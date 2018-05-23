Общественные организации предлагают Думе наказывать депутатов за сексуальные домогательства

Transparency International Россия, ВШЭ и ряд других организаций направили в Госдуму обращение, в котором призывают наказывать депутатов за сексуальные домогательства.
«Просим разработать <…> проект Кодекса этики и служебного поведения депутата Государственной Думы. Мы считаем, что в этом проекте должны быть, среди прочего, предусмотрены положения о недопустимости любых действий или посягательств на действия сексуального характера в отношении граждан, с которыми депутат общается в служебном качестве. Разработать и внести на рассмотрение соответствующих органов поправки в Регламент и в другие нормативные акты, в том числе в 3-ФЗ «О статусе члена СФ и статусе депутата Госдумы РФ», предусматривающие обязательную ответственность за нарушение Кодекса этики и служебного поведения вплоть до прекращения полномочий», — говорится в письме, адресованном председателю Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольге Савастьяновой.
Письмо составили АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - Р», Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, РОО «Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры», Общероссийская Ассоциация женских общественных организаций «Консорциум женских неправительственных объединений», АНО «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ».
В домогательствах Леонида Слуцкого обвинили корреспондент BBC Фарида Рустамова, заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. После отказа комиссии Госдумы по этике наказывать депутата, парламенту объявили бойкот несколько СМИ.
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