Суд отклонил жалобу адвокатов Оюба Титиева на отказ возбудить дело против полицейских

Суд в Грозном отклонил жалобу на отказ возбудить уголовное дело против полицейских, которые, как утверждает глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев, подбросили ему наркотики.
«Судья Хлыстунов отказал в удовлетворении жалобы. Постановление об отказе в возбуждении дела против полицейских, подбросивших Оюбу наркотики, оставлено в силе», — сообщается в telegram-канале «Мемориала».
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