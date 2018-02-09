Дураки у власти

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Настя Рыбка, девушка эскорта, стала персоной недели: ее реакция на расследование ФБК Навального , помимо угроз в адрес СМИ со стороны героя первого плана, олигарха Олега Дерипаски, стала единственно рациональной. Рыбка поведала, что происходившее на яхте Дерипаски летом 2016 года возле одного из островов Норвегии, где гостил главный фигурант фильма, руководитель аппарата правительства РФ, в прошлом помощник двух российских президентов по внешней политике, чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Приходько, было «групповым изнасилованием», за что она намерена всех засудить, если Дерипаска на ней не женится.

Настя Рыбка Фото: politika.ru

Жениться или не жениться, троллинг или олигарху пора готовиться к тюрьме, что сказала жена Приходько вечером мужу в день обнародования фильма и чья «рыбка» выложит фото и видео в следующий раз — все это горячо обсуждают соцсети. Короче, давно так не было весело.



И, действительно, обхохочешься. Особенно, когда думаешь, какого качества и квалификации люди управляют страной и возглавляют ее крупнейшие корпорации.

Я даже не о том, что воруют и берут взятки, — это само собой, это уже общее место. Я о том, что герои, или хотя бы их «прикрепленные», то есть офицеры службы безопасности с Лубянки, могли бы знать, что современный мир прозрачен, что у девочек помимо трусиков со стразами есть в них смартфоны, а в них всякие GPS-ы и видеокамеры, что вблизи берегов страны-члена НАТО, наверное, работает куча устройств исъемка со спутника, что определить, где, когда и чья яхта плавала, можно элементарно …

Вот это оскорбительно: нами правят недалекие, плохо понимающие современный мир люди, которые обременены единственным — непомерной жаждой самого примитивного потребления и обогащения. Нет, я не жду от них, что они будут Сократами и Лобачевскими, но элементарное знание, простое представление об устройстве сегодняшнего технологичного мира, ну пусть на уровне старших классов школы, — на это можно было рассчитывать даже в России? Или нет, нельзя? Настя Рыбка — мерило интеллекта?

И все это в те дни, когда частная компания американца Илона Маска запускает в космос тяжелую ракету и миллионы по всему миру смотрят, как две разгонные боковые ракеты впервые опускаются обратно на землю по заданным параметрам, а красная «Тесла» с манекеном на борту уносится к чужим мирам. Трудно найти более зримого различия между уровнем цивилизации, построенным на основе воровства, коррупции и подавления всех и всяческих свобод, и цивилизации, в которой люди идут покорять другие планеты. С этим мы собираемся конкурировать? Этот мир мы объявляем «врагом № 1»?

Вот это оскорбительно: нами правят недалекие, плохо понимающие современный мир люди, которые обременены единственным — непомерной жаждой самого примитивного потребления и обогащения



Проглядывая telegram-каналы и ленты, забитые их «рыбкой», я параллельно читала огромную — тысяч на тридцать знаков — статью в журнале The New Yorker, посвященную проблеме определения, что есть смерть: смерть мозга, утверждает законодательство 48 штатов США (кроме Нью Джерси и штата Нью-Йорк), Канады, Великобритании и целого ряда стран Европы, или смерть сердца, которая может наступить спустя годы после того, как все, что делает человека человеком, — мысли, чувства, желания, коммуникация с миром, уже давно умерло? Дилемма современного мира, обладающего медицинскими технологиями, способными продлевать жизнь после смерти, — и все это не в специальном издании по медицинской этике — в общественно-политическом (в официальной российской квалификации) журнале, у которого 1,2 млн — один миллион двести тысяч! — подписчиков, тех, кого принято относить к элите страны.

Наш же предел — рефлексия посредством интервью, продемонстрированная книгой банкира Петра Авена «Бремя Березовского» — о том, как друг друга и всех вокруг накалывали и кто в этом был мастером, а кто — так и остался любителем, а потому и нищебродом. Талантливый болтун, взяткодатель и любитель девочек — как символ целого поколения, проигравшего тем, кто умеет подслушивать, подглядывать и эффективно отнимать. Феерическое саморазоблачение — пусть и не самых умных, но, безусловно, самых успешных из прошлой и нынешней российской элиты.

Настя Рыбка, худенькая девочка из белорусского Бобруйска, девушка экспорта, которая в отличие от президента РФ умеет пользоваться смартфоном, женщина с пониженной социальной ответственностью, работник сферы сексуальных услуг, — вот ровно ее наша элита и стоит.

Одно не пойму: почему наша жизнь так зависит от этих нравственных и интеллектуальных уродов?