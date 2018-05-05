Власть: кто уйдет, а кто останется





Фото: Twitter / Правительство России

Еще недавно считалось, что кабинет министров в начале новой шестилетки Владимира Путина может быть радикально обновлен, что должно подчеркнуть обновление всей властной вертикали. Не зря в послании Федеральному собранию в марте президент несколько раз употребил словосочетание «новое правительство». Но чем ближе к инаугурации, тем чаще собеседники NT в правительстве и Кремле говорили о том, что, по всей видимости, обновление не будет кардинальным.

Как сообщил на днях один из наших информированных источников в кремлевской администрации, скорее всего, уйдет лишь треть из нынешнего кабинета министров. Хотя изменения, конечно, потребуются, нельзя сформировать новое правительство из старых лиц, отмечает источник NT. Скорее всего, уйдут наиболее слабые и оскандалившиеся фигуры, а также те, кто давно и настойчиво выказывает желание сменить работу.

Медведев и его команда

Главное, в чем сходятся собеседники NT, — Дмитрий Медведев, вопреки многочисленным слухам, циркулировавшим до выборов, останется на посту премьера. Это подтвердил высокопоставленный федеральный чиновник, еще полгода назад не исключавший даже досрочной отставки Медведева. Сам премьер говорит знакомым, что планирует продолжить работу на нынешнем месте, рассказывает человек, часто общающийся с Медведевым.

Путин внесет кандидатуру премьера вскоре после инаугурации, голосование в Госдуме, скорее всего, состоится уже 8 мая.

Собеседники NT называют два основных мотива, почему Путин решил не менять главу правительства. Во-первых, несмотря на некоторые разногласия с Путиным, у них сохраняются «очень хорошие отношения». «Президент ему доверяет», — говорит приближенный к главе государства чиновник. По его словам, Путин ценит, что Медведев безропотно согласился в 2011 году вернуть ему власть, хотя и не очень хотел этого делать.

Второй аргумент связан с нынешней внешнеполитической ситуацией. После объявления очередных санкций и еще большего ухудшения отношений с Западом, Путин вообще не хочет сколько-нибудь серьезных изменений, говорят собеседники NT. Источники в правительстве полагают, что на ближайшие несколько лет могут быть заморожены многие планы — в том числе связанные с реформами и кадровыми перестановками. Путин в принципе не любит перемен, а сейчас, когда экономику штормит, они ему кажутся тем более неуместными.

Если Медведев остается на посту премьера, то, вероятнее всего, с ним останется и его ближайшее окружение. В первую очередь, речь идет о близком к нему вице-премьере Аркадии Дворковиче. Однако Дворкович вряд ли сохранит свои нынешние обширные полномочия. «Может быть, вы перегружены слишком», — сказал Путин Дворковичу осенью прошлого года, критикуя членов кабмина за скандал вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». Вице-премьер, помимо ТЭКа, курирует и транспорт.

Собеседник в правительстве полагает, что на ближайшие несколько лет могут быть заморожены многие планы — в том числе связанные с реформами и кадровыми перестановками. Путин в принципе не любит перемен, а сейчас, когда экономику штормит, они ему кажутся тем более неуместными



NT

Собеседникиударом по Дворковичу и предпосылкой для урезания его полномочий называют арест близкого к нему олигарха, друга со студенческих лет Зиявудина Магомедова , получавшего крупные государственные подряды на строительство стадионов и аэропортов.

За ним слишком много важных тем, и есть слишком много желающих эти полномочия взять на себя, отмечает один из собеседников. По его словам, если это будет условием сохранения одного из фаворитов в кабмине, то премьер на это пойдет.

Возможно, в новом правительстве Дворкович займется темой спорта. С начала этого года он курирует подготовку к Чемпионату мира по футболу. Ранее этих полномочий был лишен профильный вице-премьер Виталий Мутко, который фактически остался не у дел. По всей видимости, Мутко в новом правительстве не останется, уверены собеседники NT.

А вот будущее в правительстве его пресс-секретаря, замруководителя аппарата Натальи Тимаковой под вопросом. По словам источников NT в аппарате правительства, работа со СМИ Тимаковой надоела, и она просится на другой фронт. Например, она претендовала на пост министра культуры, говорит собеседник в Кремле. Впрочем, по его мнению, этот пост она вряд ли получит из-за непростых отношений с режиссером Никитой Михалковым. Путин прислушивается к его мнению о кадровой политике в культурной сфере, и именно режиссеру обязан Владимир Мединский своим назначением.

Собеседники, близкие к правительству, обратили внимание на то, что она единственная из белодомовских чиновников публично продемонстрировала не вполне лояльное отношение к блокировке Telegram, которой добивается Роскомнадзор. Под постом в Facebook одного из депутатов Госдумы, просившего знакомых не слать сообщения через этот мессенджер, поскольку он недоступен, Тимакова предложила воспользоваться VPN. Позже она назвала это троллингом, но источники NT считают такой поступок знаковым: она уже не борется за переназначение.

Дорогу молодым

Самым значительным изменением в правительстве собеседники NT называют уход белодомовского старожила, первого заместителя Медведева Игоря Шувалова: свою нынешнюю должность он занимает 10 лет, а всего на высших постах он более 20 лет. Шувалов хотел сменить работу, вопрос был только в том, кем ему быть после ухода из правительства: постов, равных по статусу, крайне мало. По словам его знакомого, просьба наконец удовлетворена.

В СМИ всплывало несколько версий по поводу его новой работы — ему прочили руководящие посты в Центробанке, «Роснано», МГУ. Но знакомый Шувалова уверяет, что все эти слухи не имеют никакого отношения к действительности. Новое место работы известно, но держится в строжайшей тайне, чтобы не сорвать назначение.

В правительстве говорят о возможной смене и других чиновников, которые давно сидят на своих местах и сами бы хотели сменить работу.

Приходько устал и не чувствует интереса к работе. Один из его подчиненных сказал NT , что готовится к уходу, поскольку у него есть понимание, что «начальник в новом правительстве не сохранится»



К таковым относят вице-премьера и главу аппарата правительства Сергея Приходько, который, как и Тимакова, перешел вслед за Медведевым из Кремля в Белый дом в 2012 году. Он был назначен помощником президента еще в 1997 году. Сейчас много говорят о его возможной отставке: Приходько устал и не чувствует интереса к работе. Один из его подчиненных сказал NT, что готовится к уходу, поскольку у него есть понимание, что «начальник в новом правительстве не сохранится». В начале февраля Приходько оказался фигурантом расследования Алексея Навального — оппозиционер рассказал о том, как чиновник катался на яхте с предпринимателем Олегом Дерипаской. Впрочем, этот скандал вряд ли скажется на карьере чиновника, говорит собеседник.

При этом собеседники NT уверены, что сохранят позиции (или даже пойдут на повышение) два ключевых члена финансово-экономического блока правительства — молодой министр экономического развития Максим Орешкин, которого в СМИ называют фаворитом президента, и опытный министр финансов Антон Силуанов.

Просит сменить сферу деятельности вице-премьер Дмитрий Козак — он пришел в руководство страны одновременно с Владимиром Путиным в 1999 году. В последнее время он периодически жаловался знакомым, что не чувствует востребованность на нынешней должности в кабмине и просит Путина поручить ему более конкретную работу, рассказывает собеседник.

Как о решенном вопросе собеседники NT говорят об уходе вице-премьера Александра Хлопонина, заработавшего в прошлом году почти в 3 млрд руб. — рекордную для всех публично отчитывающихся о доходах сумму. После обнародования декларации Хлопонин оказался в центре скандала. Как выяснил BBC, источником кэша стала продажа виллы в Италии почти за €44 млн, причем покупателем выступил Михаил Прохоров, а цена сделки могла быть завышена вдвое. Поскольку бизнесмен на тот момент владел акциями «Русала», а Хлопонин курировал природные ресурсы, издание видит здесь конфликт интересов. В том, что это вид взятки уверен ФБК Алексея Навального. В свою очередь Прохоров заявил, что подаст на Навального в суд за клевету.

Пока не ясна судьба важного правительственного поста — вице-премьера по социалке. По традиции этот пост занимает женщина, в медведевском правительстве — Ольга Голодец. Собеседники NT отмечают, что в свете обещанного в президентском послании Федеральному собранию существенного повышения трат на медицину и образование за это кресло развернулась серьезная аппаратная борьба. Часть элитных групп надеется вновь увидеть на посту социального вице-премьера Татьяну Голикову, которая руководит Счетной палатой и считается близкой к силовикам (хотя бы по нынешнему роду деятельности).

Под вопросом остается ключевой пост министра иностранных дел. Источники многих СМИ ранее сообщали о возможном уходе министра иностранных дел Сергея Лаврова — тот давно работает на посту и находится не в лучшей физической форме. Собеседники NT подтверждают: идет обсуждение конфигурации во всем внешнеполитическом блоке, включающем еще управление президента по внешней политике (его глава Юрий Ушаков достиг пенсионного возраста). Однако позже «КоммерсантЪ» сообщил о том, что министр сохранит пост еще на два-три года.

Исход «володинских»

В правительстве есть один министр, который подходит сразу под несколько критериев для отставки, — она поссорилась с важными людьми в своей отрасли, а ее главный лоббист сам находится в трудном положении. Это министр образования Ольга Васильева.

У Васильевой не сложились отношения с профильным помощником и старым знакомым президента Андреем Фурсенко. Не всем в правительстве нравится ее приверженность советским стандартом образования и желанием развернуть вспять многие реформы последнего десятилетия



Васильеву называют очень сложной, крайне несдержанной и не всегда понятной коллегам. Например, ее религиозность иногда кажется чрезмерной, говорит собеседник (рассказывают, что она даже пропускала важные совещания из-за религиозных праздников). Кроме этого, у нее не сложились отношения с профильным помощником и старым знакомым президента Андреем Фурсенко. Наконец, не всем в правительстве нравится ее приверженность советским стандартом образования и желанием развернуть вспять многие реформы последнего десятилетия.



Назначение Васильевой лоббировал тогда еще кремлевский куратор внутренней политики Вячеслав Володин — Васильева работала под его руководством в президентском управлении общественных проектов. Замом к ней в Министерство перешел еще один подчиненный Володина — начальник того же управления Павел Зенькович.

На место Васильевой прочат сопредседателя предвыборного штаба Путина Наталью Шмелеву, чей образовательный фонд «Талант и успех» организует деятельность детского центра «Сириус», опекаемого президентом и его другом, виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Впрочем, источники NT не исключают раздробления Минобрнауки на министерство науки и министерство образования.

У самого Володина в последние годы возникло много сложностей. Источники NT ранее рассказывали, что он перестал устраивать влиятельную и близкую Владимиру Путина группу Юрия Ковальчука. Об ослаблении Володина говорит и то, что вскоре после перехода в Думу он лишился контроля над партией «Единая Россия», теперь между Думой и партией постоянно происходят конфликты.

Поэтому, вероятно, постов в правительстве лишатся и другие креатуры Володина. Больше всего говорят об уходе министра по делам Дальнего Востока Александра Галушки. Он — выходец из созданного Володиным Общероссийского народного фронта и был навязан профильному вице-премьеру Юрию Трутневу. Сейчас в правительстве все больше склонны к тому, что территориальные министерства больше не нужны, так что у Трутнева есть хороший повод избавиться от володинского протеже, утверждает собеседник в правительстве.

Проблемы сельского хозяйства

Наиболее актуальный слух в правительстве — об отставке министра сельского хозяйства Александра Ткачева, рассказывают два источника в кабинете министров. При этом ни один из собеседников точно не знает, за что именно могут уволить Ткачева. Возможно, на его место появился более влиятельный претендент, утверждают собеседники.

Формально в этой отрасли у России все в порядке — в прошлом году аграрии вырастили рекордный за всю историю страны урожай. Ткачев даже объявил, что американских фермеров лихорадит на фоне успеха России. Более того, участие в съезде сельхозпроизводителей было включено в финальную часть предвыборной программы Путина — он приезжал к аграриям менее чем за неделю до выборов, когда в его график включали только наиболее важные и позитивные с информационной точки зрения мероприятия.

С другой стороны, с реализацией большого урожая у производителей возникли проблемы, которые государство пока решить не в состоянии. Кроме этого, у Ткачева есть много оппонентов среди других чиновников, разбирающихся в сельском хозяйстве. К таковым принято относить бывшего министра Алексея Гордеева, долгое время руководившего Воронежской областью, но недавно вернувшегося в Москву — он стал полпредом президента в Центральном округе. Поэтому, возможно, что недруги Ткачева убедят президента пойти на замену министра.

Слабые и скандальные

Еще два критерия для отставок, рассказывают собеседники NT, — это отсутствие у министра высокопоставленных заступников или большое количество связанных с ним скандалов.

Исходя из этих критериев, своих постов могут лишиться как минимум два чиновника, за которыми нет серьезной поддержки. Источники NT относят к таковым министра труда Максима Топилина и министра связи Николая Никифорова. Например, последнего не воспринимает всерьез помощник президента Игорь Щеголев. Никакой роли он не играл и в самом громком скандале этого года в курируемой им отрасли — в истории с блокировкой Telegram.

Хотя формально Роскомнадзор подчиняется Минсвязи, фактически глава ведомства Александр Жаров согласовывает свои действия лишь с Кремлем и ФСБ, отмечают в разговоре с NT чиновники.

Ранее собеседники NT рассказывали, что, вероятнее всего, своего поста лишится министр культуры Владимир Мединский. Это связано с многочисленными скандалами, в том числе вокруг его диссертации. Кремлевский куратор внутренней политики Сергей Кириенко даже решил лоббировать на этот пост своего человека — начальника управления общественных проектов Сергея Новикова.

Также под вопросом судьба куратора ВПК, вице-премьера Дмитрия Рогозина. Его перспективы сомнительны из-за постоянных проблем вокруг Роскосмоса, чьи ракеты регулярно падают. Долгое время проблемы отрасли списывали на плохое наследие, но в последнее время терпение руководства страны оказалось на исходе, утверждают собеседники.