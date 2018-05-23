Общественные организации предлагают Думе наказывать депутатов за сексуальные домогательства

Transparency International Россия, ВШЭ и ряд других организаций направили в Госдуму обращение, в котором призывают наказывать депутатов за сексуальные домогательства.



«Просим разработать <…> проект Кодекса этики и служебного поведения депутата Государственной Думы. Мы считаем, что в этом проекте должны быть, среди прочего, предусмотрены положения о недопустимости любых действий или посягательств на действия сексуального характера в отношении граждан, с которыми депутат общается в служебном качестве. Разработать и внести на рассмотрение соответствующих органов поправки в Регламент и в другие нормативные акты, в том числе в 3-ФЗ «О статусе члена СФ и статусе депутата Госдумы РФ», предусматривающие обязательную ответственность за нарушение Кодекса этики и служебного поведения вплоть до прекращения полномочий», — говорится в письме, адресованном председателю Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольге Савастьяновой.

Авторы письма напоминают, что ранее журналистки российских изданий сообщили о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого, но думская комиссия по вопросам депутатской этики даже не стала рассматривать их заявления журналисток по существу, несмотря на требования общественности.

Письмо составили АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Р», Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, РОО «Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», Общероссийская Ассоциация женских общественных организаций «Консорциум женских неправительственных объединений», АНО «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ».



В домогательствах Леонида Слуцкого обвинили корреспондент BBC Фарида Рустамова, заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. После отказа комиссии Госдумы по этике наказывать депутата, парламенту объявили бойкот несколько СМИ.



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