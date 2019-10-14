В «московском деле» прибавление

Шестерым активистам вменяют статью УК о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия 27 июля на улице Рождественка Егор Лесных и Максим Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Владимир Емельянов силой удерживал росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Баршай, Емельянов, Лесных и Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. Еще двое участников протестов, «узнав о проведении следственных действий, скрылись», сообщают в СК.

Об обысках у новых фигурантов «московского дела» стало известно утром 14 октября. Также сообщалось о задержали активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича. Причиной обыска у него силовики назвали «статью о массовых беспорядках». О нем в пресс-релизе СК не говорится. Дэнни Кулинич, задержанный сегодня утром после ночных обысков, проходит по «делу 212» в качестве свидетеля, сообщает telegram-канал «Арестанты 212». По данным главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, Кулинича отпустили после допроса.

Ранее «РЕН ТВ» выпустило сюжет, в котором назвало Кулинича «организатором» акции 27 июля: «Этот парень в белой рубашке весь день шел во главе колонны, раздавал команды и, очень похоже, сам их получал, постоянно сверяясь с сообщениями в телефоне». На вопрос сотрудников телеканала — «не организатор ли он», молодой человек ответил отрицательно.