Суд отклонил жалобу адвокатов Оюба Титиева на отказ возбудить дело против полицейских

Суд в Грозном отклонил жалобу на отказ возбудить уголовное дело против полицейских, которые, как утверждает глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев, подбросили ему наркотики.

«Судья Хлыстунов отказал в удовлетворении жалобы. Постановление об отказе в возбуждении дела против полицейских, подбросивших Оюбу наркотики, оставлено в силе», — сообщается в telegram-канале «Мемориала».

The New Times

Заявление о подброшенных наркотиках Титиев направил в Следственный комитет в январе. Через месяц ведомство вынесло отказ в возбуждении дело, однако его отменили и вернули материалы для дополнительной проверки. 25 апреля СК вынес очередное постановление об отказе, напоминает «Медиазона» . Оюб Титиев находится под стражей по делу о хранении наркотиков. Сам он уверяет, что наркотики в машину ему подбросили сотрудники полиции.

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