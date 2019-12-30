Год Зеленского

Шут и король

Новость, которую в Киеве активно обсуждают: пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам, что в новогоднюю ночь Владимир Зеленский не поздравит граждан страны с телеэкранов, поскольку это не позволит сделать плотный график корпоративных мероприятий, на которых он является ведущим. Пресс-секратарь уточнила: «Мы считаем, что для президента важно исполнять контрактные обязательства. Владимир Александрович еще в прошлом году пообещал ряду компаний провести для них праздничные новогодние корпоративы. Он тогда не знал, что будет баллотироваться на пост президента. Если бы он сейчас отказался от этих обязательств, это бы негативно сказалось на его имидже политика».

Это, конечно, сатирическая новость. Однако в Украине ее обсуждали вполне серьезно. В 2019-м Зеленский стал символом победного шествия по планете внесистемного популизма. Комедиант, объявивший о решении стать политиком в прошлую новогоднюю ночь, без преувеличения, изменил ход истории страны.

«Зеленский просто ворвался в политическую жизнь Украины. Ему удалось разорвать тот замкнутый круг, в котором мы находились последние 28 лет. Зеленский изменил всю парадигму и правила игры. А самое главное, он дал нам надежду, — сказала в комментарии для NT украинская писательница Леся Агаржицкая. — Правда, сейчас все портит ужасная манера общения команды Зеленского по ключевым вопросам, от обмена пленных до переговоров с РФ. Даже важные и нужные вещи нужно проговаривать, доносить. Пока же мы слышим обиды: «Мы гениальные — нас не понимают и не любят». Но ведь власть любить вообще нельзя. Обиженные и не умеющие общаться «хорошие ребята» из прошлого Зеленского откровенно портят его рейтинг сейчас».

Ровно год назад в Украине стартовала президентская избирательная кампания. За считанные минуты до Нового года на тот момент руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский объявил, что будет баллотироваться на пост главы государства. Его обращение транслировали вместо традиционного поздравления президента в эфире телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Он же поддерживал Зеленского в ходе предвыборной гонки.

«Ему удалось разорвать тот замкнутый круг, в котором мы находились последние 28 лет. Зеленский изменил всю парадигму и правила игры. А самое главное, он дал нам надежду», — говорит писательница Леся Агаржицкая

Сам Коломойский позднее признался, что хотел отомстить Петру Порошенко, по инициативе которого был национализирован принадлежавший Коломойскому «Приватбанк». Но в результате Зеленского все стали считать если не подконтрольным, то явно лояльным к Коломойскому.

31 марта состоялся первый тур выборов: во второй тур прошли Зеленский, получивший поддержку более 30% избирателей, и Петр Порошенко, который набрал почти 16% голосов. 19 апреля Зеленский и Порошенко накануне второго тура выборов провели шоу-дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Очевидного победителя определить не удалось: Порошенко лучше смотрелся, но команде Зеленского удалось навязать оппонентам свой сценарий предвыборной игры.

А 21 апреля украинцы избрали Владимира Зеленского шестым президентом страны. Он получил 73,22% голосов, эта цифра стала рекордным результатом для второго тура выборов. За Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев. В первом же выступлении в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной рады и анонсировал внеочередные выборы.

Парламентские выборы отметились массовым голосованием за Зеленского как бренд: в мажоритарных округах совершенно неизвестные прежде выдвиженцы от «Слуги народа» легко обходили многих опытных политиков, работавших в том или ином округе годами.

21 июля — дата нового триумфа Зеленского. Состав Верховной рады в результате выборов обновился на 80%. Партия Зеленского «Слуга народа» набрала рекордные 43,16% голосов и победила в 130 округах. В целом новая сила получила 254 мандата, что позволило новому президенту и его команде впервые за всю историю Украины сформировать монобольшинство в Раде.

Еще через полтора месяца — первая победа нового лидера (по мнению большинства украинцев) во внешней политике: 7 сентября произошел первый с декабря 2017 года обмен пленными между Украиной и Россией. В рамках обмена в формате «35 на 35» в Украину вернулись захваченные Россией в Керченском проливе моряки, а также кинорежиссер Олег Сенцов и другие политзаключенные.

Первые сложности

Но вскоре начались проблемы. Базовая группа поддержки нового президента в значительной мере состояла из городского среднего класса. Однако новое правительство, сформированное «Слугой народа», удивительным образом начало «крестовый поход против ФОПов» (мелких частных предпринимателей), зажимая гайки для мелкого бизнеса.

13 ноября началось одно из самых сложных испытаний для Зеленского: Верховная рада запустила земельную реформу. Депутаты приняли в первом чтении законопроект про рынок земли, в основном благодаря голосам «Слуги народа». Он предусматривает, что с октября 2020 года в Украине можно будет покупать и продавать землю, с рядом ограничений. Сейчас документ готовится ко второму чтению. Его рассмотрение проходит на фоне масштабных акций протеста несогласных с реформой.

И уже 28 ноября стало понятно, что рейтинг Зеленского падает. Социологи КМИС зафиксировали уровень поддержки в 52% — на 12% ниже, чем в ходе предыдущего опроса. Стало понятно, что 73% — это было скорее ожидание избирателями чего-то нового, чем оценка реальной программы Зеленского.

Конфликт с националистами

В конце года обострился конфликт президентской команды с национально-патриотическими силами — на фоне маневров Зеленого в ходе переговоров с Россией и Западом по Донбассу. Эти переговоры проходили на фоне акций протестов военных и националистов в Киеве: Зеленского обвиняли в предательстве национальных интересов («зраде») из-за его предварительного согласия с «формулой Штайнмайера» — ранее поддержанным «нормандской четверкой» планом примирения.

Масла в огонь подлило еще одно событие. 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Пятеро человек оказались ветеранами АТО и волонтерами, очень известными в Украине людьми, чьи заслуги сомнений не вызывают. Так перешел в открытую фазу конфликт Зеленского с националистами и ветеранами АТО, ранее тлевший из-за споров вокруг «формулы Штайнмайера».

Тем не менее уличить Зеленского в «зраде» не удалось. 9 декабря в Париже впервые за три года состоялся саммит «нормандской четверки». Лидеры Украины, России, Франции и Германии решили, что Минские соглашения остаются базой для мирных переговоров. Также стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до 31 декабря (что и произошло в последние выходные года) и разведении еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

Кроме того, Москва и Киев нашли компромисс по газовому спору, договорившись о новом контракте по поставкам газа через территорию Украины и о выплате Газпромом компенсации в $3 млрд.

Даже оппоненты Зеленского в Украине признали, что он провел эти переговоры очень достойно, ни в чем не уступая Путину.

Итоги года

Социологи констатируют: Зеленский остается национальным лидером, хотя его популярность с момента избрания уже заметно снизилась.

Свежие результаты общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой «Центра Разумкова», таковы: 45,9% респондентов считают Зеленского политиком 2019 года. Зеленскому как президенту Украины доверяют 62% граждан, не доверяют — 31%, баланс доверия–недоверия составляет +31%.

Против открытия рынка Земли, по разным опросам — от 60% до 70% украинцев. И примерно 85% — против разрешения покупать землю иностранцам. Но МВФ настаивает и на первом, и на втором

При этом 43% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, а 34% — что ничем не отличается; 13% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.

Несмотря на падение рейтинга с 73% (на момент избрания) до 52–61% (по разным оценкам сегодня), Зеленский пока — самый популярный политик в Украине.

Но впереди — такие сложные испытания, как конфликт с националистами и ветеранами АТО («дело убийц Шеремета» рассыпается на глазах), новые переговоры с Москвой и — главное — открытие до сих пор замороженного рынка земли.

Конфликт с ветеранами легким не будет: сотни тысяч людей без страха, но с оружием и боевым опытом — такой оппозиции не пожелаешь никому. Что же до рынка земли, то против его открытия, по разным опросам — от 60% до 70% украинцев. И примерно 85% — против разрешения покупать землю иностранцам. Но МВФ настаивает и на первом, и на втором. А оппозиция — от пророссийской и до Юлии Тимошенко — успешно объединяется именно вокруг «земельного вопроса». Решение (новый закон о земле) пока отложено на начало 2020-го.

Фото: president.gov.ua