Конституция «артистов и спортсменов»

Андрей Колесников.

Комедия дель арте, в которую превратился процесс правки Конституции и девальвации конституционного права в России, вошла в кульминационную стадию. 6 февраля — дедлайн для внесения предложений, прежде всего, со стороны «общественности». Надо сказать, что «общественность» раздухарилась.

Комедия дель арте — такая разновидность площадного театра, где сценарий набросан лишь в общих чертах (см. послание президента), а актеры и режиссеры импровизируют. Градус импровизаций достиг такого накала, что режиссерский триумвират Крашенинников–Хабриева–Клишас разбудил спящий институт в виде Ассоциации юристов России. И попросил этих самых юристов помочь «артистам и спортсменам» в грамотном формулировании плодотворных дебютных идей по превращению Конституции в цирк и публицистику социально-сетевого уровня.

«Мы, народ…»

У них там, как сообщила Талия Хабриева, сформировался консенсус, причем прежде всего по художественной правке преамбулы Конституции — остальные разделы для «артистов и спортсменов» (хорошо еще не для «шахтеров и трактористов») чересчур скучны.

Консенсус по трем пунктам: «раскрытие в преамбуле значения культурного наследия России» — оно явным образом будет признано большим и превосходящим по размеру наследия других малокультурных наций; противодействие фальсификации истории и — следуя тосту Сталина за русский народ в мае 1945 года — закрепление «великого подвига российского народа в Великой Отечественной войне» (а как быть с подвигом других этносов СССР?); необходимость «подчеркнуть значение гражданского общества России» (в лице его общественных «палаток» и прокремлевских волонтеров).

Конституцию предлагается насытить нормами, годными для подзаконных актов. Можно еще положения ведомственных инструкций перенести в Основной закон. Или инструкций по сборке мебели

Было много и других хороших предложений. Даже в сфере экономики — от «Справедливой России», например: изъять из Конституции упоминание о независимом статусе Банка России и дополнить его функции, чтобы ЦБ отвечал также за обеспечение условий экономического роста и занятости населения. Нормально вообще: лишить статуса и навесить функции Минфина, Минэкономразвития, Минтруда, а также службы занятости. С правительством РФ не перепутали случайно?

Или вот еще: запрет двойного гражданства для жен депутатов и чиновников. Конституцию предлагается насытить нормами, годными для подзаконных актов. Можно еще положения ведомственных инструкций перенести в Основной закон. Или инструкций по сборке мебели.

Ну и на десерт — снова о духовном. Ввести государственную идеологию. Нравственную цензуру СМИ. Признать православие в качестве основной религии России, а русский язык — в качестве основного языка. Ага, и на гербе написать: «православие — самодержавие — народность».

Наконец, патриарх Кирилл предложил упомянуть в Конституции бога. В принципе возможная конструкция, если «богом» назвать будущего руководителя Госсовета.

Что ж — какой политический режим, такая и «общественность». Заполошная, националистическая, приглуповатая, но не как поэзия, а как испорченные телевизором мозги. На фоне этого «гражданского общества» глава государства смотрится образцом трезвомыслия и высокой культуры.

Кстати, Жириновский предложил переименовать президента в «верховного правителя». Он все перепутал: теперь этот статус нужно предоставлять будущему председателю Государственного совета.

Кстати, о будущем председателе Госсовета. ЦИК и триумвират юристов ночей не спят, ломая голову над тем, какой должен быть статус у незаконного по сути своей голосования за поправки. А будущий председатель Госсовета уже заявил, что сам разберется с тем, как трактовать результаты этого голосования — на то он и «верховный правитель»: «Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его... И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать».

Какой политический режим, такая и «общественность». Заполошная, националистическая, приглуповатая. На фоне этого «гражданского общества» глава государства смотрится образцом трезвомыслия и высокой культуры

Люди, может, и придут. Раз уж начальник сказал: «Нужно». Но как измерить легитимность голосования? Придет, например, 5 процентов населения — результаты такого голосования можно признать осмысленными? Или нагонят на участки военнослужащих и бюджетников под страхом лишения премии и за отгулы. У нас бюджетозависимых, считая членов их семей, точно больше 50 процентов от общего числа граждан, а еще есть получатели социальных выплат. То есть нагнать явку можно. И поскольку в Конституции написано, что каждый получит индексируемую пенсию, чего бы за такую Конституцию, в которую вписана еще и севрюжина с хреном, воспитывающая в человеке иждивенца, не проголосовать. Но это будет Основной закон не для страны, а для зависящих от государства людей.

Поскольку в Конституции написано, что каждый получит индексируемую пенсию, чего бы за такую Конституцию, в которую вписана еще и севрюжина с хреном, воспитывающая в человеке иждивенца, не проголосовать

Впрочем, даже зависящие от государства люди все прекрасно понимают. Свежий опрос «Левада-центра» показал, что иллюзий по поводу целей поправок у большей части населения нет. 47% согласны с тем, что коррекция «осуществляется в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года». Для этого даже не надо читать текст поправок — это априорное допущение респондентов. Потому что 58% что-то слышали о поправках, 20% в первый раз слышат. Итого — 78% равнодушных. И практически половина из них совершенно не сомневается, не читая предложений «верховного правителя», что это просто Путин хочет продлить свою политическую жизнь после политической «смерти» в качестве президента.

Основной закон профанируют. Но еще и до актов профанации, совершающихся на наших глазах, понимание того, что Конституция «не играет значительной роли в жизни страны, поскольку мало кто с ней считается» укреплялось в сознании россиян. Такой точки зрения еще в 2015 году придерживалось 13% респондентов, в 2016 году — 20%, а в 2020-м — 30%!

Путинский режим накручивает себе легитимность, даже не удосуживаясь изобразить легитимные процедуры. Комедия дель арте предполагает наличие фарсовых сцен. Они разыгрываются перед почтенной публикой. Почтенная публика зевает, но делает вид, что ей все это интересно. Она знает, что деваться некуда — представление состоится при любой погоде, а в конце будут раздавать воздушные шарики и лимонад. Шашлык и митинг-концерт со звездами эстрады после голосования гарантированы. А что еще надо, чтобы встретить старость авторитарного политического режима.

Фото: ladaray.files.wordpress.com