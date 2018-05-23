Ройзман уходит непобежденным

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Уход в отставку Евгения Ройзмана — это вовсе не повод подводить итоги его деятельности на посту главы Екатеринбурга или всей его политической карьеры. Евгений Ройзман был известен и до своего избрания на пост главы города и ничего не указывает на то, что он исчезнет с радаров после оставления должности. Важнее другое: его уход — еще одно свидетельство нетерпимости современной российской власти ко всему, что не вписывается в определенные ею рамки.

Ситуативные законы

Случай Ройзмана вскрывает новые глубины разложения российской политической системы. Все энтузиасты участия в организуемых властью электоральных процедурах должны запомнить этот случай и никогда не забывать, что пойти на выборы и даже выиграть их — это еще не значит получить власть. Если на выборах побеждает кто-то ненужный власти, то против него сплачивается вся власть, все чиновники и пропагандисты, все силовые органы и продажные СМИ. Его годами третируют, игнорируют оттесняют от всего, от чего только можно, а за несколько месяцев до новых выборов отменяют сами эти выборы.



На самом деле всенародные выборы главы Екатеринбуга отменили не навсегда и даже не в рамках какой-то кампании, хотя сторонним наблюдателям именно так и кажется. Все проще, скучнее и потому еще невыносимее: просто губернатор Евгений Куйвашев и его команда не придумали за все эти годы другого способа избавиться от Евгения Ройзмана, кроме как ликвидировать занимаемый им выборный пост. Оцените уровень креатива и кадровый резерв Свердловской власти: у неё нет ни одного кандидата, который смог бы выиграть у Ройзмана хоть сколько-нибудь честные выборы на уровне города, потому что все имеющиеся в наличии кандидаты-единороссы один другого тусклее, косноязычнее и нелепее.

Вот что сказала спикер Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, поясняя принятые решения: «Это не окончательный результат. Если после изменения двуглавой системы будут иные предложения, мы вернемся к этому вопросу, будем их рассматривать. Например, проведение прямых выборов»

То есть, депутаты областного парламента приняли решение отменить прямые выборы главы Екатеринбурга не вообще, а потому что именно сейчас так надо было губернатору, который и внес эти поправки. Как мы уже много раз имели возможность убедиться, закон в современной России — это нечто ситуативное. Из-за некоторых граждан России целые законодательные органы принимают специальные законы и делают вид, что так и должно быть.

Сама по себе ситуация, когда по действующим в России законам форму самоуправления в муниципалитете определяют почему-то в региональном заксобрании — это отдельный повод задуматься о том, насколько искажена вся политическая система в стране. Вопреки сказанному в Конституции и европейской Хартии о местном самоуправлении, фактически никакого местного самоуправления в России нет даже теоретически — ведь его в ручном режиме регулируют региональные и федеральные чиновники в своих интересах, а позиция жителей отдельно взятого муниципалитета никак не учитывается. Даже если речь идет о судьбе города-миллионника, формально окончательное решение остается не за горожанами, а за депутатами законодательного собрания, избранными от далеких сел и деревень, а фактически — утвержденных администрацией губернатора.

Польза от мэра

Евгений Ройзман не был идеальным мэром. К счастью для самого себя и благодаря второпях переписанному уставу города, избранный горожанами глава Екатеринбурга был устранен от хозяйственного управления городским хозяйством и не подписывал никаких бумаг, за которые его можно было бы посадить или пристыдить. И это единственная причина, по которой Ройзман на свободе, и его вынуждены устранять таким вот извращенным способом. Впрочем, это не значит, что уголовные дела ему не грозят — наша власть мстительна и изобретательна, так что может случиться все что угодно.



Все эти годы он делал для нашего города то, что не смог сделать ни один другой глава города в современной России – он помогал Екатеринбургу оставаться особым, отдельным и не похожим на другие областные центры городом, со своим неукротимым свободным духом



В любом случае важно понимать: в экономическом и хозяйственном смысле городом Екатеринбургом Ройзман не управлял. Но все эти годы он делал для нашего города то, что не смог сделать ни один другой глава города в современной России — он помогал Екатеринбургу оставаться особым, отдельным и не похожим на другие областные центры городом, со своим неукротимым свободным духом. Своим примерном он показывал, что даже занимая высокий пост можно оставаться самим собой и говорить то, что считаешь нужным, тогда, когда все вокруг «озвучивают темники».

Я благодарен Евгению Ройзману за то, что в самые безумные годы мог гордиться главой своего города и не стыдиться того, что голосовал за него. В современной России это редкое и потому ценное ощущение. Я горжусь тем, что несмотря на торжество реакции, лизоблюдства, милитаризма и всего остального, что определяло жизнь России в 2013–2018 годах, глава моего города не славил Путина, не был его доверенным лицом, не агитировал за «Единую Россию», не произносил антиукраинские глупости, не вопил «Крым наш!», не провожал конвои на Донбасс. Он принимал граждан, не стесняясь приходил на оппозиционные митинги, поддерживал Навального, выражал соболезнования и объявлял траур, пока другие ждали кивка от начальства.

Как ни фантастично это звучит, но он действительно помогает людям, открыл в городе хоспис и его благотворительный фонд, в отличии от многих других, действительно работает — и будет работать и дальше. Наконец, он отказался участвовать в позорном акте отмены выборов и предпочел отставку унижению. Кто-то скажет, что этого мало, но, по-моему, на 19-м году правления Путина и это уже подвиг.

Совет будущим политикам

Евгений Ройзман для современной российской власти — совершенно чужеродное явление и поэтому каждый день его нахождения в должности был для нее болью. Ведь какое главное качество современного путинского чиновника? Человеческая, политическая и социальная ничтожность. Идеальный путинский мэр или губернатор должен быть незнаком населению до появления на посту и забываться сразу после его оставления — особенно если отставка совпадает с посадкой. Поэтому высокопоставленные чиновники выбирают кандидата на выборный пост по своим внутренним правилам, из ниоткуда, из каких-то сумрачных коридоров ФСБ, ФСО, Ростеха или московской мэрии.

Идеальный путинский мэр или губернатор должен быть незнаком населению до появления на посту и забываться сразу после его оставления — особенно если отставка совпадает с посадкой



Естественно, сам этот назначенный победитель выборов всегда помнит, что потеряв поддержку начальства, он утратит пост, ибо рассчитывать на поддержку населения точно не приходится. Это часть общей стратегии: Кремлю на местах не нужны трибуны и кумиры, ему нужны незаметные, старательные и взаимозаменяемые исполнители.

Евгений Ройзман — это прежде всего личность, а уж потом — политик. В этом его уникальность. Он был известен и в Екатеринбурге, и во всей России до начала своей политической карьеры и останется самим собой, Евгением Ройзманом, после нее. И если вдруг случатся какие-то хоть немного свободные выборы, и он захочет в них поучаствовать — он их выиграет. Просто потому что граждане в очередной раз предпочтут человека, о ком они хоть что-то знают, кандидатам, о которых услышали первый раз перед выборами.

Поэтому если кто-то готовится к политической карьере в России будущего, то надо не участвовать во всех выборах подряд и бегать из партии в партию. Надо стать личностью, стать известным деятелем городского, регионального или федерального уровня. Когда-нибудь это может пригодиться и в политике — или же наполнить жизнь смыслом и без нее, потому что только убогим и никчемным людям некуда себя деть после завершения политической карьеры. У нормального человека всегда должны быть другие варианты прожить свою жизнь интересно и с удовольствием.