок по согласованию с Советом Федерации. Правда, Клишас почему-то говорит о внесении законодательной новеллы в главу о федеративном устройстве. Кто б мог подумать, что богу место именно там. Например, в статье 75, где сказано о том, что денежной единицей в РФ является рубль. Можно добавить — с божьей помощью.

Господство меча и рясы

Симптоматично, что Клишас подчеркивает сохранение светского характера государства. Богу оставлена скрепообразующая роль — это такой специальный русский боженька, освящающий особый путь России: предки «с верой в бога передали нам великую страну». И еще: «Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека».

Что-то не сходится. Величайшая геополитическая катастрофа (по Путину) — это что? Развал СССР. Советский Союз ну никак не мог передать страну с верой в бога. Страна распалась, а до того верила только в Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Это даже не риторическая уловка сенатора-собаковода, это какая-то, не побоюсь этого слова, спекуляция. Может, это у него там в Лозанне, где вилла стоит, именно так дела обстоят с передачей Швейцарии по наследству из поколения в поколение, а в нашем государстве все было иначе. ГУЛАГ, подавление окраинных народов, раскулачивание — вот такое у нас единство под покровительством неизвестно чьего бога — то ли православного, то ли ветхозаветного, то ли исламского.

У Маркса о сегодняшних законодательных махинациях все сказано: «Каждый параграф конституции содержит в самом себе свою собственную противоположность, свою собственную верхнюю и нижнюю палату: свободу — в общей фразе, упразднение свободы — в оговорке»

Лицемерие — ключевое слово, характеризующее российский политический класс. И теперь они хотят это лицемерие, это свое, как говорил бог предыдущей эпохи Карл Маркс, «бесстыдно-примитивное господство меча и рясы» закрепить в Конституции. В «18 брюмера Луи Бонапарта» того же Маркса о сегодняшних законодательных махинациях все сказано с последней прямотой: «Каждый параграф конституции содержит в самом себе свою собственную противоположность, свою собственную верхнюю и нижнюю палату: свободу — в общей фразе, упразднение свободы — в оговорке».

Превращение Конституции в свод потешных правил, как потешным был у другого императора Семеновский полк — худшее, что могло случиться с государством. Ладно бы эта вакханалия способствовала хотя бы чтению действующей Конституции населением (помимо прыгуний с шестом). Так ведь нет: согласно самым свежим данным «Левада-Центра», никогда не читали Конституцию 41% респондентов.

Превращение Конституции в свод потешных правил, как потешным был у другого императора Семеновский полк — худшее, что могло случиться с государством

Нынешняя политическая верхушка, как и положено такой верхушке ультраконсервативного авторитарного режима, сильно верит в особого национального бога, работает «подсвечниками», катается на Афон, воплощает собой «симфонию» (антиконституционную пока) государства и церкви.

У глубинного же народа отношения с высшими сущностями сложнее. Да, православие у большинства — инструмент самоидентификации. Да, РПЦ в рейтинге доверия институтам делит, как правило, третье и четвертое место с ФСБ. (Иногда РПЦ и ФСБ — это одно и то же.) Но воцерковленных россиян, согласно данным «Левада-Центра» — не более 7%. Зато россияне, о чем свидетельствует социология, охотно верят в приметы, сверхъестественные силы, гороскопы, целителей, прорицателей, амулеты, чудеса. Таких «верующих» под 50% от числа респондентов набирается.

А на что еще уповать, кроме как на чудо. В этом смысле упоминание бога в Конституции может идти по разделу социальных гарантий: «Бог подаст!»

Российская власть прибегает к богу и церкви в трудные для себя минуты. Послабления по этой части вышли тогда, когда, например, Сталин понял, что с только с Марксом-Лениным он в войне не победит, придется брать в союзники духовных пастырей. И обращался он, придя в себя от шока первых дней Великой Отечественной, к нации не как к «товарищам», а иначе: «братья и сестры».

Именно эту политическую комбинацию — кормление небольшим количеством дури многомиллионного населения страны — и проделывают фокусники-конституционалисты. Прикрываются богом, как живым щитом

Бог в Конституции — это очень подходит сегодняшнему политическому режиму, который ведет себя как политтехнолог и трюкач. Сказано же было еще Остапом Бендером: «Я сам творил чудеса. Не далее как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом. И все было в порядке. Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была давка!»

Именно эту политическую комбинацию — кормление небольшим количеством дури многомиллионного населения страны — и проделывают фокусники-конституционалисты. Прикрываются богом, как, так сказать, живым щитом. Крым — наш. Победа в Великой Отечественной — наша. Бог — тоже наш, а не какой-нибудь там украинский или американский. И не покушайтесь на него: наш бог — основа суверенитета и безопасности России, фундамент ее великой истории и исключительно оборонительных войн, благодаря которым наши суверенные территории всякий раз расширялись…

Господи, оставь Основной закон Российской Федерации в покое! Чтобы не было так, как в свежем анекдоте. Подходит человек к газетному киоску и спрашивает: «А у вас есть сегодняшняя Конституция?».

Никогда, ни при каких режимах, про Конституции не сочинялись анекдоты. Это произошло только сейчас, когда хозяева страны сами стали превращать ее в скверный анекдот.

Фото: gazeta.ru