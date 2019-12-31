Главная традиционная ценность: самовластье

Легитимность правителя

Леонид Гозман.

Правитель должен иметь убедительный для подданных ответ на то, почему именно он занимает главный кабинет. Путин, что бы он ни говорил, не потому президент, что его избрали — его избрали потому, что он президент. Его легитимность, которая лишь в первые пару недель после назначения премьером была династической и никогда не была электоральной, основывалась на победе во Второй Чеченской, на «Замочим в сортире», на росте нулевых. А потом — Крым и возвращение (в глазах населения) статуса великой державы, а значит и высокой национальной самооценки.

Радость от Крыма, кстати, определялась не включением его в состав России, а тем, как это было сделано — нагло, с презрением к процедурам. Если бы Путин, например, купил Крым у Украины, такого эффекта не было бы. Нужна была именно победа, причем над американцами, которые, если бы не мы, непременно захватили бы Крым (как в свое время захватили бы Афганистан или Чехословакию). Так же «продавал» свои предвоенные успехи и Гитлер. Народу нужны не Судеты или Крым, а победы.

Но это все, от Чечни до Крыма, либо уже не возбуждает, либо сменило знак — жизненный уровень не растет, а падает. Старые заклинания не работают: девушка (Россия) не реагирует, смотрит в сторону. Власть ищет моральные оправдания своим действиям — то крещение князя Владимира в Херсонесе, то корни православия в Сирии, но все время попадает пальцем в небо: не работает. И власть это понимает!

Идеологические усилия последнего времени — признак паники. Нужен новый образ мира — а это, собственно, и есть идеология, которая, конечно, шире своего определения как системы ценностей. Нужен тот образ мира или та идеология, которые убедят людей, что в стране может быть только так, как сейчас, что править могут только те, кто правит, и никто другой. И что это — хорошо!

Без этого — надежда только на Росгвардию, что, как показывает мировой опыт, ненадежно.

В поиске нужного образа мира президент и занялся историей. Оказывается, мы не просто окружены врагами. Вторая мировая (неожиданно ее вдохновителем оказалась Польша) была лишь эпизодом в войне за наше уничтожение, и война не окончена — враги не оставили своих попыток. А значит, наше оружие должно быть лучше мировых образцов, «это не шахматы — нас не устраивает ничья», все для победы. А менять командира во время боя — преступная безответственность.

Враги хотят, чтобы нас не было, они столетиями этого хотели. Еще и России не существовало, а они уже мечтали о том, чтобы ее уничтожить. Эта очень нужная властям война. Она обосновывает не только Путина у власти — она дает смысл.

Сограждане, которые поверят или уже поверили в ведущуюся против нас глобальную войну, обретут смысл своей бедности и своего бесправия. И поймут, что на фоне нависшей над Родиной угрозы только предатель может выражать недовольство пенсиями или поликлиниками

«Страшны не страдания, а бессмысленные страдания. Знающий, во имя чего, перенесет любое». Эти слова Виктора Франкла, парафраз Ницше, относятся и к частной жизни каждого, и к жизни общества. Людям тяжело без ощущения смысла, сверхзадачи, а уж когда жизнь трудна и ухудшается — невозможно.

Наши сограждане, которые поверят или уже поверили в ведущуюся против нас глобальную войну, обретут смысл своей бедности и своего бесправия. И поймут, что на фоне нависшей над Родиной угрозы только предатель может выражать недовольство пенсиями или поликлиниками. По крайней мере начальство на это надеется.

Но идеологическая работа не останавливается на констатации стремления всего мира уничтожить нас. Объясняется, и почему нас ненавидят.

Они от Дьявола, а мы от Бога, мы в рай попадем, а они просто сдохнут. Нас ненавидят за то, что мы — правильные, а они неправильные. Их неправильность — в либерализме, в свободе. Это грех, заметил Патриарх. Либерализм умер, сообщил Путин. По-видимому, не до конца, раз они продолжают с ним бороться.

Кто их враг

Впервые такая ясность. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты, с куда большей уверенностью, чем если ты скажешь, кто друг. Их враг — свобода во всех ее проявлениях. В том числе и внутренняя свобода — ты не можешь сам определять, что значит быть, например, русским или православным. Тебе императивно объяснят это Церковь и государство. И постараются покарать, если ты не такой, как следует.

У них хаос, а у нас ценности. На вопрос, в чем же они, обычно говорят, что мы, мол, против, однополых браков. Но это просто «отмазка». Негативизм по этому вопросу у нас немногим больше, чем на Западе. Гомосексуалов не любят нигде, послабления связаны не с отношением к ним, а с пониманием необходимости свободы и для тех, кто тебе лично не нравится. Пример — референдумы в Ирландии об однополых браках или о декриминализации богохульства: большинство голосовавших «за» не одобряют ни того, ни другого.

Наши начальники просто стесняются говорить правду, потому и кажется иногда, что никаких традиционных ценностей нет. Но они существуют — это не наспех придуманная химера. Традиционные ценности, к которым усилиями руководства мы стремительно возвращаемся — это самовластье. То, с которым боролись князь Голицын и декабристы, шестидесятники и диссиденты.

В этой системе ты не требуешь — просишь. Ты можешь протестовать, но лишь в форме челобитных царю. У тебя нет прав — вообще, никаких! Есть только надежда на милость

Самовластье — это право начальника делать что хочет, и бесправие всех остальных. Совместные решения с помощью специальных процедур — это фантом демократии, ничего хорошего при этом не происходит. Решения должен принимать мудрый, добрый, богобоязненный правитель. Правители — президент или царь, помещик (Зорькин же говорил, что крепостное право — это наша скрепа), хозяин или директор, глава семьи. Их власть над своими женами-детьми, крепостными, работниками и подданными не должна ничем ограничиваться — ни законом о домашнем насилии, ни профсоюзами, ни контролем за выборами со стороны иностранных агентов. Отдельные сбои должны разрешаться сверху — Патриарх призвал священников идти в неблагополучные семьи и наставлять заблудших. Да и президент приструнит распоясавшегося олигарха, тот испугается и выплатит зарплату.

В этой системе ты не требуешь — просишь. Ты можешь протестовать, но лишь в форме челобитных царю. У тебя нет прав — вообще, никаких! Есть только надежда на милость…

До сих пор неясно, в какой степени начальство во все это поверило? Похоже, их пропаганда все больше ориентируется на них самих, обеспечивая им комфортную картину мира. Николай Второй тоже до последнего верил в «мужика», преданного царю и самодержавию.

И вот эта идеология самовластья в ведущей вечную войну стране окончательно выстроилась, прояснилась в 2019 году. За что ему спасибо.

Рисунок: rachel.on.ge