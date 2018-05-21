Кабинет своих министров

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Если верить Владимиру Путину, то споры вокруг нового правительства шли до последнего. «Сегодня с утра еще по некоторым (кандидатам в министры) дискутировали», — сказал президент Дмитрию Медведеву в минувшую пятницу, когда премьер приехал к нему объявлять состав правительства. Хотя еще почти за полторы недели до того, 8 мая, Путин сам говорил Думе, что новое правительство должно быть сформировано быстро. По итогам обсуждений правительство формально обновилось более чем на 40% — в нем 14 новых человек из 32. Это представители разных групп влияния, но почти всегда уравновешенные личными ставленниками Путина, а в редких случаях — людьми Медведева.

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева,

Кремль, Москва, 18 мая 2018 года Фото: kremlin.ru



Оговорка Медведева

Когда Медведев предлагал Путину фамилии членов кабинета министров, все обратили внимание на его оговорку — он случайно назвал министра обороны Шойгу «Сергеем Константиновичем» вместо «Сергея Кужегетовича». Но куда важнее, что Медведев вообще не должен был называть фамилию ни Шойгу, ни нового-старого министра иностранных дел Сергея Лаврова — их назначает президент без учета мнения главы правительства. Важна и еще одна деталь — после объявления состава правительства Медведев несколько задержался в сочинской резиденции президента, и в итоге фактически вместе с Путиным встречал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая с удовольствием коротко побеседовала с российским премьером.

Таким образом, общий фон выглядел так, будто Путин позволяет своему старому товарищу формально продемонстрировать существование уже забытого тандема, в рамках которого Путин и Медведев вместе принимали участие в решении основных вопросов.

На деле команду Медведева в новом правительстве Путин заметно урезал. Ближайшим человеком к премьеру в прошлом составе кабинета министров было принято считать Аркадия Дворковича, за ним были закреплены самые серьезные полномочия, включая кураторство над ТЭК, транспортом, сельским хозяйством и даже чемпионатом мира по футболу. Всего же в правительстве было не меньше трех соратников премьера — помимо Дворковича, товарищ Мдведева по юрфаку ЛГУ Александр Коновалов и министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

В новом правительстве Дворковича и Абызова премьер потерял, Коновалов остался. Сохранение Коновалова может означать понижение ставок помощника президента и его соратник по службе в КГБ Евгения Школова. До выборов близкий к нему чиновник Олег Плохой был переведен с важной позиции начальника антикоррупционного управления Кремля в заместители Коновалова. Аналитики тогда полагали что Плохой формально понижен с дальним прицелом — сменить Коновалова на посту министра. Теперь понятно, что этого не произойдет.

Личная команда Медведева в правительстве сократилась, а компенсация не выглядит полной — формальные полномочия Дворковича в прежнем правительстве были значительно шире тех, что есть теперь у Чуйченко



В качестве компенсации за уход Дворковича Медведев получил в правительстве другого соратника: его бывший однокурсник Константин Чуйченко возглавил аппарат правительства в ранге вице-премьера. Однако одновременно это означает, что Медведев лишился своего человека в Кремле — до сих пор Чуйченко возглавлял влиятельнейшее контрольное управление президентской администрации. Компенсацией могло бы стать назначение Аркадия Дворковича помощником президента — о вероятности такого сценария сообщал ранее канал «Давыдов.Индекс» близкого к Кремлю политтехнолога Леонида Давыдова. Однако знакомый с Дворковичем источник NT говорит, что этого не произойдет — Дворкович действительно получит пост, но не в Кремле (где именно, не уточняется). Таким, образом пока компенсация Медведеву не выглядит полной — формальные полномочия Дворковича в прежнем правительстве были значительно шире тех, что есть теперь у Чуйченко, отмечает собеседник в аппарате кабинета министров.

Источники NT расходятся в оценке того, можно ли считать кого-то еще в правительстве близким к Медведеву. Однако многие из них полагают, что к премьеру тяготеет новый вице-премьер, курирующий цифровую экономику и транспорт — это Максим Акимов. Он работал заместителем руководителя аппарата в предыдущем правительстве Медведева и, по оценке собеседников NT, зарекомендовал себя как эффективный управленец. Акимову давно прочили повышение, источники Газеты.ру называли его кандидатом в губернаторы Нижегородской области, а собеседники NT говорили, что он участвовал в назначении своего знакомого Николая Любимова рязанским губернатором (ранее они вместе работали в Калужской области).

Теперь же Акимов сумел пролоббировать на пост подведомственного ему министра цифрового развития Константина Носкова — источники NT называют чиновников друзьями. Скорее всего, Акимов и Носков будут активно работать в этой сфере, предполагаают собеседники NT, это может ослабить позиции помощника президента по связи Игоря Щеголева. Прежнего министра Николая Никифорова Щеголев не принимал в расчет и часто самостоятельно принимал решения, говорит источник в Кремле. Теперь такая ситуация вряд ли возможна.

Ставленник Ротенберга

Аркадий Ротенберг (слева) и президент

России Владимир Путин на церемонии

открытия автодорожное части Крымского

моста, 15 мая 2018 года Фото: kremlin.ru

Впрочем, взять под полный контроль все подведомственные сферы Акимов не смог. Министром транспорта стал бывший замглавы ведомства Евгений Дитрих. Его лоббировал влиятельный в отрасли бизнесмен и друг президента Аркадий Ротенберг, утверждают несколько источников, близких к Кремлю. Акимов и не рассчитывал взять ведомство под полный контроль — Владимир Путин делегирует многие отрасли своим друзьям, и в этой системе координат за транспорт отвечает именно организатор строительства Крымского моста Аркадий Ротенберг, отмечают собеседники NT.



Впрочем, собеседники не исключают, что Акимов тоже сможет влиять на транспортную отрасль. Но, конечно, не в той степени, в какой оказывал на нее воздействие близкий к Медведеву Дворкович (ставший, будучи вице-премьером, председателем совета директоров РЖД).

Но не по всем позициям Медведев в проигрыше. Источники NT призывают считать его победой то, что он сумел не допустить назначения в правительство таких влиятельных чиновников, как Алексей Кудрин и Андрей Белоусов. Назначение последнего первым вице-премьером было уже почти согласовано, но этого не допустил именно Медведев, добиваясь более удобного для него чиновника, рассказывает источник, близкий к Белому дому. По его словам, Антон Силуанов на посту первого заместителя Медведева вполне устроил, хоть тот и не является его человеком.

Собеседники, близкие к правительству, отмечает, что вольно или невольно это неожиданное решение ударило по министру экономического развития Максиму Орешкину, которого Bloomberg еще недавно называл «фаворитом» Путина. Министерство экономики традиционно спорит с Минфином по вопросу траты средств, но если Силуанов становится начальником Орешкина, то позиция Минэка в гораздо меньшей степени будет приниматься в расчет, рассуждает один из собеседников.

От Патрушева, Иванова и Золотова

В книге «От первого лица» Владимир Путин рассказал, что у него есть «чувство локтя» с тремя людьми: Дмитрием Медведевым, Николаем Патрушевым и Сергеем Ивановым. Интересы и мнение двух последних президент по-прежнему учитывает, показали очередные майские назначения.

Сын Николая Патрушева (сам он сейчас секретарь Совета безопасности, до этого — сменщик Владимира Путина на постах директора ФСБ и начальника главного контрольного управления Кремля), Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства. Ранее он возглавлял Россельхозбанк, причем, как отмечают «Ведомости», результаты его руководства «неоднозначные» — банк убыточен.

Впрочем, Патрушев не будет единоличным руководителем отрасли: в правительстве появился далекий от силовиков вице-премьер, ответственный именно за сельское хозяйство, Алексей Гордеев. Ранее он был министром сельского хозяйства в правительстве Владимира Путина и проводил многие важные реформы для отрасли. В 2009 году Гордеев отпросился у Путина возглавить Воронежскую область, но теперь захотел назад. Президент ему доверяет и поэтому вернул в правительство, говорит источник в Белом доме.

Биография нового министра по делам развития Северного Кавказа Сергея Чеботарева говорит о его возможной связи с Ивановым. Про него официально сообщается, что он служил много лет в Погранвойсках ФСБ России, а в последние годы был заместителем главы кремлевского управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Его начальником там был Владимир Чернов — многолетний соратник Иванова: Чернов руководил его секретариатом еще в Минобороны, а затем перешел в Кремль, когда Иванов возглавил президентскую администрацию.

Зиничев принадлежит к группе силовиков, которых ассоциируют с главой Росгвардии Виктором Золотовым, многие годы отвечавшим за безопасность президента. Однако Зиничева собеседники называют близким и лично к Путину



Евгений Зиничев назначен на пост главы МЧС

Фото: commons.wikimedia.org

Наконец, самое яркое назначение среди силовиков — Евгения Зиничева на пост главы МЧС. Зиничева СМИ и источники NT ранее называли адьютантом Владимира Путина. Он принадлежит к группе силовиков, которых ассоциируют с главой Росгвардии Виктором Золотовым, многие годы отвечавшим за безопасность президента. Однако Зиничева собеседники называют близким и лично к Путину. В 2016 году Путин назначил его губернатором Калининградской области, но эта работа Зиничеву не понравилась, и президент быстро предложил ему новое достойное место — заместителя директора ФСБ. То, что теперь он повысил своего бывшего адьютанта до министра, говорит о безусловном личном доверии, отмечает источник, близкий к Кремлю.



Назначение Зиничева означает потерю позиций Сергеем Шойгу — прежний глава МЧС Владимир Пучков был его ставленником. Впрочем, источники NT рассказывают, что в последние годы отношения Пучкова и Шойгу были натянутыми, так что министр обороны не вступился за своего протеже.

От друзей из бизнеса

Путин вернул в Белый дом свою подчиненную в правительстве 2008–2012 гг. Татьяну Голикову, которой, как говорят собеседники NT, весьма доверяет. Но у той в подчинении будут министры, представляющие другие важные для Путина группы влияния.

Новое министерство науки и высшего образование собеседники NT относят к сфере влияния близких к Путину бизнесменов Юрия и Михаила Ковальчуков (Михаил Ковальчук возглавляет Курчатовский институт). Новый министр науки же — Михаил Котюков — до недавнего времени возглавлял Федеральное агентство научных организаций. Это ведомство было специально создано в 2013 году для реформы РАН, которая проводилась именно в интересах и по настоянию Ковальчуков, утверждают источники NT. При этом назвать Котюкова только человеком Ковальчуков нельзя — он долгое время работал в Красноярском крае под началом Александра Хлопонина, тогда еще губернатора, а позже вице-премьера, сейчас отправленного в отставку.

Сохранила позиции во главе Минздрава и Вероника Скворцова. Ее связывают с влиятельным главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова также традиционно связывают с Чемезовым



Еще одно ведомство, которое предстоит курировать Голиковой – новое министерство просвещения. Его продолжит возглавлять Ольга Васильева, ранее бывшая главой единого министерства образования и науки. Назначение Васильевой лоббировал Тихон Шевкунов (СМИ называли его духовником Путина), назначенный на прошлой неделе митрополитом Псковским, говорит человек, участвовавший в обсуждении назначения Васильевой министром в 2016 году. Васильевой многие недовольны, именно поэтому ее министерство разделили, но совсем уволить не получилось, отмечает источник в Госдуме: возможно, сказалось не ослабевающее влияние Шевкунова.

Сохранила позиции во главе Минздрава и Вероника Скворцова. Ее связывают с влиятельным главой Ростеха Сергеем Чемезовым, утверждает политолог Татьяна Становая.

Дмитрий Козак

Фото: Flickr / Совет Федерации

Но в основном работать на направлении Чемезова будет другой вице-премьер — соратник Путина еще со времен питерской мэрии Дмитрий Козак. Ему поручено курировать промышленность, а министра промышленности и торговли Дениса Мантурова также традиционно связывают с Чемезовым.



Козак будет отвечать и за топливно-энергетический комплекс. Ставленником бизнеса в этой сфере оказался новый министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, а до этого много лет работал в структурах НОВАТЭК — акционерами этой компании являются Леонид Михельсон и друг Путина Геннадий Тимченко.

Сдержки и противовесы

Владимир Мединский

Фото: commons.wikimedia.org

В правительстве и Кремле долгое время на фоне многочисленных скандалов и арестов подчиненных обсуждалась отставка министра Владимира Мединского, говорят собеседники на Старой площади. Но в ситуацию вмешался еще один друг президента, режиссер Никита Михалков, говорит один из собеседников. Другие источники, близкие к Кремлю, подтверждают — Михалков сейчас имеет настолько большое влияние на Путина, что сумел убедить его сохранить министра культуры. Это для либеральной общественности Мединский -— отрицательный персонаж, для президента он -— хороший министр, говорит человек в Белом доме.



Наконец, за строительство на посту вице-премьера теперь отвечает Виталий Мутко, как и Козак, выходец из команды питерской мэрии. Правда, у Мутко будет более искушенный в строительных вопросах подчиненный: министром строительства Путин назначил Владимира Якушева, переведя в Москву с поста тюменского губернатора. Якушев — давний соратник мэра Москвы Сергея Собянина (когда Собянин был тюменским губернатором, Якушев был его замом), именно столичный градоначальник лоббировал его назначение, знают источники NT.

Помимо строительства за Мутко закреплена еще одна сфера — российские регионы. Ранее за нее отвечал Дмитрий Козак, который был погружен в тему, Мутко же и здесь не имеет опыта, отмечают собеседники. Они предполагают, что в большей степени этой сферой будет заниматься кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко. Не зря в последнее время обострились слухи о создании в Кремле отдельного управления по регионам, которое могут выделить из управления внутренней политики, отмечают источники в президентской администрации.

Впрочем, администрация президента, а также Совет безопасности будут окончательно сформированы только на следующей неделе, тогда и станет понятно, как Путин окончательно сформировал систему сдержек и противовесов. Всегда может оказаться, что уволенный человек на самом деле повышен, отмечает собеседник, близкий к Кремлю, или, как минимум, оставлен во власти. Последний яркий пример — то, как поступили с бывшим главой аппарата правительства Сергеем Приходько. Сразу после отставки он был назначен первым заместителем главы аппарата, сохранив большинство полномочий и привилегий.