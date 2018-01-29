Навальный поднял 100 городов





Акция в поддержку забастовки избирателей в Москве, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny



Мороз не испугал

Общероссийская «Забастовка избирателей», охватила, как утверждают в штабе Навального, более чем 100 городов России (сторонники Навального называли цифру 118 городов). Данные МВД заметно скромнее — 46. В согласованных акциях (а по данным самого Алексея Навального, озвученным им накануне, «в целом по стране в 80% случаев согласования есть» в противовес позиции властей Москвы и Питера), как утверждает все то же МВД, приняли участие 3500 человек. При этом куда весомей и убедительней, с точки зрения оппозиции, должна выглядеть цифра по одной только несогласованной акции в Москве, на которую, по данным очевидцев, вышли тысячи, во всяком случае — не меньше 4–5 тыс. На втором месте по количеству вышедших на акцию протеста — Санкт-Петербург: 2–3 тыс. человек. Таким образом, несогласованные акции в двух крупнейших городах России собрали наибольшее количество участников.

Москва, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @spektronline





Санкт-Петербург, 28 января 2018 года Фото:Twitter / @teamnavalny_spb

В Екатеринбурге на полуторатысячном митинге, который вел Леонид Волков, глава штаба Навального, выступил мэр города Евгений Ройзман.

Людей, внявших призыву Навального отстоять свое право на честные выборы и сменяемость власти, не испугал даже сильный мороз — в Якутске митинг прошел при температуре –45 °С, а в Самаре в двадцатиградусный мороз в сквер «Родина» на промышленной окраине города собрались около тысячи человек. Не испугали и угрозы полицейских репрессий: МВД за два дня до акции предупредило о своем намерении действовать «абсолютно жестко» в отношении нарушителей закона.





Екатеринбург, 28 января 2018 года Фото: Марта Радищева







Якутск, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny







Самара, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny



Акцент на профилактике

Во многих случаях полицейские старались делать профилактические обыски накануне или за несколько дней до начала акции, а вот непосредственно во время митингов и шествий вели себя вполне сдержанно.

В ряде городов власти предложили оригинальные решения: в Челябинске на митинг не пускали школьников, ссылаясь на то, что это акция «18+»; в Калуге в машину с оборудованием для митинга несколько раз врезались; во Владивостоке акцию на центральной площади города пытались сорвать, разбросав там лед и пригнав тракторы для его уборки.





Челябинск, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny





Владивосток, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny



Власти по всей стране явно отказались от жестких репрессивных мер по отношению к участникам несогласованных акций. Ограничивались в основном призывами через мегафон «немедленно разойтись», но автозаки, дежурившие у площадей, где проходили акции, оказались невостребованными.

Участникам несанкционированного шествия в Питере позволили погулять по Невскому и дойти до Дворцовой площади. В Москве несогласные дошли до Думы, а некоторые и до Дома правительства.

В Калининграде полиция разрешила участникам митинга в 250–300 человек провести полуторакилометровое шествие по городу, после чего соратники Егора Чернюка, организатора акции, координатора калининградского штаба Навального, образовали вокруг него живое кольцо, чтобы тот не был задержан.

В Челябинске на митинг не пускали школьников, ссылаясь на то, что это акция «18+»; в Калуге в машину с оборудованием для митинга несколько раз врезались; во Владивостоке акцию на центральной площади города пытались сорвать, разбросав там лед и пригнав тракторы для его уборки



По всей России, по данным «ОВД-Инфо», зафиксированы 243 задержания (больше всего — в Уфе и Чебоксарах — по 50), в большинстве случаев они носили одиночный характер — в основном проблемы возникали у организаторов акций и координаторов штабов. В Москве на Тверской улице был задержан сам Алексей Навальный.





Калининград, 28 января 2018 года Фото: Алексей Милованов







Уфа, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

Но одно уголовное дело по итогам акций 28 января все-таки может появиться. На участника московской акции Константина Салтыкова, задержанного на Пушкинской площади, могут завести уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила в Twitter менеджер правозащиты «Открытой России» Полина Немировская. «Его избивали в автозаке, били в пах. Пока адвокат вызывал скорую для медосвидетельствования, с Константина начали брать объяснения, чтобы передать материалы на проверку по 318», — написала она.

Лозунги и освещение

Набор лозунгов был характерный для такого рода акций («Россия без Путина», «Россия будет свободной», «Путина на пенсию»), но появились и новые, связанные с нечестными выборами: «Выборы без выбора», «Россия не скот, выборам — бойкот», «Нет фарсу на выборах». В Перми, например, лозунги были в основном посвящены нечестной процедуре 18 марта: «Это не выборы!», «ЦИК готовит нам цирк!», «Нет выборам без выбора». В первом ряду протестующих стояла девушка с самодельным плакатом «Не дадим превратить Россию в Северную Корею».





Пермь, 28 января 2018 года Фото: Сергей Хакимов



Государственные СМИ рассказывали о забастовке либо крайне сдержанно, либо не рассказывали вообще. На этом фоне прямой эфир на youtube-канале «Навальный LIVE» с отчетом о ходе «Забастовки избирателей» вышел в лидеры российских трендов на YouTube



Государственные СМИ рассказывали о забастовке либо крайне сдержанно, либо не рассказывали вообще. На этом фоне прямой эфир на youtube-канале «Навальный LIVE» с постоянными сообщениями и включениями с помощью сервиса Periscope картинки из разных городов страны о ходе «Забастовки избирателей» вышел в лидеры российских трендов на YouTube — его на пике акции смотрели более 62 тыс. человек.

Трансляция на протяжении 14 часов велась из секретной студии в то время, как полиция в ее поисках взламывала двери в помещения офиса ФБК и штаба Навального в Москве, а само здание бизнес-центра, где расположен офис, оцепила.