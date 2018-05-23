Необъяснимый произвол

Бывает, как ни странно, понятный и по-своему даже логичный произвол. Ну, вот, например: 22 мая пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отправилась в ОВД «Тверское» с доверенностью на защиту задержанного полицейскими Руслана Шаведдинова, ведущего канала «Навальный Live». Однако ее и саму задержали, составили протокол по статье 20.2.8 КоАП РФ («повторное нарушение правил проведения массовой акции», штраф до 300 тыс. руб или административный арест на срок до 30 суток). На момент написания этих строк Ярмыш ждет суда, и, конечно, не приходится сомневаться, что ее признают виновной. Вопрос только в масштабах наказания.

Ее — как и других соратников Навального по всей стране — хватают постфактум за «организацию несогласованной акции» 5 мая. Во всех практически делах в качестве доказательства вины — один или два твита (или даже ретвита), написанных в середине апреля. То есть, примерно, за пару недель до того, как акции в разных городах не согласовали. Это, конечно, попрание уже не законов РФ, а законов физики — невозможно совершать административные преступления с опережением графика. Невозможно призвать к участию в несогласованной акции до того, как акция стала несогласованной. Это покушение на здравый смысл, вызов мироустройству, то есть самый настоящий произвол в чистом виде.

Но в нем, повторимся, ничего непонятного нет, это, как раз, объяснимый произвол: власть, очевидно, боится. Страх порождает ярость, ярость реализует себя через нелепые приговоры. Власть при этом выглядит смешной, конечно, но людям, которых штрафуют на безумные деньги или на месяц запирают в спецприемники, наверное, не так уж и смешно.



Но бывает еще и произвол совершенно необъяснимый. Свеженазначенное правительство начинает работу и радует первыми инициативами. Так, в Министерстве культуры решили не отставать от старших товарищей, и внести свой вклад в благое антисанкционное дело. А именно — запретить на территории России деятельность голландской компании Booking.com, позволяющей по выгодным ценам бронировать места в отелях и покупать билеты.

То есть не вовсе отрезать россиян от пользования удобным и привычным сервисом (попробуй теперь, когда после истории с блокировкой Telegram уровень компьютерной грамотности вырос в разы и технологии vpn не освоил только ленивый, отрежь от чего-нибудь россиян), а лишить сервис возможности работать с нашими отелями и перевозчиками. Цены на номера в гостиницах поднимутся! — рапортуют эксперты. Оно и не удивительно.

У любой безумной, на первый взгляд, идеи есть автор, у этой – Сергей Войтович, владелец нескольких туристических компаний, занимающихся, в том числе, и бронированием мест в отелях. Его интерес понятен и прост, но все меняется, когда идею начинает «прорабатывать» государственное ведомство, не устающее твердить о необходимости развития внутреннего туризма. Тут ведь речь уже не о стремлении предпринимателя заработать, при помощи государственной дубины разобравшись с успешными конкурентами. Речь о намерении государства сделать жизнь своих граждан чуть более неудобной и немного более дорогой. Причем в сфере, о процветании которой государство, вроде бы, печется.

Здесь произвол необъяснимый, стрельба себе же в ногу, пресловутая «бомбардировка Воронежа». Минкульт направил предложение в Ростуризм, и обязал Ростуризм до 4 июня предложение рассмотреть. Это вечером 22 мая. Но уже 23-го директор профильного департамента министерства Ольга Ярилова вдруг сообщила, что Минкульт категорически против запрета. Между двумя новостями – неведомые миру склоки, удар по шапке слишком рьяным чиновникам от какого-то настоящего начальства из тех сфер, где на самом деле принимаются решения. Из администрации президента, видимо. И это – по-своему интересный момент.

Парадоксальным образом эта тяга средней руки государственных мужей к необъяснимому произволу оказывается аргументом в пользу несменяемости власти. Смотрите, там, на самом верху – вменяемые, оказывается, люди! Если их убрать, кто нас защитит от безумия подчиненных Мединского и порывов володинской паствы?



Положа руку на сердце: мы ведь уже привыкли к тому, что в политической сфере государство творит именно произвол. Вытаптывает поляну, разбирается с недовольными, не оглядываясь ни на логику, ни на гражданские права, ни на собственные законы. Мы признали, что это теперь и есть норма. Или изображай дозволенную активность по согласованию с начальством в специальных загончиках (видели такое на выборах президента, а скоро увидим и на выборах мэра Москвы), или – получай громадные штрафы, а то и сроки. Ни за что. За политику как таковую. В этом есть пусть людоедский, но смысл: стремление любой ценой сохранить власть требует жертв, а в жертвы назначают тех, кто на власть покушается.

Но привыкнуть к тому, что в сферах, к политике отношения не имеющих, государство может действовать во вред гражданам, создавать неприятности и неудобства просто так, ради невнятных идеологических целей или совсем без цели – все-таки тяжело. Это противоречит свойственной человеку тяге к рационализации собственного бытия. Но внутри власти постоянно находятся люди, готовые действовать именно так. Помните историю с несостоявшимся пока запретом американских лекарств? Схема аналогичная: лихие депутаты демонстрируют готовность просто взять и поубивать некоторое количество россиян ради того, чтобы показать норов заокеанскому врагу. Получают нагоняй, смягчают формулировки. Минкульт, правда, до убийств не додумался, и на том спасибо.

Парадоксальным образом эта тяга средней руки государственных мужей к необъяснимому произволу оказывается аргументом в пользу несменяемости власти. Смотрите, там, на самом верху – вменяемые, оказывается, люди! Если их убрать, кто нас защитит от безумия подчиненных Мединского и порывов володинской паствы?

Красиво звучит, если забыть, что по-настоящему важные и страшные решения, которые ведут к санкциям и к конфронтации с миром, принимаются как раз на самом верху. Если прикинуться, будто министры в министерствах и депутаты в Думе зарождаются как плесень, сами собой, а не по воле этого самого верха. Честно говоря, уже и не поймешь в каждом конкретном случае, что это: сложная игра, разведка боем, проверка, сколько еще произвола способны россияне вытерпеть, с последующим купированием особо вредных инициатив, или демонстрация того, что верхушке все сложнее контролировать искренних любителей бессмысленного произвола.

А угроза бессмысленного произвола – естественная плата за то, что мы с осмысленным произволом смирились.

Между прочим, у Минкульта еще (пока) довольно гуманные идеи на вооружении. Могли бы в ответ на западные санкции запретить нам западные книги и западные фильмы. Или просто выезд за рубеж. Раз Абрамовичу нельзя, то и нам незачем.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

