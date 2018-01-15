В ожидании больших пересадок





Фото: m.progorodsamara.ru

Ожидающиеся весной, после окончания выборов и обязательной в таких случаях отставки правительства и утверждения премьера, перестановки затронут почти все блоки: от пресс-служб до силовиков. Об этом говорят собеседники NT, близкие к администрации президента, правительству и руководству Госдумы. Сам президент Владимир Путин не объявлял чиновникам никаких окончательных решений, поэтому источники NT делают выводы на основании получаемых сигналов и общей обстановки. По их словам, одни чиновники за последнее время явно допустили много ошибок, другие сами хотят сменить работу, а судьба третьих зависит от их нынешних боссов.

Оскандалившиеся

Двое из девяти вице-премьеров — Дмитрий Рогозин и Виталий Мутко — успели настолько оскандалиться за последнее время, что собеседники NT считают практически неизбежной потерю ими постов в правительстве, которое традиционно обновляется в мае, после президентских выборов.

Бывший губернатор Воронежской

области Алексей Гордеев

Фото: kremlin.ru

В первую очередь речь идет о кураторе военно-промышленного комплекса Дмитрии Рогозине. Когда в конце прошлого года губернатора Воронежской области Алексея Гордеева переводили в полпреды президента в Центральном федеральном округе, Рогозина всерьез присматривали на место Гордеева в Воронеже, рассказывает собеседник в Кремле. Безусловно, перевод из заместителей премьера в руководители региона (если это не Москва и Санкт-Петербург) — это сильное понижение и даже унижение, отмечает собеседник, близкий к Кремлю. Перевод в итоге не состоялся, но это говорит о плохих перспективах Рогозина, указывает источник NT.



Рогозин неоднократно публично попадал в неприятные ситуации. В первую очередь из-за многочисленных проблем с Роскосмосом, чьи ракеты постоянно падают. Долгое время вице-премьеру удавалось списывать проблемы на наследие девяностых. Собеседник NT в окружении Рогозина рассказывал, что несколько лет назад тот обещал соратникам, что в скором времени он сумеет отстроить систему и проблем не будет. Однако в итоге сложности только нарастали, особенно после неудачного запуска в конце ноября ракеты-носителя «Союз-2.1б». О том, насколько опасной в руководстве страны посчитали эту историю, свидетельствует позиция федеральных каналов, которые долго пытались замолчать ситуацию. Так, в день падения «Первый канал» дал очень короткое сообщение в 18-часовых новостях о «не совсем удачном запуске», при этом не назвав случившееся падением. В флагманской для канала 21-часовой программе «Время» о ракете не было сказано вообще ни слова.

Рогозина всерьез присматривали на место Гордеева в Воронеже, рассказывает собеседник в Кремле. Безусловно, перевод из заместителей премьера в руководители обычного региона — это сильное понижение и даже унижение



О падении ракеты аудитория федеральных каналов узнала лишь через неделю — 4 декабря. По телевидению показали, как премьер Дмитрий Медведев публично отчитал Рогозина, отметив, что «все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо». «Это вообще недопустимо», — сказал Медведев, добавив, что Россия не может нести финансовые издержки, и потребовав найти ответственных. Это не добавляет Рогозину перспектив на посту куратора ВПК, отмечает один из собеседников NT. При этом, по его словам, Рогозина не оставят без новой должности.

Другой проблемный вице-премьер — куратор спорта Виталий Мутко, которого не раз называли ответственным за допинговый скандал и недопуск России на Олимпиаду в Южной Корее. Его фамилия также фигурировала в связи с перестановками в регионах: СМИ прочили Мутко на пост полпреда президента в ЦФО, который в итоге достался Гордееву. Мутко же остался вице-премьером, но лишился должности главы Российского футбольного союза, что тоже не лучший сигнал.

Из министров чаще всего в центр публичных скандалов попадали глава Министерства культуры Владимир Мединский и руководитель Министерства транспорта Максим Соколов. Много месяцев длился скандал вокруг диссертации министра культуры, за ее аннулирование выступал экспертный совет ВАК. Собеседник в Кремле говорит, что некоторые чиновники президентской администрации считали, что нужно было дать возможность ВАК аннулировать диссертацию, однако в итоге было принято иное решение, и Мединский остался со степенью. Тем не менее его шансы остаться на посту министра культуры в новом правительстве невысоки, утверждает собеседник в аппарате Белого дома.

То же самое собеседник говорит и про Соколова. В прошлом году Путин объявил ему о неполном служебном соответствии из-за скандала вокруг задержек рейсов компании «ВИМ-Авиа». После таких событий сложно долго оставаться на посту, прогнозирует один из собеседников NT. По его словам, Соколов долгое время сам просился на другую работу, в частности, рассчитывал стать губернатором Санкт-Петербурга. Однако в прошлом году он объявил подчиненным, что вопрос о его переводе в Северную столицу снят. В целом перспективы Соколова туманны — в транспортной отрасли он не стал признанным лидером, бизнес в случае серьезных проблем ходит к помощнику президента (и бывшему министру транспорта) Игорю Левитину, а не к Соколову, говорит источник в руководстве одной из отраслевых компаний.

Непубличные сложности

Если спрашивать чиновников, кто из глав ведомств точно не войдет в новое правительство, многие называют министра по делам Дальнего Востока Александра Галушку, хотя в резонансных историях его имя и не фигурировало. У него очень серьезные разногласия с его непосредственным начальником, вице-премьером Юрием Трутневым. «Трутнев считает, что Галушку ему навязали, и всеми силами постарается от него избавиться», — утверждает знакомый Трутнева.

Министр по делам Дальнего Востока

Александр Галушка

Фото: commons.wikimedia.org

Галушка — выходец из Общероссийского народного фронта, ставший министром в то время, когда ОНФ был в фаворе, а его создатель, нынешний спикер Государственной думы Вячеслав Володин, курировал внутреннюю политику. С уходом Володина из АП ОНФ потерял свой ресурс, а Галушка лишился поддержки. «Вероятно, Трутнев это использует, чтобы избавиться от него», — говорит собеседник NT. О трудностях Галушки говорят еще два источника, близкие к Кремлю. Один из них утверждает, что у того возникали некие проблемы по линии взаимодействия со спецслужбами.

С уходом Володина в 2016 году в Госдуму Фронт потерял значение, а Галушка лишился поддержки. «Вероятно, Трутнев это использует, чтобы избавиться от него»



Глава МЧС Владимир Пучков

Фото: wikimedia.org

Не избежал проблем и глава МЧС Владимир Пучков: после ухода Сергея Шойгу, он не сумел грамотно выстроить работу своего ведомства и стать авторитетом для собственных подчиненных, утверждает собеседник в правительстве. О проблемах Пучкова с подчиненными говорит еще один собеседник NT: год назад сотрудники МЧС сами распространяли слухи об уходе министра, это говорит о бардаке в ведомстве, отмечает он. По оценке собеседника, у министра очень мало шансов остаться на своем посту.



Наконец, значительные сложности и у министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. До сих пор многим не ясно, чем именно он занимается, иронизирует собеседник, близкий к Кремлю. Впрочем, в СМИ не раз появлялась информация о возможной ликвидации Открытого правительства, однако в итоге этого не произошло. Абызов — близок к премьеру Дмитрию Медведеву, так что его будущее зависит от перспектив премьера, добавляет собеседник NT.

По собственному желанию

Первый вице-премьер Игорь Шувалов

Фото: © Президент.рф

Дольше всех у президента отпрашивается в отставку первый вице-премьер Игорь Шувалов, утверждает источник: Шувалов на госслужбе больше 20 лет (с 1997 года), из которых 10 лет он занимает свой нынешний пост. Он давно хочет уйти, утверждает собеседник. По его информации, некоторое время назад Шувалов просил Путина назначить его главой ВЭБа, но получить пост ему не удалось.



Также сменить работу хотел бы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, утверждают трое его знакомых. По их словам, Пескову надоело быть «говорящей головой», и он хотел бы заняться международными проблемами. Год назад рассматривался вопрос о возможном назначении Пескова помощником президента по внешней политике вместо 70-летнего Юрия Ушакова, которому пора уходить на пенсию.

Давно потерял интерес к работе и министр юстиции Александр Коновалов, говорит собеседник в правительстве. Еще несколько лет назад он периодически переставал ходить на службу, и в Белом доме были слухи о возможной отставке



Пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Существует и вариант назначения Пескова министром иностранных дел, но серьезные собеседники относятся к этому скептически: у Пескова, за исключением его прошлых связей с разведкой, нет того веса, который требуется для работы с карьерными дипломатами. К тому же с момента назначения министром в 2004 году Сергей Лавров остается одним из самых популярных членов правительства, говорит еще один собеседник NT: сейчас Лавров кажется незаменимым.



Собеседники «Дождя» в Кремле не исключают, что уходом Пескова после выборов дело не ограничится и будет сменен весь информационный блок администрации президента, в том числе уйдет в отставку курирующий информационную политику первый замруководителя АП Алексей Громов. Он работает с Путиным с начала его президентства (Громов был первым пресс-секретарем президента). В качестве подтверждения этой версии некоторые собеседники рассказывают о скорой отставке близкой к Громову Маргариты Симонян с поста главного редактора Russia Today. Однако другие собеседники отмечают, что Громов сейчас плотно занимается работой избирательного штаба Путина и именно его сотрудники будут курировать освещение выборов.

Министр юстиции

Александр Коновалов Фото:

commons.wikimedia.org

Давно потерял интерес к работе министр юстиции Александр Коновалов, говорит собеседник в Белом доме. Еще несколько лет назад он периодически переставал ходить на службу, и в Белом доме еще тогда поползли слухи о возможной отставке, говорит источник NT. Давно не заметно и публичной активности министра. Сейчас на его место уже готов потенциальный преемник — это бывший начальник антикоррупционного управления Кремля Олег Плохой, недавно назначенный первым замминистра юстиции. Не исключено, что перевод Плохого из Кремля в Минюст связан именно с планами руководства страны сделать его министром, говорит собеседник. Однако, добавляет он, нельзя забывать, что Коновалов, как и Абызов, близок к премьеру Медведеву, и если он останется главой правительства, то будет влиять на судьбу своего протеже.

Кремль, силовики и телеканалы

Председатель правительства РФ

Дмитрий Медведев Фото: wikimedia.org

Большинство собеседников NT в Белом доме убеждены, что Дмитрий Медведев сохранит свой пост, но на всякий случай обсуждаются и другие варианты, например, что правительство возглавит глава кремлевской администрации Антон Вайно, говорит собеседник, близкий к Кремлю. По его словам, такой кардинальный сценарий приведет к более крупным перестановкам, чем были бы, останься Медведев во главе правительства. В частности, такое решение откроет путь первому заместителю Вайно Сергею Кириенко встать во главе президентской администрации — а амбиции бывшего главы правительства, погоревшего на дефолте в 1998 году, именно таковы, утверждают его знакомые.



Вице-премьер

Аркадий Дворкович

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь Дмитрия

Медведева Наталья Тимакова

Фото: facebook.com

Одновременно уход Медведева означает конец пребывания в Белом доме для членов его команды. В первую очередь речь идет о курирующем топливно-энергетический комплекс вице-премьере Аркадии Дворковиче и влиятельном пресс-секретаре Медведева — Наталье Тимаковой.

После выборов произойдут перестановки и в силовом блоке. СМИ не раз сообщали о возможной отставке председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, не ясна и судьба самого комитета. Под вопросом сейчас также судьба главы МВД Владимира Колокольцева, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова. Впрочем, последним двоим Путин полностью доверяет, и речь может идти лишь об их переводе на другие должности, говорит собеседник NT, близкий к Кремлю.

Секретарь Совбеза

Николай Патрушев

Фото: kremlin.ru

Глава МВД Владимир

Колокольцев

Фото: kremlin.ru

После выборов могут смениться и главы крупнейших государственных СМИ — «Первого канала» и ВГТРК. Константин Эрнст и Олег Добродеев долгое время конфликтовали между собой и получали сигналы, что если они не помирятся, то оба лишатся должностей, рассказывает глава другого государственного СМИ. Они вняли и помирились, но вопрос о том, кому и дальше занимать посты во главе двух главных телеканалов, так и не снят с повестки дня.



ПОВОДОВ ДЛЯ РОТАЦИЙ БУДЕТ НЕМАЛО: УТЕРЯ ВЛИЯТЕЛЬНОГО ПОКРОВИТЕЛЯ, СОБСТВЕННЫЕ АМБИЦИИ, ПУБЛИЧНЫЕ СКАНДАЛЫ, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЮТ И НА РЕЙТИНГИ САМОГО ПРЕЗИДЕНТА, И, НАКОНЕЦ, ВОЗРАСТ



Поводов для ротаций будет немало: утеря влиятельного покровителя, собственные амбиции, публичные скандалы, которые повлияют и на рейтинги самого президента, и, наконец, возраст, резюмирует один из собеседников. По его словам, последний фактор на четвертом сроке Путина будет одним из важнейших для участников кадровой перетряски: стареющий лидер особенно заинтересован в том, чтобы показать, что окружает себя чиновниками из поколения 40–50-летних.

Директор ФСБ Александр Бортников Фото: site.ru

