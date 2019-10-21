24 московских политзаключенных

Осуждены

Из 24 фигурантов «московского дела» осуждены семеро. Это Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Константин Котов, Иван Подкопаев, Владислав Синица и Павел Устинов.

Данил Беглец получил два года колонии за то, что схватил сотрудника полиции за запястье, причинив тому боль, когда пытался помешать задержанию другого человека. Он признал свою вину.

Кирилл Жуков осужден на три года. По версии обвинения, он ударил по забралу шлема бойца Росгвардии. Защита утверждала, что Жуков не дотянулся до шлема силовика, и приводила в доказательство видеозапись.

Евгений Коваленко осужден на 3,5 года заключения. По версии следствия, он толкнул полицейского и бросил урну в сотрудника Росгвардии. Коваленко не отрицает, что бросал урну, но говорит, что навредить не хотел.

Константин Котов, получивший четыре года колонии, стал вторым в России человеком, осужденным по «дадинской» статье. Три раза за участие в массовых акциях он привлекался к административной ответственности. Поводом для возбуждения уголовного дела стало участие в акции 10 августа. При этом на видео Котов 10 августа вышел из метро, ничего не скандируя, а через 30 секунд его задержали полицейские.

Иван Подкопаев осужден на два года за то, что распылил слезоточивый газ в сторону силовиков.

Владислав Синица осужден на пять лет за твит. В беседе в Twitter он предположил, что после применения насилия к демонстрантам силовики могут поплатиться – насилие могут применить к их детям. На суде он говорил, что никого ни к чему не призывал.

Павел Устинов осужден на один год условно. По версии следствия, он вывихнул росгвардейцу плечо. Изначально Устинова приговорили к 3,5 годам колонии. Это вызвало волну возмущения, так как судья отказался изучить видео задержания Устинова, где видно, что он не применял силы к росгвардейцам и вообще не участвовал в митинге. В ходе апелляции на приговор заменили на 1 год условно.

Под следствием

14 октября были задержаны новые фигуранты дела. По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Егор Лесных и Максим Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Владимир Емельянов силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Александра Мыльникова задержали 15 октября. По версии обвинения, он 27 июля повалил силовика на землю. Суд отправил его под домашний арест.

Под следствием находится Айдар Губайдулин, который покинул Россию. Его обвиняют в том, что он 27 июля бросил пластиковую бутылку в сторону силовиков. 18 сентября Мещанский суд вернул дело в прокуратуру, Губайдулина выпустили под подписку о невыезде. Он уехал из страны.

Егора Жукова изначально обвинили в участии в массовых беспорядках. Когда выяснилось, что на видео, которое легло в основу обвинения, направляет митингующих не Жуков, а другой человек, с него сняли обвинение. Но позже вменили публичные призывы к экстремизму через интернет, которые якобы есть в роликах Жукова на YouTube.

Эдуард Малышевский после задержания выбил изнутри стекло полицейского автобуса, которое упало на полицейского, считает обвинение. Малышевский говорит, что стекло не выбивал.

Самариддин Раджабов обвиняется и в участии в массовых беспорядках, и в покушении на применение насилия к представителям власти. Он бросил в полицейского пластиковую бутылку, утверждает следствие.

Сергей Фомин обвиняется в участии в массовых беспорядках. Он якобы координировал действия демонстрантов. Покинул акцию он, «прикрывшись» ребенком, которого ему на руки передали знакомые.

Под следствием находится и Никита Чирцов, который толкнул силовика, когда пытался избежать задержания.

Дела прекращены

Прекращены уголовные дела в отношении Сергея Абаничева , Владислава Барабанова , Дмитрия Васильева , Даниила Конона , Валерия Костенка , Алексея Миняйло .

Процессы

23 октября суд рассмотрят апелляцию на продление домашнего ареста Сергея Фомина, а 24 октября пройдет заседание по делу Эдуарда Малышевского.